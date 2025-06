WERBUNG

In den letzten 10.000 Jahren haben Sand, Wind und Regen die bis zu 40 Meter hohen Dünen geformt und eine einzigartige Landschaft aus langen Ketten von Barjanes (mond- oder bogenförmige Erhebungen aus Sand) geschaffen, die sich während der Regenzeit (Februar bis April) mit Süßwasser füllen und Lagunen unterschiedlicher Farben, Formen, Größen und Tiefen bilden.

Lençóis Maranhenses - oder Sábanas de Maranhão, wie der Name in Anlehnung an die wellenförmigen Sanddünen, die wie weiße Laken in der Sonne liegen, übersetzt werden kann - ist ein weltweit einzigartiger Ort, an dem Wüsten und Feuchtgebiete in einem sehr artenreichen Ökosystem harmonisch nebeneinander existieren.

Seine größte Pracht erreicht er zwischen Mai und September mit bis zu 5.000 natürlichen Pools mit kristallklarem Wasser, die in einigen Fällen bis zu drei Meter tief sind. Mai und Juni sind die besten Monate, um den Park in vollen Zügen zu genießen; es gibt weniger Touristen als im geschäftigen Juli und August.

Trotzdem ist es bis September ein Luxus, in den 28 °C warmen Lagunen zu schwimmen, Wassersport zu treiben und traumhafte Fotos mit den hoch aufragenden weißen Sanddünen im Hintergrund zu machen. Barfuß zu laufen ist ebenfalls sehr angenehm, denn der feine Sand brennt dank des Windes nicht, was auch bedeutet, dass die Landschaft in ständiger Bewegung ist und die Dünen ihre Form und Lage verändern (sie können sich um bis zu 10 cm verschieben). Von November bis Januar trocknen die Lagunen aus und die Vegetation kommt zum Vorschein.

Brasilien will europäische Touristen anziehen

Jedes Jahr zieht der Nationalpark mehr als 100.000 Touristen an, darunter viele Brasilianer, Argentinier und Uruguayer. Die Herausforderung besteht nun darin, die Europäer für sich zu gewinnen. Zu den häufigsten Besuchern gehören Portugiesen und Franzosen. Das Hauptproblem sind die fehlenden Flugverbindungen, obwohl der Bundesstaat Maranhão bereits an Lösungen arbeitet. Die kürzeste Strecke in Europa führt derzeit von Lissabon nach Fortaleza, 647 km von São Luís (1 Million Einwohner), der Hauptstadt des Bundesstaates Maranhão und Ausgangspunkt der Reise nach Lençois, entfernt.

Die spanische Fluggesellschaft Iberia plant ebenfalls Flüge zu diesem Ziel ab Januar 2026. Eine andere, längere Alternative ist, nach São Paulo zu fliegen und dann einen weiteren dreistündigen Flug nach São Luís zu nehmen. Wenn Sie diese Route wählen, können Sie auch die Stadt genießen, die eine Mischung aus afrikanischen, europäischen und indigenen Kulturen ist. 70 Prozent der Bevölkerung sind afrikanischer Herkunft.

Franzosen, Niederländer und Portugiesen prägten São Luís und hinterließen ihre Spuren, die sich in der Portugal-Straße mit der größten Sammlung portugiesischer Fliesen außerhalb Portugals widerspiegeln. In dieser Stadt ist die Musik Teil der Kultur der Einwohner. Aufgrund der Bedeutung des Reggae in der Populärkultur wird die Stadt auch als "brasilianisches Jamaika" bezeichnet, vor allem in dem Viertel, das der größte städtische Quilombo in Lateinamerika ist. In einer der Straßen kann man "La Esquina Bob Marley" sehen, ein Wandgemälde des Königs des Reggae, das zu den meistbesuchten Orten gehört.

Brasilien hat Platz für 17 Spanier

Von São Luís aus erreicht man den Nationalpark Lençois Maranhenses auf der Straße über zwei große Städte: Barreirinhas, 250 km von São Luís entfernt, und Santo Amaro. Die Entfernungen in Brasilien sind enorm. Europa macht weniger als zwei Drittel der Größe Brasiliens aus (ohne Russland und die Türkei).

