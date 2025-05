Kanzler adé: Großer Zapfenstreich mit 'Respect' für Olaf Scholz

WERBUNG

Am 6. Mai wählt der Bundestag einen neuen Kanzler. Somit ist die Amtszeit von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell beendet. Doch ein Kanzler verlässt sein Amt nicht ohne einen gebürtigen Abschied. Wie auch schon bei seinen Vorgängern wird Scholz am Montagabend von der Bundeswehr mit dem sogenannten Großen Zapfenstreich verabschiedet.

Gewünscht hat sich der scheidende Kanzler Berichten zufolge unter anderem "Respect" von Aretha Franklin, "In My Life" von den Beatles und einen Auszug aus dem Zweiten Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach.

Unter einem Großen Zapfenstreich versteht man eine am Abend abgehaltene Militärzeremonie, die von einer eigens dafür vorgesehenen Formation aus Militärmusikern, Soldaten mit Gewehren und Fackelträgern durchgeführt wird.

Er ist das bedeutendste protokollarische Zeremoniell der Bundeswehr und gilt als die höchste Ehre, die die Bundeswehr einer zivilen Person erweisen kann. Zugleich werden aber auch besondere Jubiläen oder Anlässe feierlich mit dem Großen Zapfenstreich begangen.

Die Geehrten, darunter Bundespräsidenten, Kanzler und Verteidigungsminister, dürfen sich eine Serenade, auch Ständchen genannt, wünschen. Diese bestehen mitunter aus mehr als drei Stücken und werden nicht in Paradeaufstellung, sondern stehend im Halbkreis als eigenständige Ständchen dargeboten.

Von Nina Hagen zu Frank Sinatra: Die Wünsche der Geehrten

Bislang wurden elf Bundespräsidenten, 18 Verteidigungsminister und drei Kanzler, Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel, mit einem Großen Zapfenstreich geehrt. Unter den Liederanfragen waren viele klassische dabei, doch auch ein paar "Ausreißer".

Angela Merkel: Nina Hagen mit der Gruppe Automobil - "Du hast den Farbfilm vergessen"

Es war Nina Hagens wohl größter Hit und gilt heute noch als eine der bekanntesten Lieder aus der DDR: "Du hast den Farbfilm vergessen" mit der Gruppe Automobil wurde im Jahr 1974 veröffentlicht.

Die Künstlerin selbst hatte Merkels Liederwunsch damals im Jahr 2021 vorerst für eine Falschmeldung gehalten und war erstaunt. Laut Hagens Biografie "Bekenntnisse", spiegelte das Lied die "Trostlosigkeit zwischen Akkordschraube und Herumlungern an kaputten Maschinen. Es spielt im Milieu einer irren Sehnsucht danach, dieser Schwarzweißwelt zu entfliehen, hin zu Orten voll Farbe und Licht."

Doch trotz ihres Erstaunens wollte Hagen ihre neue Hörerschaft auch aufklären und schrieb damals in einem Beitrag auf Facebook: "Das ist ein Song mit Text von Kurt Demmler, und dass jedoch der Kurt Demmler ein DDR-'Staatsdichter' mit Sonderprivilegien war, und später ein wegen systematischem Kindesmissbrauchs verurteilter Sexualstraftäter, der im Gefängnis Selbstmord beging, wird ihr hoffentlich bekannt sein."

Dieses Jahr hat die CDU-Altkanzlerin ihre Anwesenheit bei Olaf Scholz' Zapfenstreich abgesagt und wird neben Christian Wulff (CDU) und Joachim Gauck (parteilos) nicht anwesend sein.

Ursula von der Leyen: Scorpions - "Wind of Change"

Die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war von 2013 bis 2019 deutsche Verteidigungsministerin und wurde somit auch zu ihrem Abschied mit einem Großen Zapfenstreich geehrt. Zum Abschied wünschte sich von der Leyen unter anderem das Lied "Wind of Change" von den Scorpions, die aus ihrer Heimat Hannover kommen.

"Wind of Change" passte zu dem Anspruch, mit dem von der Leyen 2013 ihr Amt als Verteidigungsministerin antrat, als sie die verkrusteten Strukturen aufbrechen wollte. Ihr Einsatz von externen Beratern brachte ihr aber einen Untersuchungsausschuss ein.

Gerhard Schröder: Frank Sinatra - "My Way"

Der SPD-Altkanzler Gerhard Schröder hatte sich den Klassiker "My Way" von Frank Sinatra gewünscht. Das amerikanische Rundfunk-Syndikat NPR beschreibt "My Way" als "Amerikas Hymne der Selbstbestimmung, die die typische amerikanische Einstellung repräsentiert, dass nichts im Leben wichtiger ist, als ein Leben nach eigenen Vorstellungen."

Schröder ist auch durchaus nicht der einzige, der sich das ikonische Lied gewünscht hat. Auch US-Präsident Trump wählte das Lied für seinen Abschied aus dem Weißen Haus nach seiner Amtszeit 2021 und für den ersten Tanz mit seiner Frau Melania vor seiner zweiten Amtszeit dieses Jahr.