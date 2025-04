WERBUNG

Bei einem US-Luftangriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa sind nach Angaben der Houthis-Rebellen mindestens 12 Menschen getötet und 30 weitere verwundet worden.

Die Todesopfer sind die jüngsten in der verstärkten Kampagne Washingtons gegen die vom Iran unterstützten Rebellen.

Das Zentralkommando des US-Militärs lehnte es ab, Fragen zu dem Angriff zu beantworten oder über zivile Opfer seiner Kampagne zu sprechen.

Die Houthis erklärten, der Angriff habe den Markt im Farwa-Viertel in Sanaas Stadtteil Shuub getroffen. Dieses Gebiet wurde bereits früher von den US-Streitkräften angegriffen.

Vom Satellitennachrichtensender al-Masirah der Houthis ausgestrahlte Bilder zeigten Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden in dem Gebiet, und schreiende Schaulustige hielten ein offenbar totes Kind in den Händen.

Jemeniten auf dem Farwah-Markt, der nach Angaben der Houthis von US-Luftangriffen getroffen wurde, in Sanaa, 21. April 2025 AP Photo

Andere weinten auf Bahren, die in ein Krankenhaus gebracht wurden.

In der Nacht zum Montag trafen die Angriffe auch andere Gebiete des Landes, darunter die Gouvernements Amran, Hodeida, Marib und Saada.

Die Angriffe erfolgten, nachdem in der vergangenen Woche US-Luftangriffe auf den Hafen von Ras Isa geflogen worden waren, bei denen mindestens 74 Menschen getötet und 171 weitere verwundet wurden. Dies war offenbar der tödlichste Vorfall dieser Art, seit Präsident Donald Trump im vergangenen Monat eine neue Militärkampagne gegen die Rebellen eingeleitet hat.

Die Angriffe folgen auf die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Rom über das rasch voranschreitende Atomprogramm Teherans, das Washington mit den Angriffen im Jemen in Verbindung bringt.

Die USA erklären, dass sie die Houthis ins Visier nehmen, weil die Gruppe Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer, einer wichtigen globalen Handelsroute, und auf Israel verübt.

Die Houthis sind die letzte militante Gruppe in Irans selbsternannter "Achse des Widerstands", die in der Lage ist, Israel regelmäßig anzugreifen.

Die neue Kampagne begann, nachdem die Rebellen damit gedroht hatten, wieder "israelische" Schiffe anzugreifen, weil Israel die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen blockiert.

Von November 2023 bis Januar dieses Jahres haben die Houthis mehr als 100 Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen angegriffen, zwei von ihnen versenkt und vier Seeleute getötet.

Dadurch wurde der Handelsfluss durch den Korridor am Roten Meer, durch den normalerweise Waren im Wert von 1 Billion Dollar (880 Milliarden Euro) befördert werden, stark eingeschränkt.

Houthi-Anhänger während einer wöchentlichen Anti-US-Kundgebung in Sanaa, 18. April 2025 AP Photo

Die Houthis haben auch erfolglos Angriffe auf amerikanische Kriegsschiffe durchgeführt.

Eine Bewertung der Auswirkungen der seit einem Monat andauernden US-Luftangriffe ist schwierig, da das Militär keine Informationen über die Angriffe veröffentlicht hat, auch nicht darüber, welche Ziele angegriffen wurden und wie viele Menschen dabei getötet wurden.

Die Houthis wiederum kontrollieren den Zugang zu den angegriffenen Gebieten streng und veröffentlichen keine vollständigen Informationen über die Angriffe, von denen viele wahrscheinlich militärischen und Sicherheitseinrichtungen galten.