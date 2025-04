Von Lisandro Concatti

Jorge Mario Bergoglio, geboren am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires, wurde am 13. März 2013 zum Papst gewählt. Er war der erste Jesuit und der erste Lateinamerikaner als Oberhaupt der katholischen Kirche. Sein Pontifikat war geprägt von einem starken Fokus auf soziale Gerechtigkeit, den Kampf gegen Armut und einen Aufruf zum globalen Frieden.

Trotz seiner Verbundenheit mit Argentinien hat Franziskus in den 12 Jahren seines Pontifikats nie sein Heimatland besucht. Über diese Entscheidung gab es unterschiedliche Spekulationen: Einige Experten meinten, er wolle sich nicht in die politische Polarisierung des Landes einmischen, während andere auf die Tagesordnung und internationale Verpflichtungen verwiesen. Der Papst erwähnte mehrmals seine Absicht, nach Argentinien zu reisen, doch es kam nicht dazu.

Der Vatikan und die Politik in Argentinien

In Buenos Aires versammelten sich Tausende Gläubige in der Metropolitankathedrale, in der Bergoglio während seiner Zeit als Erzbischof Messen feierte. In verschiedenen Städten des Landes wurden Mahnwachen und Gottesdienste zum Gedenken an den Pontifex abgehalten. In Argentinien war Franziskus Gegenstand von Bewunderung und Debatten. Sein Verhältnis zu den amtierenden Regierungen und seine Ansichten über die soziale und politische Realität des Landes führten zu unterschiedlichen Interpretationen.

Die argentinische Präsidentschaft unter der Leitung von Javier Milei veröffentlichte eine Erklärung in den sozialen Netzwerken. "Das Präsidialamt bedauert den Tod von Papst Franziskus, Jorge Mario Bergoglio, der 2013 als erster Argentinier an der Spitze der katholischen Kirche stand und sie mit Hingabe und Liebe vom Vatikan aus leitete", heißt es auf dem X-Account des Präsidialamtes. Und weiter heißt es in der Botschaft: "Präsident Javier Milei hebt den unermüdlichen Kampf des Papsttums von Franziskus hervor, das Leben von der Empfängnis an zu schützen, den interreligiösen Dialog zu fördern und den Jüngsten ein spirituelles und tugendhaftes Leben zu ermöglichen".

Fernández de Kirchner: "Gesicht einer menschlicheren Kirche"

Auch andere Politiker Argentiniens reagierten auf den Tod Bergoglios. Die zweimalige Präsidentin (2007-2011 und 2011-2015) und ehemalige Vizepräsidentin (2019-2023) Cristina Fernández de Kirchner, mit der Franziskus während seiner Zeit als Erzbischof mehrmals aneinandergeraten war, äußerte sich in den sozialen Medien. "Er war das Gesicht einer menschlicheren Kirche, mit den Füßen auf dem Boden, ohne aufzuhören, in den Himmel zu schauen. Wir werden dich vermissen, Franziskus, die Traurigkeit, die wir empfinden, ist unendlich", schrieb er auf X.

Auch Mauricio Macri, der ehemalige Präsident des Landes (2015-2023), hat sich zu Wort gemeldet. "Sein Leben war geprägt von den Lehren, die er mit seinen Worten, seinem Engagement und seinen Gesten vermittelt hat. Er selbst ist mit seinem Werdegang eine Lektion für alle", scrieb Macri auf X.

"Waisen angesichts des Todes unseres Vaters"

Die Vertreter der Erzdiözese Buenos Aires drückten ihrerseits den Schmerz über den Verlust mit bewegenden Worten aus: "Wir sind Waisen angesichts des Todes unseres Vaters, von dem wir wissen, dass er die Stadt Buenos Aires und diese Erzdiözese so sehr geliebt hat". Die Kirche in Buenos Aires erinnerte an die tiefe Zuneigung, die Franziskus für seine Heimatstadt und für die Gemeinschaft empfand, der er so viele Jahre diente.

In einem Aufruf zur Hoffnung und zurFortführung seines Vermächtnisses betonten die Verantwortlichen der Erzdiözese: "Wir bitten den auferstandenen Jesus, dass er sein Vermächtnis in unserer geliebten Kirche von Buenos Aires konkretisieren kann: eine Kirche für alle zu sein, eine barmherzige Kirche, eine freudige Kirche, die sich für die Ärmsten einsetzt".

Als Zeichen der Zuneigung, die das argentinische Volk für Franziskus empfindet, riefen die kirchlichen Autoritäten die Gemeinschaft dazu auf, sich in Kirchen und religiösen Räumen zum Gebet zu versammeln: "Wir laden die ganze Gemeinschaft ein, in diesen Tagen in den Pfarreien, Heiligtümern, Kirchen, Kapellen und Schulen unserer Erzdiözese für seine ewige Ruhe zu beten".

Franziskus, dessen Gestalt Grenzen überschritt und zu einem Symbol der Demut, des Dialogs und des Engagements für die Schwächsten wurde, hinterlässt ein immenses geistliches Erbe. Sein Abschied markiert das Ende einer Ära, eröffnet aber auch einen Weg der Reflexion über seine Botschaft: eine nahe, einfühlsame und zutiefst menschliche Kirche.

Zu Franziskus' Vermächtnis gehören Initiativen der Offenheit und Modernisierung in der Kirche, wie die Förderung des interreligiösen Dialogs, die Aufmerksamkeit für Migrationskrisen und die Betonung des Umweltschutzes. Er war auch eine kritische Stimme angesichts wirtschaftlicher Ungleichheiten und internationaler Konflikte.

Der Vatikan kündigte an, dass eine Trauerzeit eingeleitet wird, auf die das Konklave zur Wahl seines Nachfolgers folgen wird. Unterdessen haben religiös und politisch Verantwortliche aus der ganzen Welt ihr Beileid bekundet und den Einsatz des Papstes für Menschenrechte und Frieden hervorgehoben.

Sein Tod markiert das Ende einer Zeit der Reformen und Herausforderungen für den Vatikan und den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der katholischen Kirche. Die Auswirkungen seiner Führung und seiner Botschaften werden noch über Jahre hinweg analysiert werden.