Gefährliche Eskalation der Kaschmir-Krise: Opferzahlen steigen auf beiden Seiten

WERBUNG

Indien hat am frühen Mittwoch an mehreren Orten in der Region Kaschmir Raketen auf pakistanisch kontrolliertes Gebiet abgefeuert und dabei mindestens 31 Menschen - darunter ein Kind - getötet.

Die Opferzahlen auf beiden Seiten in dem eskalierenden Konflikt waren am Mittwochvormittag zuletzt weiter gestiegen.

Indien erklärte, es habe Infrastrukturen angegriffen, die mutmaßlich von Militanten genutzt wurden. Sie sollen nach Ansicht Indiens im vergangenen Monat ein Massaker an Touristen in Kaschmir verübt haben. Die Region ist zwischen Indien und Pakistan aufgeteilt und wird von beiden Ländern als Ganzes beansprucht.

Pakistan erklärte, es habe als Vergeltung mehrere indische Kampfjets abgeschossen, wobei drei Flugzeuge auf Dörfer im indisch kontrollierten Kaschmir gestürzt seien.

Nach Angaben der indischen Polizei und von Sanitätern wurden in der Region außerdem mindestens sieben Zivilisten durch pakistanischen Beschuss getötet.

Die Spannungen zwischen den atomar bewaffneten Nachbarn sind seit dem Anschlag im April, bei dem Bewaffnete 26 Menschen, zumeist indische Hindu-Touristen, auf einer beliebten Wiese im umstrittenen Gebiet von Kaschmir töteten, stark angestiegen.

Arbeiter malen das rot-weiße medizinische Emblem auf das Dach eines Krankenhauses am Rande von Srinagar im indisch kontrollierten Kaschmir, 7. Mai 2025 Asim Tanveer/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Die indische Armee teilte mit, dass ihre Operation den Namen "Sindoor" trägt, ein Hindi-Wort für das leuchtend rote Zinnoberpulver, das verheiratete Hindu-Frauen auf Stirn und Haar malen. Der Name verweist auf die Frauen, die von dem Massaker in Kaschmir betroffen waren und deren Ehemänner vor ihren Augen von den Angreifern getötet wurden.

Indien hat Pakistan beschuldigt, hinter dem Anschlag zu stehen, der den Konflikt erneut angefacht hat. Aber Islamabad hat diese Anschuldigung zurückgewiesen.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif verurteilte die Luftangriffe vom Mittwoch und erklärte, sein Land werde Vergeltung üben. "Pakistan hat jedes Recht, auf diesen kriegerischen Akt Indiens mit aller Härte zu reagieren, und das wird es auch", sagte er.

In Indien berief Ministerpräsident Narendra Modi eine Sondersitzung des Kabinettsausschusses für Sicherheit ein, nachdem die Zahl der Todesopfer auf indischer Seite nach Angaben des Militärs auf 10 gestiegen war.

Rhetorik verschärft sich mit Kriegsdrohungen

Stéphane Dujarric, Sprecher der Vereinten Nationen, sagte am späten Dienstag in einer Erklärung, dass Generalsekretär Antonio Guterres zu maximaler Zurückhaltung aufrufe, weil sich die Welt eine militärische Konfrontation" zwischen Indien und Pakistan nicht leisten könne.

Nach Angaben des indischen Innenministeriums haben mehrere indische Bundesstaaten für den späteren Mittwoch Zivilschutzübungen geplant, um Zivilisten und Sicherheitskräfte für den Fall eines "feindlichen Angriffs" zu schulen.

A security guard walks through rubble of a damaged building after a suspected Indian missile attack in Muridke, 7 May, 2025 AP Photo

Derartige Übungen sind in Indien außerhalb von Krisenzeiten selten.

Indische Politiker verschiedener politischer Parteien lobten die Angriffe. "Ein Sieg für Mutter Indien", schrieb Verteidigungsminister Rajnath Singh in einem Beitrag auf X.

Indiens wichtigste oppositionelle Kongresspartei rief zur nationalen Einheit auf und erklärte, sie sei "extrem stolz" auf die Armee des Landes.

WERBUNG

"Wir applaudieren ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut", sagte Parteipräsident Mallikarjun Kharge.

Szenen von Panik und Zerstörung

Die Raketen schlugen an sechs Orten im pakistanisch verwalteten Kaschmir und in der östlichen Provinz Punjab ein und töteten nach Angaben des pakistanischen Militärsprechers, Generalleutnant Ahmed Sharif, mindestens 31 Menschen, darunter Frauen und Kinder.

Offiziellen Angaben zufolge wurden bei den Angriffen weitere 38 Menschen verletzt, und im Laufe des Tages wurden bei Schusswechseln jenseits der Grenze fünf weitere Menschen in Pakistan getötet.

Sharif sagte, die indischen Jets hätten auch die Infrastruktur eines Staudamms im pakistanisch verwalteten Kaschmir beschädigt und dies als Verstoß gegen internationale Normen bezeichnet.

