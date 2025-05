Griechenland: Türkische Mafia beschießt Inlandsgeheimdienst

WERBUNG

Am Dienstagnachmittag hat sich an einer Tankstelle in Thermi, Thessaloniki, ein schwerer Schusswechsel ereignet.

Nach Angaben des griechischen Nachrichtensenders EPT News handelte es sich um einen bewaffneten Angriff auf ein Fahrzeug des griechischen Innlandsgeheimdienstes.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben die griechischen Behörden sechs Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit verhaftet, fünf in Thessaloniki und einen in Komotini. Es wird noch untersucht, ob die Verhafteten mit dem Fall in Verbindung stehen.

Die athenisch-mazedonische Nachrichtenagentur berichtet, dass es sich bei dem Fahrer des Autos, das Ziel des Anschlags war, um einen Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsdienstes handelt.

Operation des Innlandsgeheimdienstes

Nach vorläufigen Informationen ereignete sich der Vorfall während einer verdeckten Operation des Innlandsgeheimdienstes, wo Informationen über das türkische organisierte Verbrechen gesammelt werden sollten.

Diese überwachten das Auto, in dem die drei Türken saßen, die im Verdacht stehen, Mitglieder der türkischen Mafia zu sein, die in Morde, Drogen und andere kriminelle Aktivitäten verwickelt ist.

Das Auto der Kriminellen soll an der Tankstelle angehalten haben, woraufhin einer der Insassen ausstieg und auf das Auto schoss, das ihnen folgte.

Fünfmal wurde frontal und auf die Beifahrertür gezielt, wobei der Fahrer unverletzt blieb.

Die Behörden schließen nicht aus, dass die Täter die Schüsse abgefeuert hatten, weil sie glaubten, dass das Auto, das ihnen folgte, zu einer rivalisierenden kriminellen Gruppe gehörte.