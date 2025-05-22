Griechenland: Sehr starkes Erdbeben der Stärke 6,1 vor Kreta

WERBUNG

Ein sehr starkes Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala ereignete sich um 06:19 Uhr (griechische Zeit) 56 Kilometer nordnordöstlich von Heraklion auf Kreta, wie das Geodynamische Institut des Nationalen Observatoriums von Athen mitteilte.

Die Herdtiefe wird auf 60,3 Kilometer geschätzt.

Ersten Informationen zufolge verursachte das Erdbeben Beeinträchtigungen für die Bewohner Kretas und war insbesondere auf den Inseln der Ägäis und in Gebieten des griechischen Festlands zu spüren.

Die Intensität und Dauer des Bebens war in Chania und Rethymno sehr hoch, und die Einwohner der Gegend erhielten eine Google-Warnung, auf ihren Handys.

Sogar in der Hauptstadt war das Beben zu spüren, viele Bewohner von Athen berichteten, dass sie das starke Erdbeben gespürt haben. Es folgten mehrere Nachbeben.

Die Feuerwehr auf Kreta wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Patrouille, um die Situation zu kontrollieren.

Berichten zufolge kam es zu kleineren Erdrutsche auf den Landstraßen und auf einer Straße in Heraklion auf Kreta stürzten Teile eines Gebäudes ein.

Die Dienste der Region Kreta und der Gemeinden sind in erhöhter Bereitschaft.

Der Präsident der Organisation für Erdbebenplanung und -schutz, Efthimios Lekkas, erklärte im Gespräch mit ERT, es sei sicher, dass das Epizentrum des Erdbebens im Meer lag und dass wahrscheinlich kein Tsunami zu befürchten sei.

Lekkas verwies auf ein Erdbeben von erheblicher Tiefe, das sich nur schwer auf die Oberfläche übertragen lässt, am Zusammenfluss der afrikanischen und der europäischen Platte, das in der Vergangenheit starke Erdbeben verursacht hat und nicht mit Santorin in Verbindung steht.

Der Bürgermeister von Agios Nikolaos, Manolis Menegakis, sagte gegenüber dem Fernsehsender Mega TV, dass das Erdbeben sehr stark war, bestätigte aber, dass es keine Berichte über Schäden gab. "Wir sind wachsam", sagte er.