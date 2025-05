WERBUNG

"Ich würde gerne Papst werden. Er wäre meine erste Wahl", ein Scherz, der sich in ein Bild verwandelte, das sofort viral ging. Am Freitag postete US-Präsident Donald Trump ein Bild von sich selbst im päpstlichen Gewand auf der Social-Media-Seite Truth.

Das Bild, das offensichtlich mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde wurde später auf dem X-Konto des Weißen Hauses geteilt.

Trump nahm zusammen mit seiner Frau Melania am vergangenen Samstag an der Beerdigung von Papst Franziskus teilgenommen. Kurz vor der Beerdigung fand ein historisches Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj teil, bei dem es um das Rohstoffabkommen ging, das vor einigen Tagen in Washington unterzeichnet wurde.

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj treffen sich im Vatikan AP/Ukrainian Presidential Press Office

Wer könnte zum Papst gewählt werden

Abgesehen von seiner eigenen Wahl, sagte Trump am vergangenen Dienstag Reportern, dass der New Yorker Kardinal Timothy Michael Dolan die Aufgabe übernehmen könnte. Dolan gilt jedoch nicht als papabile.