Operation "Spinnennetz": Kyjiw veröffentlicht neue Drohnenaufnahmen

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) hat neue Drohnenaufnahmen der Operation "Spinnennetz" veröffentlicht, die zeigen, wie genau Kyjiw am vergangenen Sonntag 41 schwere russische Militärbomber abgeschossen hat.

Die am Mittwoch veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie die ukrainischen Drohnen aus der Ich-Perspektive vier russische Flugplätze angreifen: Dyagilevo in der Region Riazan, Iwanowo in der Region Iwanowo, den Luftwaffenstützpunkt Belaja in der Region Irkutsk im Südosten Sibiriens, über 4.000 km östlich der Frontlinie, und den Luftwaffenstützpunkt Olenya in der russischen Region Murmansk, etwa 2.000 km von der ukrainischen Grenze entfernt.

Kyjiw erklärte, dies seien die Flugplätze, auf denen die russische strategische Luftfahrt "stationiert" gewesen sei. Zu den beschädigten Flugzeugen gehören A-50, Tu-95, Tu-22, Tu-160 sowie An-12 und Il-78.

Moskau setzt diese schweren Bomber für tägliche Angriffe auf ukrainische Städte ein.

Der SBU teilte außerdem mit, dass er bei dieser Operation eine moderne Drohnensteuerungstechnologie eingesetzt hat. Dabei wurden autonome Algorithmen der künstlichen Intelligenz mit manuellen Eingriffen des Bedieners kombiniert.

Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes verloren einige der UAVs das Signal und wechselten zu einer von künstlicher Intelligenz unterstützten Mission, die einer vorab geplanten Route folgte. Der Sprengkopf wurde dann automatisch gezündet, als er sich einem bestimmten Ziel näherte und Kontakt mit ihm aufnahm.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident erklärt, dass bei der Operation Spiderweb 117 Drohnen mit jeweils einem eigenen Piloten eingesetzt worden seien.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bestätigte am Dienstag, dass Russland 41 Militärflugzeuge verloren hat.

Wie die Ukraine russische Flugzeuge von russischem Territorium aus angriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Kyjiw habe "ein Jahr, sechs Monate und neun Tage vom Beginn der Planung bis zur effektiven Durchführung" gebraucht.

Kyjiw gelang es, FPV-Drohnen tief nach Russland hineinzuschmuggeln und sie in Lastwagen in mobilen Holzhütten zu verstecken.

Die Dächer der Hütten wurden dann ferngesteuert geöffnet, und die Drohnen starteten ihren Angriff auf russische Militärbomber.

In den von russischen Medien verbreiteten Social-Media-Bildern ist zu sehen, wie die Drohnen aus dem Inneren von Containern aufsteigen, während die Platten auf der Straße liegen.

Am Mittwoch erklärte der ukrainische Präsident, Kyjiw hätte seinen Drohnenangriff auf russische strategische Bomber nicht gestartet, wenn Moskau die Forderungen Kyjiws nach einem Waffenstillstand akzeptiert hätte.

Selenskyj sagte, die Ukraine habe Russland wiederholt gedrängt, den von den USA unterstützten Vorschlag für einen 30-tägigen Waffenstillstand zu akzeptieren, der der erste Schritt zur Beendigung des totalen Krieges Russlands gegen die Ukraine sein könnte.

Bei der zweiten Gesprächsrunde am Montag lehnte Moskau den Vorschlag jedoch erneut ab.

"Hätte die Operation stattgefunden, wenn es einen Waffenstillstand gegeben hätte? Nein", sagte Selenskyj und fügte hinzu, dass etwa die Hälfte der Flugzeuge nicht repariert werden könne, während es bei anderen sehr lange dauern werde, bis sie wieder einsatzbereit seien.