Die Einfahrt in den Park von Santo Amaro aus ist von Anfang an ein visuelles Spektakel, bei dem die Touristen in "Jardineiras" (offenen Jeeps), die bis zu 12 Personen fassen, durch weißen Sanddüne fahren. Es gibt Wanderwege durch den Sand, der dank des Windes nicht brennt.

Barreirinhas ist vielleicht das beliebteste Tor zum Nationalpark. Diese Stadt mit etwa 65.000 Einwohnern erinnert an eine indianische Stadt, voller Motorräder mit Menschen ohne Helme. Von hier aus können Sie einen Teil des Preguiças-Flusses entlangfahren, der insgesamt 120 km lang ist, bis Sie Atins erreichen, ein kleines Fischerdorf, das an dieser Stelle nur mit einem Boot auf dem Fluss zu erreichen ist. Das Dorf liegt zwischen den Dünen des Nationalparks, dem Preguiças-Flussdelta und dem Atlantik.

Blick auf eine Lagune in den Lençóis Maranhenses. Daniel del Valle.

Es ist ein strategischer Ort für Surfer und aufgrund seiner Nähe zu den Dünen auch ideal für die Erkundung des Parks. Das Leben in diesem Dorf scheint in der Zeit stehen geblieben zu sein, weit weg von der touristischen Entwicklung von Barreirinhas. Etwa 1.100 Familien leben entlang des Flusses und in der Nähe der Dünen, in Hütten und einfachen Häusern. Die Bewohner leben vom Fischfang und dem Anbau kleiner Gemüsegärten. Im Allgemeinen halten sie an ihren Traditionen und Bräuchen fest, von denen viele auch tief in der Spiritualität verwurzelt sind und von Generation zu Generation weitergegeben werden - ein echter Realitätsschock für uns Europäer, die wir es gewohnt sind, mit viel mehr zu leben, als wir brauchen.

Von Atins aus kann man die Dünen aus goldgelbem Sand besuchen, und sogar ein Picknick machen, je nach Wind oder Regen, umgeben von einer beeindruckenden Mondlandschaft. Um den Park zu entdecken, empfiehlt sich ein Aufenthalt von drei bis vier Tagen. Es herrscht ein tropisches Klima mit geringen Temperaturschwankungen während des ganzen Jahres, mit zwei Jahreszeiten: Trocken- und Regenzeit.

Von Februar bis April ist Regenzeit mit Temperaturen zwischen 30 und 32 °C. Trockenzeit, von Mai bis September, mit Temperaturen zwischen 31 und 33 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 81 % im Mai. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 26 °C. In dieser Gegend ist es immer heiß. Leichte Kleidung ist unerlässlich. Zum Wandern ist es am besten, barfuß zu gehen, da der Sand aufgrund des Windes nicht brennt. Um einen Sonnenbrand zu vermeiden, sollten Sie unbedingt einen Hut, einen Schal und langärmelige Hemden tragen.

Blick auf eine Lagune in den Lençóis Maranhenses. Daniel del Valle.

Brasilien, jenseits der Klischees

Naturparadiese wie die Lençois Maranhenses räumen mit den Klischees auf, die man mit Brasilien verbindet. Das Land ist viel mehr als Karneval, Samba, Fußball, Strand und Rio de Janeiro. Aus diesem Grund fördern die Behörden einen Qualitätstourismus, der eine andere Seite Brasiliens zeigt und das Wirtschaftswachstum ankurbelt. Nach Angaben des brasilianischen Tourismusinstituts (Embratur) macht der Tourismus derzeit 8 Prozent des brasilianischen BIP aus und generiert 7,3 Milliarden Dollar.

Der Weg ist noch weit, denn das fünftgrößte Land der Welt zieht derzeit nur 6,6 Millionen Touristen pro Jahr an. Zu den Gründen, die einer Expansion im Wege stehen, zählen die mangelnde Anbindung an den Luftverkehr, unzureichende Infrastruktur, das Fehlen eines guten Straßen- und Schienennetzes, die unzureichende Tourismuskultur und die mangelnde Wertschätzung des kulturellen Erbes, die Unsicherheit der Bürger, die teuren Inlandsflüge...

Aus Europa kommen die Touristen vor allem aus Portugal, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Das Land möchte in zwei Jahren mehr als acht Millionen Touristen erreichen. Die Zeit wird es zeigen.