Trump wird die Nationalgarde zur Kontrolle von Demonstranten entsenden

Die Trump Regierung wird 2.000 Soldaten nach Los Angeles entsenden, um gegen Demonstranten vorzugehen. Das bestätigte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Zuvor hatten sich die örtliche Polizeibehörde gegen die Entsendung gestellt.

Newsom erklärte auf X: „Die Regierung sorgt für Chaos, damit sie eine Ausrede hat, um die Dinge eskalieren zu lassen. So verhält sich kein zivilisiertes Land."

Er bezeichnete die Entscheidung, die Nationalgarde einzusetzen, als „vorsätzliche und feige“ Aktion und fügte hinzu, dass dies „nur zu einer Eskalation der Spannungen führen würde“.

Donald Trump reagierte am Samstag auch auf Gavin Newsom in einem Beitrag auf der Plattform „Truth Social“ und schrieb: „Wenn Gouverneur Gavin Newsom von Kalifornien und Bürgermeisterin Karen Bass von Los Angeles ihre Pflichten nicht erfüllen können, von denen jeder weiß, dass sie es nicht können, dann wird die Regierung eingreifen und das Problem der Randalierer und Plünderer so lösen, wie es gelöst werden muss!!!“

Trump hat am Sonntag außerdem angekündigt, dass er das Tragen von Masken bei Protesten nicht mehr zulassen werde, und der Verteidigungsminister seiner Regierung, Pete Hegseth, erklärte auch, dass die Marines im Falle „anhaltender Gewalt“ mobilisiert sollen.

Die Proteste vor dem Bundesgebäude von Los Angeles begannen am Freitag, nachdem Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zu Beginn des Tages mehrere Bereiche der Stadt durchsucht hatten, um illegale Einwanderer festzunehmen.

Die örtliche Polizei hatte derweil Tränengas, Taser und Schutzschilde eingesetzt, um die Demonstranten der Einwanderungsbehörde zurückzudrängen.

Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden bei den Razzien am Freitag mindestens 44 Personen wegen des Verdachts festgenommen, gegen die Einwanderungsgesetze verstoßen zu haben. Eine Menschenmenge von etwa „1.000 Randalierern“ versammelte sich rund um das Bundesgebäude, und einige „griffen Polizeibeamte an, zerrissen Reifen und zerstörten mit Steuergeldern finanziertes Eigentum“, fügte das Ministerium hinzu.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Leavitt, erklärte am Samstag auch, dass „gewalttätige Mobs“ Zoll- und Einwanderungsbeamte sowie Strafverfolgungsbeamte des Bundes angegriffen hätten, die die erste Abschiebeaktion durchführten.

Trotz der vielen Drohungen der Trump-Regierung erklärten die örtlichen Polizeibehörden in Kalifornien, dass die Proteste größtenteils friedlich verlaufen.