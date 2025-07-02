Zickenkrieg: Trump droht Musk mit Abschiebung

WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass seine Regierung eine Abschiebung von Elon Musk in Betracht ziehen würde. Ehemals verstanden sie sich ohne Worte, doch nun ist eine Fehde zwischen den beiden wieder aufgeflammt.

Der Wortkrieg zwischen den ehemaligen politischen Verbündeten eskalierte am Dienstag. Laut Trump würde das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE), das Musk früher leitete, die massiven Subventionen der US-Regierung für Musks Unternehmen, zu denen Tesla und SpaceX gehören, überprüfen.

Wir werden es tun. Donald Trump US-Präsident

Auf die Frage eines Reporters am Dienstag, ob er erwäge, Musk auszuweisen, sagte Trump: "Ich weiß es nicht, wir werden es tun." "Wir müssen es uns ansehen."

"Wir müssen vielleicht DOGE auf Elon ansetzen. Sie wissen, was DOGE ist. DOGE ist das Monster, das vielleicht zurückgehen und Elon fressen muss", sagte Trump.

"Wenn DOGE sich Musk ansieht, werden wir ein Vermögen sparen", fügte er später am Dienstag hinzu.

Obwohl Musk Trump während seiner Wiederwahlkampagne massiv unterstützte und dafür mit dem DOGE-Projekt belohnt wurde, schien ihre Allianz vor einem Monat ein dramatisches Ende zu nehmen.

Musk nennt Trumps Gesetzentwurf eine "ekelhafte Abscheulichkeit"

Der Streit zwischen den beiden begann Anfang Juni, als Musk Trumps Steuersenkungs- und Ausgabengesetz kritisierte und es als "ekelhafte Abscheulichkeit" bezeichnete.

Daraufhin drohte Trump, Musks Unternehmen ins Visier zu nehmen, woraufhin der Tech-Mogul seinerseits ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten forderte.

Während Musk einige seiner Angriffe zurücknahm und Trump ihm alles Gute wünschte, wurden die Feindseligkeiten am Montag wieder aufgenommen, als der reichste Mann der Welt erneut die Steuersenkungen und das Ausgabengesetz kritisierte, das der US-Präsident als "groß und schön" bezeichnete.

Musk beschimpfte die Republikaner für ihre Unterstützung des Gesetzes als "politischen Selbstmord" und nannte die GOP die "Schweinchen-Partei".

Außerdem drohte er erneut mit der Gründung einer neuen politischen Partei, der "America Party", falls das Gesetz verabschiedet würde. Das Gesetz wurde am Dienstag vom US-Senat mit knapper Mehrheit verabschiedet und geht nun zur endgültigen Verabschiedung an das Repräsentantenhaus zurück.

Die USA brauchen eine Alternative zur Einheitspartei aus Demokraten und Republikanern, damit das Volk tatsächlich eine Stimme hat", schrieb Musk am Montag auf X, der Plattform für soziale Medien, die ihm gehört.

Dabei hatte Musk Hunderte von Millionen Dollar für Trumps Wiederwahlkampagne ausgegeben. Im Mai erklärte er, dass er in Zukunft wahrscheinlich "viel weniger" für Politik ausgeben werde.

Als Reaktion auf Musks jüngste Kritik und Drohungen deutete Trump am Dienstag an, dass Musk Subventionen für seine Unternehmen verlieren könnte.

"Keine Raketenstarts, Satelliten oder die Produktion von Elektroautos mehr, und unser Land würde ein Vermögen sparen", schrieb der US-Präsident auf Truth Social.

Ohne Subventionen müsste Musk "wahrscheinlich seinen Laden schließen und zurück nach Südafrika gehen", fügte Trump hinzu.

Musk seinerseits hat die Steuersenkungen und das Ausgabengesetz auf X weiter kritisiert und Beiträge geteilt, die seine Ansicht über die Gesetzgebung unterstützten, einschließlich Memes und Behauptungen, dass sie die Staatsverschuldung in die Höhe treiben würden.