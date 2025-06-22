IDF-Soldaten haben im Gazastreifen die sterblichen Überreste von drei Geiseln geborgen und nach Hause gebracht: Yonatan Samerano, Ofra Keidar und Sergeant Shai Levinson.

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Die Operation der Armee und des Allgemeinen Sicherheitsdienstes fand am Abend statt. Nachdem die sterblichen Überreste im Institut für Gerichtsmedizin identifiziert worden waren, wurden die Familien über die Ergebnisse der Operation unterrichtet.

Yonatan, 21, war auf dem Nova-Festival im westlichen Negev, als die Hamas angriff. Ihm und zwei Freunden gelang es, von dort in den Kibbuz Be'eri zu fliehen, aber die Terroristen waren bereits dort. Militante Hamas-Kämpfer töteten die drei Israelis und brachten ihre Leichen in den Gaza-Streifen.

Die Entführung Sameranos durch einen Mann, der später von den israelischen Behörden als Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA identifiziert wurde, wurde auf Videoaufnahmen festgehalten.

Deutschland sprach der Familie des 19-jährigen Shai Levinson sein Beileid aus, da er die doppelte Staatsbürgerschaft Israels und Deutschlands besaß.

Der Kommandant der Panzerbesatzung Shai Levinson, ein Unteroffizier der 7. Panzerdivision, wurde am 7. Oktober bei einem Gefecht mit Militanten getötet. Sein Tod wurde im Januar 2024 gemeldet.

Ofra Keidar, 71, war am frühen Morgen des 7. Oktobers spazieren und wurde von Hamas-Terroristen getötet. Ihre Leiche wurde nach Gaza gebracht. Ofra's Ehemann wurde von den Terroristen im Haus erschossen.

Heute befinden sich noch etwa 50 Geiseln im Gazastreifen, von denen Geheimdienstinformationen zufolge nur noch 20 am Leben sind.

Nach Angaben der israelischen Behörden wurden bei dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels etwa 1 200 Menschen getötet und 251 als Geiseln genommen.

Die anschließende israelische Militäraktion gegen die Hamas im Gazastreifen hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem von der Hamas regierten Sektor mehr als 55.000 Palästinenser getötet. Dabei wird kein Unterschied zwischen Zivilisten und Kämpfern radikaler Gruppen gemacht.