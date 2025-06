Elon Musk behauptet, Donald Trump werde in den Epstein-Akten erwähnt

WERBUNG

Elon Musk hat behauptet, dass der Grund, warum die US-Regierung die Epstein-Akten nicht in vollem Umfang freigegeben hat, darin liegt, dass Präsident Donald Trump darin erwähnt wird.

"@realDonaldTrump is in the Epstein files. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden", schrieb er am Donnerstagabend in einem Beitrag auf X.

Er schloss seinen Tweet mit "Have a nice day, DJT!" ab.

Das ist eine Anspielung auf die Aufzeichnungen des Justizministeriums über den verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der minderjährige Mädchen einer Reihe bekannter Persönlichkeiten zum Sex vermittelte.

Musk lieferte keine Beweise für seine Behauptung und sagte auch nicht, wie er in den Besitz der Akten gekommen sein will.

Der Tesla- und SpaceX-Chef war ein früherer enger Berater von Trump und leitete vor seinem Rücktritt in der vergangenen Woche das neu geschaffene Department of Government Efficiency (DOGE).

Das DOGE, eine umstrittene Abteilung, hatte die Aufgabe, die Regierung zu verkleinern, und musste mit ansehen, wie Tausende von Bundesstellen gestrichen wurden.

Seit seinem Weggang hat er sich über Trumps Steuersenkungs- und Ausgabengesetz lustig gemacht und es eine "ekelhafte Abscheulichkeit" genannt.

In einem Beitrag auf Truth Social am Donnerstagabend sagte Trump, er habe Musk gebeten, die Verwaltung zu verlassen, er sei "abgenutzt" und beschuldige ihn, "verrückt" zu werden.

Trump schoss nach, dass "der einfachste Weg, Milliarden und Abermilliarden von Dollar in unserem Haushalt einzusparen, besteht darin, Elons staatliche Subventionen und Verträge zu kündigen. Ich war immer überrascht, dass Biden das nicht getan hat."

Elon feuerte zurück: "In Anbetracht der Erklärung des Präsidenten über die Kündigung meiner Regierungsverträge wird @SpaceX sofort mit der Außerbetriebnahme seines Dragon-Raumschiffs beginnen. "

Musk scheut nicht davor zurück, das Wort "Amtsenthebung" aufblitzen zu lassen - indem er einen Post eines Influencers teilt.

"Präsident versus Elon" postete ein Ian Miles Cheong mit 1,2 Millionen Followern auf X. "Wer gewinnt? Ich setze auf Elon. Trump sollte seines Amtes enthoben werden und JD Vance sollte ihn ersetzen."

Eines scheint nun so klar wie nie: Aus den einstigen politischen Partnern sind erbitterte Rivalen geworden.