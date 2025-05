WERBUNG

Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs hat die Anti-Defamation League (ADL) mit Sitz in den USA einen Bericht über den weltweiten Antisemitismus veröffentlicht. Demzufolge haben gewalttätige antisemitische Vorfälle in den sieben Ländern mit den größten jüdischen Gemeinden außerhalb Israels zugenommen.

Zu diesen Ländern, die auch als J7 bekannt sind, gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, die USA, Australien und Argentinien.

Die J7-Taskforce, die im Juli 2023 gegründet wurde, hat vor den zunehmenden Angriffen auf jüdische Gemeinden gewarnt, insbesondere seit dem Anschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023.

In dem Bericht heißt es, dass die Angriffe auf jüdische Schulen, Synagogen und Geschäfte sowie auf Einzelpersonen erheblich zugenommen und sich in einigen Fällen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben.

In Deutschland haben antisemitische Vorfälle von 2021 bis 2023 um 75 % zugenommen, in Frankreich um 185 % und in Großbritannien um 82 %.

Die internationale Präsidentin der Anti-Defamation League (ADL), Marina Rosenberg, sagt, dass viele Juden auf der ganzen Welt ihre jüdischen Symbole verstecken, weil sie allein wegen ihres jüdischen Glaubens belästigt werden.

Sie sagt, dass einige Juden sogar so weit gehen, ihren Namen zu ändern.

Politische Extreme schüren Gewalt

Der Antisemitismus hat in Deutschland bei beiden politischen Extremen weiter zugenommen. Die Gewalt, die durch die Rhetorik der Alternative für Deutschland (AfD) angeheizt wird, ist ebenso gestiegen wie die Angriffe von Muslimen und sogar aus der Mitte der Gesellschaft, die die Freiheit für Palästina unterstützen.

Dem Bericht zufolge stellt der anhaltende Aufstieg der AfD "eine große Herausforderung" dar. Die AfD bietet ein Umfeld, in dem Antisemiten gedeihen können. Sie hat enge Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen, für die sie als politischer Arm im Parlament fungiert. Sie ist auch eine "Bedrohung für das jüdische religiöse Leben", heißt es in dem Bericht.

Die Täter der antisemitischen Angriffe sind nicht nur auf die Rechts- und Linksextremisten beschränkt. Sie kommen aus verschiedenen politischen Richtungen oder auch aus der muslimischen Community.

"Wir haben eine Normalisierung des Antisemitismus in Gesellschaften quer durch das politische Spektrum festgestellt. Es ist also nicht nur ein Problem der extremen Rechten oder der extremen Linken oder der Islamisten oder Dschihadisten, es ist überall in unseren Gesellschaften zu finden. Deshalb ist ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz erforderlich, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit", so Rosenberg gegenüber Euronews.

Im vergangenen Jahr haben Studenten in ganz Europa an intensiven pro-palästinensischen Protesten an Universitäten teilgenommen. Es kam zu Gewalt und Verhaftungen von Studenten. In einem Fall wurde drei EU-Studenten nach einem Sitzstreik an einer Berliner Universität, bei dem das Gebäude stark verwüstet und Mitarbeiter bedroht wurden, die Ausweisung aus Deutschland angedroht.

Rosenberg sagt, dass die Zivilgesellschaft und die Universitäten mehr tun müssen, um den Antisemitismus zu bekämpfen.

Antisemitismus und Demokratie

"Die Bedrohung durch Antisemitismus richtet sich nicht nur gegen Juden. Er richtet sich gegen die gesamte Gesellschaft. Und er richtet sich wirklich gegen alle demokratischen Werte, an die unsere liberalen Gesellschaften glauben. Wir haben immer gesagt, dass der Antisemitismus der Kanarienvogel im Kohlebergwerk ist. Und was mit den Juden anfängt, hört mit den Juden nicht auf. Und das wissen wir hier in Deutschland, das wissen wir in Europa und das wissen wir in der ganzen Welt", so Rosenberg.

Die Angriffe beschränken sich nicht nur auf Belästigung und Vandalismus, sondern es geht auch um körperliche Übergriffe und Gewalt.

WERBUNG

Laut dem J7-Bericht weist die Polizeistatistik zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 7. Oktober 2024 in Deutschland 3.200 antisemitisch motivierte Straftaten aus. Dies wäre ein Rückgang gegenüber 2023, aber der Bericht stellt auch fest, dass RIAS, die zivilgesellschaftliche Meldestelle für antisemitische Vorfälle (einschließlich Straftaten und nicht strafbare Handlungen), im Vorjahr, zwischen dem 7. Oktober 2023 und Ende 2023, fast 3.000 antisemitische Vorfälle verzeichnet hat.

Darüber hinaus berichtet RIAS, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2024 bereits 1.383 antisemitische Vorfälle registriert wurden, was die höchste Zahl in einem Jahr zuvor war. 21 dieser Vorfälle betrafen jüdische Gedenkstätten.

"Wenn jemand schweigt, wenn er sieht, dass Juden auf der Straße belästigt werden, muss er nicht nur verstehen, dass es seine moralische Pflicht ist, etwas zu tun, sondern auch, dass er der Nächste sein könnte. Wenn es sich um Immigranten oder Frauen oder LGBTQ plus handelt, usw., wenn liberale Gesellschaften es versäumen, ihre Minderheiten zu schützen, versäumen sie es, die demokratischen Werte zu schützen", so Rosenberg gegenüber Euronews.