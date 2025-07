WERBUNG

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Dienstag sei es um die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen und um die Möglichkeit eines Waffenstillstands gegangen.

In einer Erklärung, die sein Büro am Mittwoch auf X veröffentlichte, bekräftigte Netanjahu, dass Israel den Krieg im Gazastreifen so lange fortsetzen werde, bis die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas ausgeschaltet seien.

Nur so könne gewährleistet werden, dass der Gazastreifen "keine Bedrohung für Israel darstellt", so der israelische Regierungschef.

Das Treffen zwischen Netanjahu und Trump am Dienstag war das zweite innerhalb von 24 Stunden, da Trump den Druck auf seinen israelischen Amtskollegen verstärkte, um eine Einigung zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen zu erzielen.

Obwohl Trump den israelischen Wahlkampf unterstützt hat, forderte er kürzlich ein Ende dessen, was er als "Hölle" in Gaza bezeichnete.

Beamte des Weißen Hauses streben eine Vereinbarung an, die eine 60-tägige Kampfpause, die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen und die Freilassung zumindest einiger der verbleibenden 50 Geiseln vorsieht, die in dem Gebiet festgehalten werden und von denen man annimmt, dass viele bereits gestorben sind.

Trumps Nahost-Beauftragter Steve Witkoff sagte am Dienstag, er sei zuversichtlich, dass es zu einer Einigung komme.

Die Hamas hat sich bereit erklärt, alle Geiseln freizulassen, wenn im Gegenzug der Krieg beendet wird und sich Israel vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht.

Netanjahu hat jedoch wiederholt, dass der Krieg erst dann beendet sei, wenn die Hamas sich ergebe, die Waffen niederlege und ins Exil gehe - was sie jedoch ablehnt.

In den fast zwei Jahren, seit die Hamas bei ihren Angriffen am 7. Oktober rund 1.200 Menschen getötet und 251 weitere als Geiseln genommen hat, hat das israelische Militär einen Großteil des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza hat der Krieg bisher mehr als 57.000 Palästinenser getötet.

In den Tagen vor Netanjahus Besuch schien Trump die Chancen für ein Waffenstillstandsabkommen herunterzuspielen.

Als er am Freitag nach den Aussichten auf einen Waffenstillstand gefragt wurde, sagte Trump zu Reportern: "Ich bin sehr optimistisch - aber wissen Sie, das ändert sich von Tag zu Tag."

Das Treffen zwischen Trump und Netanjahu könnte einem Waffenstillstandsvorschlag der USA, der zwischen Israel und der Hamas in indirekten Gesprächen in Katar erörtert wird, neue Dringlichkeit verleihen.

Während des Treffens am Dienstag sagte Netanjahu, er habe mit Trump auch über den Iran gesprochen, und die beiden hätten "die Auswirkungen und Möglichkeiten" dessen erörtert, was er als "großen Sieg" über Teheran bezeichnete.

Israel hatte am 13. Juni einen Überraschungsangriff auf Militäreinrichtungen im Iran gestartet, der zu 12 Tagen Kampfhandlungen führte.

Später schalteten sich die USA in den Konflikt ein und warfen Bunkerbomben auf drei iranische Atomanlagen ab, um das iranische Atomprogramm zu stoppen.