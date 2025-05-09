Trump-Verbündete kritisieren Papst Leo XIV. wegen früherer Social Media Posts

Mitglieder der MAGA-Bewegung in den Vereinigten Staaten haben den neuen Papst wegen seiner Beiträge in den sozialen Medien angegriffen, in denen er Präsident Donald Trump und dessen Stellvertreter JD Vance zu kritisieren schien.

Robert Prevost, ein 69-Jähriger aus Chicago, wurde am Donnerstag, weniger als drei Wochen nach dem Tod seines Vorgängers Papst Franziskus, von seinen Kardinalskollegen zum ersten US-Papst überhaupt gewählt.

Trump ließ es sich nicht nehmen, Prevosts Ernennung zu feiern, indem er seine Glückwünsche übermittelte und den Wunsch äußerte, den Pontifex zu treffen, der nun unter dem Namen Leo XIV. bekannt ist.

"Was für eine Aufregung und was für eine große Ehre für unser Land. Ich freue mich darauf, Papst Leo XIV. zu treffen. Es wird ein sehr bedeutsamer Moment sein!" sagte Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social.

President Donald Trump speaks to reporters outside the West Wing of the White House, 8 May, 2025 AP Photo

Doch nicht jeder in Trumps Umfeld war über die Nachricht aus dem Vatikan erfreut.

Laura Loomer, eine rechtsextreme Aktivistin, die von Trump persönlich Anfang April ins Oval Office eingeladen wurde, nannte den neuen Papst "Anti-Trump, Anti-MAGA, für offene Grenzen und einen totalen Marxisten wie Papst Franziskus".

Mit ihrer Kritik reagierte sie auf einen Artikel, der angeblich von Prevost auf X. gepostet wurde.

Ein verifizierter Account unter seinem Namen teilte einen Meinungsartikel der Washington Post, geschrieben von Kardinal Timothy Dolan im Jahr 2015.

Der Artikel trug den Titel "Warum Donald Trumps einwanderungsfeindliche Rhetorik so problematisch ist".

Im Februar wurde auf demselben Konto ein Artikel des National Catholic Reporter (NCR) gepostet, in dem der US-Vizepräsident JD Vance wegen seiner Äußerungen zum christlichen Konzept des "ordo amoris" kritisiert wurde.

"Es gibt diese alte Schule - und ich denke, es ist übrigens ein sehr christliches Konzept - dass man seine Familie liebt und dann seinen Nächsten, und dann liebt man seine Gemeinschaft, und dann liebt man seine Mitbürger im eigenen Land, und danach kann man sich auf den Rest der Welt konzentrieren und ihm Priorität einräumen", sagte Vance Anfang dieses Jahres.

Seine Auslegung der Lehre wurde von führenden religiösen Persönlichkeiten verurteilt. Der NCR-Artikel, der von Prevosts Konto geteilt wurde, kam zu dem Schluss: "JD Vance liegt falsch: Jesus fordert uns nicht auf, unsere Liebe zu anderen zu bewerten".

Einige Verbündete von Trump hoffen, dass das alles nur Gerüchte sind.

"Ist es zu viel zu hoffen, dass vielleicht ein 20-Jähriger den X-Account des neuen Papstes verwaltete - und er ihn selbst nie angeschaut hat?", fragte die ehemalige Fox News-Moderatorin Megyn Kelly.