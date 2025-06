WERBUNG

Estland wird im Rahmen eines neuen Abkommens Platz im Gefängnis von Tartu an Schweden vermieten und bis zu 600 Häftlinge aufnehmen.

Ein Gesetzesentwurf ist dafür nötig und der liegt dem Parlament vor. Das estnische Justizkanzleramt und der Dienst für innere Sicherheit weisen auf die Risiken hin, die die Unterbringung ausländischer Gefangener in Tartu mit sich bringen kann.

Die Situation für die estnischen Gefangenen könnten sich verschlechtern. Aber die größte Sorge: Personen mit Verbindungen zum Extremismus oder zur internationalen organisierten Kriminalität können nach Estland kommen.

Der Dienst für innere Sicherheit hat Empfehlungen an die Regierung weitergeleitet und hofft, dass diese auch berücksichtigen werden. Marta Tuul, Sprecherin des Dienstes für innere Sicherheit, erklärte im estnischen Fernsehen:

"Die Hauptsorge, die wir sehen, ist, dass Personen mit Verbindungen zum Extremismus oder zur internationalen organisierten Kriminalität nach Estland kommen. Wir sehen auch, dass ausländische Gefangene von Personen mit Verbindungen zum Extremismus oder zur internationalen organisierten Kriminalität aufgesucht werden könnten."

Sinkende Zahlen in Estland

Im Jahr 2023 sank die Zahl der Häftlinge in Estland zum ersten Mal unter 2.000 und nimmt seitdem jedes Jahr um etwa hundert Personen ab. Die schwedische Regierung will härtere und längere Strafen verhängen, so dass die Zahl der Häftlinge dort in naher Zukunft steigen könnte.

Indrek-Ivar Määrit, Leiter der Inspektionsabteilung des Justizkanzleramtes, erklärte gegenüber dem estnischen Staatsfernsehen:

"Für uns gibt es hier drei Hauptanliegen: Erstens darf sich die Situation der estnischen Gefangenen nicht verschlechtern, weil ausländische Gefangene kommen. Zweitens müssen diese ausländischen Gefangenen selbst nach estnischem Recht und internationalen Anforderungen behandelt werden. Und drittens darf im weitesten Sinne die innere Sicherheit Estlands nicht gefährdet werden, und wir sind uns nicht nur der Gefahr bewusst, die von diesen Menschen selbst ausgeht, sondern auch der Gefahr, die mit diesem Prozess einhergehen kann."

Für schwedische Straftäter plant der estnische Staat die Nutzung des S-Flügels des Gefängnisses von Tartu, der über rund 350 Plätze in 175 Zellen verfügt, gefolgt vom E-Flügel, der 631 Plätze in 318 Zellen bietet.

Rait Kuuse, Generalsekretär für den Strafvollzug im Justizministerium, erläuterte die Pläne näher: "Wir ziehen es vor, keine weiblichen oder jugendlichen Gefangenen aufzunehmen. Es handelt sich um männliche Gefangene, die entweder wegen Verbrechen gegen die Person oder wegen Drogendelikten verurteilt wurden, die keine Anzeichen für die Zugehörigkeit zu einem Netzwerk aufweisen und die für Estland als Ganzes keine nennenswerte Bedrohung darstellen dürften."

Estland hofft, durch das Abkommen zusätzliche Einnahmen von mindestens 30 Millionen Euro zu erzielen.