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US-Bomber wurden auf zwei Stützpunkte in Südspanien verlegt

Dateibild eines US-Marinesoldaten.
Dateibild eines US-Marinesoldaten. Copyright  Noah Berger/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Copyright Noah Berger/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Von Maria Muñoz Morillo
Zuerst veröffentlicht am
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Verteidigungsministerin Margarita Robles hat bestätigt, dass die US-Basen in Spanien verstärkt werden. Sie behauptet, dass diese Maßnahmen nicht gegen bilaterale Abkommen und Verträge verstoßen.

"Die Vereinigten Staaten nutzen die Stützpunkte, aber immer innerhalb der Grenzen des Abkommens, das wir zwischen den beiden Ländern haben", erklärte Margarita Robles auf den Fluren des Kongresses und bestätigte damit, dass die USA ihre spanischen Stellungen in Morón und Rota angesichts der Eskalation der Situation zwischen Israel und dem Iran aufrüsten.

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Die sozialistische Ministerin sagte, dass die Regierung angesichts der Eskalation der Spannungen zwischen Israel und dem Iran äußerst besorgt über die Situation sei und für einen Dialog eintrete, um ein Friedensabkommen zu erreichen.

Die USA haben ihre Stützpunkte mit Bombern und Tankflugzeugen verstärkt. Die Regierung hat klargestellt, dass die USA die Stützpunkte im Einklang mit bilateralen Vereinbarungen und Verträgen nutzen, doch wurden keine weiteren Einzelheiten genannt.

Wie Euronews am Dienstag berichtete, deuten die US-Militärbewegungen im Mittelmeer darauf hin, dass Washington sich Israel bei Angriffen gegen den Iran anschließen könnte. Trump warnte die Einwohner Teherans und empfahl ihnen die Stadt zu verlassen. Seitdem fürchten viele, dass Verhandlungen der Vergangenheit angehören und es stattdessen zu weiteren militärischen Maßnahmen kommen könne.

Mindestens 30 Bomber und Luftbetankungsflugzeuge haben auf US-Stützpunkten in Südspanien, Schottland und England Station gemacht.

Trump hat den Iran gewarnt, dass die Geduld der USA "am Ende" sei, da die Konfrontation zwischen Teheran und Israel nur noch zunehme.

Weitere Quellen • RTVE

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