Greta Thunberg hat Israel verlassen - andere Aktivisten bleiben in Haft

WERBUNG

Israel weist Greta Thunberg und die anderen 11 Aktivisten des Gaza-Hilfsschiffs "Madleen" aus. Die israelische Armee hatte das Schiff am Montag abgefangen, beschlagnahmt und die Aktivisten festgenommen.

Die 22-jährige Greta Thunberg, die für ihren Kampf gegen die Klimakrise bekannt ist, hat Israel bereits in Richtung Schweden verlassen. Die israelische Armee hat Bilder veröffentlicht, die Thunberg am Flughafen zeigen.

Andere Aktivisten des Schiffes mit Hilfsgütern sollen Medienberichten zufolge vorerst in Israel in Haft bleiben. Acht von ihnen hätten sich geweigert, die Ausweisungsdokumente zu unterzeichnen. Unter ihnen soll die französische EU-Abgeordnete Rima Hassan sein.

Das Schiff war am 1. Juni in Richtung Gazastreifen aufgebrochen, mit dem Ziel, die israelische Blockade zu durchbrechen.

Das israelische Außenministerium hatte das Schiff als "Selfie-Jacht" bezeichneten und kritisiert, die Aktivisten hätten versucht, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen.

Die unter britischer Flagge fahrende Jacht, die von der pro-palästinensischen Organisation Freedom Flotilla Coalition (FFC) betrieben wird, sollte eine symbolische Menge an Hilfsgütern für die Menschen in Gaza liefern und die internationale Gemeinschaft auf die humanitäre Krise in Gaza aufmerksam machen.

Die Gruppe, die das Segelschiff in See stechen ließ, sagt, dass das Boarding in internationalen Gewässern stattgefunden habe, und beklagt eine Verletzung des Seerechts. Das Schiff wurde von den israelischen Behörden in den Hafen von Ashdod eskortiert, und der jüdische Staat forderte die 12 Passagiere auf, "in ihre Länder zurückzukehren".

Paris verlangt, dass seinen sechs Staatsangehörigen konsularischer Schutz gewährt wird

Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte umgehend eine schnelle Rückkehr der sechs französischen Passagiere des Schiffes.

"Der Präsident der Republik hatte darum gebeten, so schnell wie möglich die Rückkehr unserer sechs französischen Staatsangehörigen nach Frankreich zu ermöglichen, deren Schiff vor der Küste des Gazastreifens von den israelischen Behörden abgefangen wurde", erklärte der Élysée-Palast am Montag.

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot forderte Israel zudem auf, den Passagieren konsularischen Schutz zu gewähren, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

"Unser Konsulat hat darum gebeten, sie besuchen zu können, sobald sie den Hafen von Ashdod erreicht haben, um sich von ihrer Situation zu überzeugen und ihre schnelle Rückkehr nach Frankreich zu erleichtern", sagte er. Der Quai d'Orsay hatte die französischen Teilnehmer an der Operation vor den Risiken gewarnt, denen sie sich bei dem Versuch, nach Gaza zu gelangen, aussetzten, sagte der französische Chefdiplomat.

Kurz nach dem Abfangen der Madleen veröffentlichten die israelischen Behörden ein Video, auf dem zu sehen war, wie die Passagiere des Schiffes mit Wasser und Lebensmitteln versorgt wurden, und versicherten, dass sie "alle gesund und munter" seien.

"Die Show ist vorbei", so das israelische Außenministerium und kritisierte, dass es sich um eine "Medienprovokation" zu "Werbezwecken" gehandelt habe.

Unterdessen bestellten die spanischen Behörden am Montag den israelischen Botschafter in Madrid, Dan Poraz, ein. Ein spanischer Aktivist und Schiffsmechaniker, Sergio Toribio, befand sich an Bord der Madleen, als diese abgefangen wurde.

Im Mittelpunkt der umstrittenen Operation stand eine französische Europaabgeordnete

Der erbitterte Einsatz der Europaabgeordneten Rima Hassan für Gaza hat sie in Frankreich oft ins Zentrum von Kontroversen gerückt.

Im Februar sorgte die 1992 in einem Flüchtlingslager in Syrien geborene Juristin und Europaabgeordnete für einen Aufschrei, als sie meinte, die Hamas führe "eine aus Sicht des Völkerrechts legitime Aktion" durch.

"Die Frage des internationalen Rechts ist ein Kompass, an den sich alle halten müssen: Die Legitimität des bewaffneten Kampfes in einem kolonialen Kontext ist extrem klar, und das ist meine Position", hatte sie im Südfunk erklärt.

Innenminister Bruno Retailleau hatte sie wegen"Verherrlichung des Terrorismus" bei der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Rechtsextreme Figuren wie Marion Maréchal oder der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy hatten sogar gefordert, Rima Hassan die Staatsangehörigkeit zu entziehen.

"Das ist unmöglich, ich bin als Staatenlose geboren", erinnerte die Betroffene auf X.

Die LFI-Abgeordnete hatte jedoch die Ausschreitungen der islamistischen Palästinenserbewegung in Israel am 7. Oktober 2023 als "Kriegsverbrechen" bezeichnet, bei denen mehr als 1.200 Menschen, überwiegend Zivilisten, ums Leben kamen.

Im Europäischen Parlament hatte sie zuvor gegen eine Resolution gestimmt, in der die Freilassung des französisch-algerischen Schriftstellers Boualem Sansal gefordert wurde, der seit November in Algerien inhaftiert ist.

Laut Rima Hassan war der Fall von der französischen Rechten im Zusammenhang mit einem Machtkampf zwischen Bruno Retailleau und Algier vor dem Hintergrund von Migrationsstreitigkeiten"instrumentalisiert" worden.

Linke französische Parteien rufen zu Demonstrationen auf

Die Partei France Insoumise, der Rima Hassan angehört, prangerte die "rechtswidrige Festnahme von 12 humanitären Helfern und Friedensaktivisten" an und griff damit die Anschuldigungen der FFC auf, wonach das Abfangen in internationalen Gewässern stattgefunden haben soll.

Die Anführerin der LFI-Abgeordneten, Mathilde Panot, hält die offizielle Antwort Frankreichs für unzureichend.

Die Partei der radikalen Linken fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Festnahme "entschieden zu verurteilen" und rief ihre Anhänger zu einer Kundgebung am Montag auf dem Place de la République in Paris auf.

Die nationale Sekretärin der Umweltschützer Marine Tondelier kritisierte die "Missachtung des humanitären Rechts" und forderte Frankreich, Europa, die Vereinten Nationen und alle, die das schockiert , auf, sich für die Sicherheit der Besatzungsmitglieder einzusetzen.

Sie sagte. "Dass ein Staat, der von einem Mann regiert wird, der vom IStGH gesucht wird , es sich erlaubt, sechs französische Staatsbürger zu verhaften, darunter eine Abgeordnete des Europäischen Parlaments, einen Arzt, einen Journalisten und einen humanitären Helfer, sagt viel über die Welt aus, in der wir leben.

Die Sozialistische Partei schließlich prangerte über ihre stellvertretende Erste Sekretärin Johanna Rolland "eine weitere Verletzung des Völkerrechts durch die israelische Regierung" an.

"Regierungen können nicht schweigen. Die internationale Gemeinschaft kann nicht länger wegschauen. Die Blockade der humanitären Hilfe muss beendet werden!", so die Partei in einem Post auf x.