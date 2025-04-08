US-Präsident Donald Trump hat trotz eines weiteren turbulenten Tag an den weltweiten Aktienmärkten bekräftigt, keine Pläne zur Aussetzung der von ihm verhängten weltweiten Zölle zu haben.

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Auf die Frage eines Reporters im Oval Office, ob er für eine Pause bei den Zöllen offen sei, um Verhandlungen zu ermöglichen, antwortete Trump: "Das kommt für uns nicht in Frage. Wir haben viele, viele Länder, die mit uns verhandeln wollen und es werden faire Geschäfte sein und in bestimmten Fällen werden sie erhebliche Zölle zahlen müssen."

Zuvor hatte es an den US-Börsen weitere große Schwankungen gegeben. Der US-Präsident drohte mit weiteren Zollerhöhungen, obwohl die Wall Street eindeutig das Gegenteil von ihm erwartet hatte.

Der S&P 500 beendete den Tag nach einer Reihe dramatischer Umschwünge mit einem Minus von 0,2 Prozent. Die Anleger hatten vergeblich versucht, Trumps letztendliche Ziele in seinem Handelskrieg zu entschlüsseln.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 349 Punkte bzw. 0,9 Prozent, während der Nasdaq Composite um 0,1 Prozent zulegte.

Alle drei Indizes begannen den Tag mit einem deutlichen Minus, wobei der Dow nach noch stärkeren Verlusten im Ausland um bis zu 1.700 Punkte sank. In einer unerwarteten Wendung erholte er sich jedoch wieder und legte bis zum späten Vormittag um fast 900 Punkte zu. Der S&P 500 hingegen stieg von einem Verlust von 4,7 Prozent auf ein Plus von 3,4 Prozent, was den größten Anstieg seit Jahren bedeutet hätte.

In New York ging ein weiterer turbulenter Tag an den US-Börsen zu Ende AP Photo/Seth Wenig

Der plötzliche Anstieg wurde durch ein falsches Gerücht ausgelöst, wonach Trump eine 90-tägige Pause bei den Zöllen in Erwägung ziehe - eine Behauptung, die das Weiße Haus bei X schnell als "Fake News" abtat.

Die Tatsache, dass ein bloßes Gerücht Investitionen in Billionenhöhe verschieben konnte, macht deutlich, wie sehr die Wall Street darauf hofft, dass Trump die Zölle lockern könnte.

Die Aktienkurse drehten bald wieder ins Minus. Nicht lange danach bekräftigte Trump seine Haltung und deutete an, dass er die Zölle gegen China als Reaktion auf die Vergeltungsmaßnahmen des Landes in der vergangenen Woche sogar noch erhöhen könnte.

In Europa schlossen die größten Aktienmärkte alle mit einem Minus von mehr als 4 Prozent. Laut spanischen Finanzexperten gäbe es gute Gründe, eine globale Rezession zu befürchten. Der Ibex 35-Index hatte zuvor mit einem Minus von 5,12 Prozent geschlossen.

An der Frankfurter Börse eröffnete der DAX kurz nach 9.00 Uhr knapp unter 18.500 Punkten und lag damit mehr als 2.000 Punkte unter dem Stand von letzter Woche. Im weiteren Verlauf des Handelstages konnte der DAX jedoch einen Großteil seiner Verluste wieder aufholen und lag gegen 13 Uhr bei einem Minus von rund 4,5 Prozent.

Auch an der Frankfurter Börse war der Tag von kurzfristigen Verschiebungen geprägt Arne Dedert/dpa via AP

An der Warschauer Börse hingegen machte sich kurz nach neun Uhr Panik breit. Der Hauptindex sowie ähnliche Indikatoren an anderen europäischen Märkten brachen um etwa sechs Prozent ein. Der außergewöhnliche Einbruch lenkte die Aufmerksamkeit auf die Besorgnis über die Zölle von Präsident Trump und deren potenziell schwerwiegende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, wobei die Verluste letztendlich zwischen drei und neun Prozent lagen.

Nach einer anfänglichen Welle von Verkäufen begann sich der Markt in den nächsten Stunden jedoch zu stabilisieren. Die anfängliche Panik legte sich, einige der größten Unternehmen verzeichneten sogar Gewinne.

Am Mittag, gegen 13 Uhr, hatte sich die Lage in Warschau deutlich verbessert und der WIG20-Index - die wichtigste Benchmark für die polnische Börse - verringerte seine Verluste auf nur einen Prozent.