Die An- und Abflüge ziviler Flugzeuge wurden auf den Flughäfen von Nischni Nowgorod, Saratow, Tambow und Kaluga eingeschränkt, wie die russische Föderale Luftverkehrsagentur mitgeteilt hat.

Der Sprecher der Agentur, Artyom Korenyako, sagte in einem Posting auf Telegram:

"Um die Sicherheit der zivilen Flüge zu gewährleisten, wurden auch vorübergehende Beschränkungen für deren Ein- und Ausreise eingeführt".

Russisches Verteidigungsministerium: 99 Drohnen zerstört

Das russische Verteidigungsministerium erklärte später, dass zwischen Montagabend und Dienstagmorgen 99 ukrainische Drohnen über sieben russischen Regionen abgefangen und zerstört wurden.

In den vergangenen Tagen haben die russischen Behörden zweimal die Flughäfen in Moskau geschlossen, am Freitag und am Sonntag. Auch hier hatte Kyjiw Drohnenangriffe auf russisches Gebiet fliegen lassen.

Seit Ende April hat Kyjiw seine Drohnenangriffe auf Russland intensiviert, indem es Hunderte von Drohnen auf Moskau abfeuerte und den Luftraum über der russischen Hauptstadt störte.

Störungen bereits am Tag des Sieges

Im Vorfeld der Moskauer Parade zum Tag des Sieges verursachten ukrainische Drohnen mehrere Tage hintereinander massive Störungen auf Moskauer Flughäfen. Auch die hochrangigen Gäste des russischen Präsidenten Wladimir Putin waren von den Störungen betroffen.

Das Flugzeug mit Putins serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić an Bord hatte Berichten zufolge aufgrund der Bedrohungen im russischen Luftraum in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku umgeleitet werden müssen.