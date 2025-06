WERBUNG

Ein Schiff, das Aktivisten nach Gaza brachte, um humanitäre Hilfe zu leisten, rettete am Donnerstag vier Migranten, nachdem sie von einem anderen Schiff ins Meer gesprungen waren, um zu verhindern, dass sie von libyschen Behörden aufgegriffen werden.

Das Schiff Madleen, das von der Freedom Flotilla Coalition betrieben wird, wurde von der EU-Grenzschutzagentur Frontex alarmiert und erreichte den Ort im Mittelmeer, wo es 30-40 Menschen auf einem Boot vorfand, das sich in Seenot befand.

Als die Madleen ihr eigenes Rettungsschlauchboot zu Wasser ließ, näherte sich ein Schiff der libyschen Küstenwache mit hoher Geschwindigkeit, so die Crew.

Um nicht von den libyschen Behörden ergriffen zu werden, sprangen vier Menschen ins Meer und begannen verzweifelt, zur Madleen zu schwimmen, die sie rettete.

Die Crew der Freedom Flotilla Coalition protestierte gegen die Rückführung der anderen Migranten nach Libyen, wo sie nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten misshandelt und sogar gefoltert werden.

Palästinenser tragen Taschen mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe, die von der Gaza Humanitarian Foundation in Khan Younis bereitgestellt wurden, 3. Juni 2025 AP Photo

Sie forderte Italien, Griechenland und Malta auf, die Migranten an Bord der Madleen aufzunehmen und sie in Europa in Sicherheit zu bringen.

Die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg gehört zu den 12 Aktivisten an Bord der Madleen, die am Sonntag von Sizilien aus zu einer Mission aufgebrochen ist, die darauf abzielt, die Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen, humanitäre Hilfe zu leisten und gleichzeitig das Bewusstsein für die wachsende humanitäre Krise in der palästinensischen Enklave zu schärfen.

Die Reise wird voraussichtlich sieben Tage dauern.

Mit an Bord sind auch der "Game of Thrones"-Schauspieler Liam Cunningham und Rima Hassan, eine französische Abgeordnete des Europäischen Parlaments palästinensischer Abstammung.

Ihr wurde die Einreise nach Israel verweigert, weil sie sich aktiv gegen die israelische Militäroperation im Gazastreifen ausspricht.

Nach einer fast dreimonatigen Blockade, mit der Druck auf die Hamas ausgeübt werden sollte, hat Israel im vergangenen Monat begonnen, einige grundlegende Hilfsgüter in den Gazastreifen einzulassen, aber humanitäre Helfer haben vor einer Hungersnot gewarnt, wenn die Versorgung nicht in vollem Umfang wieder aufgenommen wird.

Fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens (2,3 Millionen) ist akut unterernährt, und jeder fünfte Palästinenser steht kurz vor dem Hungertod, so die Warnung des Welternährungsprogramms.

Ein Versuch der Freiheitsflottille, den Gazastreifen auf dem Seeweg zu erreichen, scheiterte letzten Monat, nachdem ein anderes Schiff der Gruppe in internationalen Gewässern vor Malta von zwei Drohnen angegriffen worden war.

Die Gruppe machte Israel für den Angriff verantwortlich, bei dem die Vorderseite des Schiffes beschädigt wurde.