WERBUNG

Das indische Verteidigungsministerium erklärte, die Angriffe hätten mindestens neun Orte betroffen, "an denen Terroranschläge gegen Indien geplant wurden".

"Unsere Aktionen waren gezielt, maßvoll und nicht deeskalierend. Es wurden keine pakistanischen Militäreinrichtungen angegriffen", hieß es in der Erklärung, und weiter: "Indien hat beträchtliche Zurückhaltung gezeigt."

Menschen rufen Slogans, während sie Indiens Streiks gegen Pakistan in Ahmedabad feiern, 7. Mai 2025 AP Photo

Pakistan erklärte, die Angriffe hätten mindestens zwei Einrichtungen getroffen, die zuvor mit verbotenen militanten Gruppen in Verbindung gebracht wurden.

Bei einem Treffer in der Subhan-Moschee in der Stadt Bahawalpur im Punjab wurden nach Angaben von Zohaib Ahmed, einem Arzt in einem nahe gelegenen Krankenhaus, 13 Menschen getötet, darunter ein Kind.

WERBUNG

Die Moschee liegt in der Nähe eines Priesterseminars, das einst die Zentrale der 2002 verbotenen militanten Gruppe Jaish-e-Mohammed war. Offiziellen Angaben zufolge ist die Gruppe seit dem Verbot nicht mehr an diesem Ort präsent.

Eine weitere Rakete traf eine Moschee in Muridke und beschädigte ihre Struktur. Ein weitläufiges Gebäude in der Nähe diente bis 2013 als Hauptquartier der Lashkar-e-Taiba, als Pakistan die Gruppe verbot und ihren Gründer verhaftete.

Zu dem Anschlag auf Touristen im vergangenen Monat bekannte sich eine bislang unbekannte militante Gruppe namens Kaschmir-Widerstand, die nach indischen Angaben auch als Widerstandsfront bekannt ist und mit Lashkar-e-Taiba in Verbindung steht.

In Muzaffarabad, der wichtigsten Stadt des pakistanisch kontrollierten Kaschmir, sagte der Einwohner Abdul Sammad, er habe mehrere Explosionen gehört, als die Explosion durch Häuser drang. Er sah, wie die Menschen in Panik davonliefen, und die Behörden schalteten sofort den Strom in der Gegend ab.

WERBUNG

Die Menschen flüchteten auf die Straßen und in offene Bereiche, da sie Angst hatten, was passieren könnte. "Wir hatten Angst, dass die nächste Rakete unser Haus treffen könnte", sagte Mohammad Ashraf.

Abgeschossene Flugzeuge stürzen auf indische Dörfer

Entlang der Kontrolllinie, die die umstrittene Region Kaschmir zwischen Indien und Pakistan trennt, kam es zu heftigen Schusswechseln.

Nach Angaben der indischen Polizei und von Sanitätern wurden durch pakistanischen Beschuss im Distrikt Poonch nahe der stark militarisierten Kontrolllinie, der De-facto-Grenze, die das umstrittene Kaschmir zwischen den beiden Ländern teilt, sieben Zivilisten getötet und 30 verwundet. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Beschuss auch mehrere Häuser beschädigt.

Die indische Armee erklärte, die pakistanischen Truppen hätten "willkürlich geschossen" und die Grenze mit Geschützen und Artillerie beschossen.

WERBUNG

Kurz nach den indischen Angriffen fielen Flugzeuge auf drei Dörfer im von Indien kontrollierten Kaschmir.

Sharif, der pakistanische Militärsprecher, sagte, die pakistanische Luftwaffe habe als Vergeltung für die Angriffe fünf indische Flugzeuge abgeschossen. Indien äußerte sich nicht unmittelbar zu den pakistanischen Behauptungen.

Trümmer eines Flugzeugs liegen auf dem Gelände einer Moschee in Pampore im Bezirk Pulwama im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs, 7. Mai 2025 AP Photo

Nach Angaben der Polizei und der Anwohner von Srinagar wurden die Trümmer eines Flugzeugs über das Dorf Wuyan am Rande der Hauptstadt der Region verstreut, darunter auch über eine Schule und eine Moschee. Feuerwehrleute kämpften stundenlang, um die entstandenen Brände zu löschen.

"Da war ein riesiges Feuer am Himmel. Dann hörten wir auch mehrere Explosionen", sagte Mohammed Yousuf Dar, ein Bewohner von Wuyan.

WERBUNG

Ein weiteres Flugzeug stürzte auf ein offenes Feld im Dorf Bhardha Kalan nahe der Kontrolllinie im indisch kontrollierten Kaschmir.

Der Dorfbewohner Sachin Kumar berichtete gegenüber The Associated Press, er habe massive Explosionen gehört, gefolgt von einem riesigen Feuerball.

Kumar sagte, dass er und mehrere andere Dorfbewohner zum Tatort eilten und zwei Piloten mit Verletzungen vorfanden. Beide wurden später von der indischen Armee abtransportiert.

Ein drittes Flugzeug sei auf einem Acker im nördlichen Bundesstaat Punjab abgestürzt.