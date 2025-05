Von euronews mit ΑΠΕ- ΜΠΕ

Eine Drohne kreist über das Dorf Voutes in Heraklion auf Kreta. Am Donnerstag sind dort neue Kontrollen durchgeführt worden, um die Erdoberfläche des Gebiets genau zu untersuchen. Dabei soll auch das geologische Phänomen der Risse in einigen Häusern in letzter Zeit erfasst werden.

Die Gemeinde Heraklion hatte eine Einladung zur Untersuchung an eine Privatperson ausgesprochen, diese hatte sie pro bono angenommen. Der Vorsitzende der Gemeindeeinheit Haralambos Alogdianakis erklärte, dass es in den vergangenen Tagen keine Veränderung bei den Rissen gegeben hat.

"Die Drohne und die Aufzeichnungen werden uns helfen, da sie einen dreidimensionalen Eindruck vermitteln", so Alogdianakis. Er erklärte, die Besorgnis der Anwohner habe nachgelassen, da "das Phänomen nicht weiter anhält".

Er bezeichnete die Entwicklung als Erleichterung, insbesondere nach dem Erdbeben der Stärke 6,1, das anscheinend keine Auswirkungen auf die Risse hatte.

Eine wichtige Frage sei jedoch, was mit den Familien geschehe, deren Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden und die auf Unterstützungsmaßnahmen für ihre Reparatur warten.

Messungen in den nächsten Tagen

Die Generalsekretärin der Stadtverwaltung von Heraklion, Maria Skrafnaki, war ebenfalls in der Gegend von Voutes und erklärte, dass zwei hochmoderne Maschinen, wie sie auch auf der griechischen Insel Santorin installiert sind, mögliche Mikrobewegungen messen und aufzeichnen sollen.

Tatsächlich werden in den nächsten Tagen Messungen von Mikrobewegungen durchgeführt werden.

Darüber hinaus wies Skrafnaki darauf hin, dass die Schlussfolgerungen der Wissenschaftler der griechischen Behörde für geologische und mineralische Untersuchung sowie der Ingenieure erwartet werden, um weitere Häuser mit möglichen Rissen zu überprüfen. Wie der Bürgermeister der Stadt Heraklion hinzufügte, werden am Freitag zwei Rissmesser erwartet.

"Wir stehen in Kontakt mit der Abteilung für Naturkatastrophen des Ministeriums, um die Entschädigung der Betroffenen und alles andere Notwendige in die Wege zu leiten", sagte Skrafnaki.

Das seltsame Phänomen der Risse in Häusern und Straßen im Dorf Voutes Heraklion wurde Ende Juli entdeckt.

Nachdem die griechischen Behörden mobilisiert worden waren, wurde über das Gebiet der Notstand verhängt.