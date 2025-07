WERBUNG

"Die PKK-Bewegung und die Strategie des nationalen Befreiungskrieges, auf der sie basiert, sind zu Ende". Das hat Abdullah Öcalan, der auf der Insel İmralı inhaftierte Chef der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), in einer Videobotschaft verkündet. Seine Botschaft wurde im Vorfeld des Entwaffnungsprozesses der Organisation veröffentlicht, der am Freitag, den 11. Juli, beginnen soll.

In seiner ersten Live-Videobotschaft seit 1999 erklärte PKK-Chef Öcalan, dass er weiterhin "seinen Aufruf für Frieden und eine demokratische Gesellschaft vom 27. Februar 2025" verteidige und dass der im Prozess erreichte Punkt "als sehr wertvoll und historisch" zu betrachten sei.

"Die PKK ist zu Ende"

"Die PKK-Bewegung, die auf dem Streben nach einem eigenen Staat basiert, und die Strategie des nationalen Befreiungskrieges, auf der sie beruhte, sind zu Ende. Die Existenz wurde anerkannt und damit das Hauptziel erreicht. Das ist es, was Auslaufen bedeutet", sagte er.

In einer Erklärung zum Entwaffnungsprozess, den die Organisation voraussichtlich am Freitag, den 11. Juli, einleiten wird, wies PKK-Chef Öcalan auf die Bedeutung eines "freiwilligen Übergangs" und die Bedeutung der Arbeit einer "umfassenden Kommission, die per Gesetz und mit Autorität" in der Großen Nationalversammlung der Türkei eingerichtet werden soll, hin.

"Es sollte für Sie selbstverständlich sein, dem relevanten Umfeld und der Öffentlichkeit offen zu versichern, dass die Niederlegung der Waffen in einer Weise erfolgen wird, die für die Große Nationalversammlung der Türkei und die Kommission sinnvoll ist, die die Zweifel in der öffentlichen Meinung ausräumt und die den Anforderungen unseres Versprechens entspricht", sagte er in seiner am 19. Juni unterzeichneten Botschaft.

"Die Einrichtung eines Mechanismus zur Niederlegung der Waffen wird den Prozess vorantreiben. Dies ist ein freiwilliger Übergang von der Phase des bewaffneten Kampfes zur Phase der demokratischen Politik und des Rechts. Dies sollte nicht als Verlust, sondern als ein historischer Gewinn betrachtet werden. Die Einzelheiten der Niederlegung der Waffen werden rasch festgelegt und umgesetzt."

Der Prozess der Niederlegung der Waffen

Nach den Gesprächen, die eine Delegation von Abgeordneten der DEM-Partei auf der Gefängnisinsel İmralı geführt hatte, hatte Öcalan die PKK in einem Schreiben, das am Donnerstag, den 27. Februar, an eine Delegation der Partei für Gleichheit und Demokratie des Volkes (DEM-Partei) geschickt wurde, aufgefordert, sich selbst aufzulösen und die Waffen niederzulegen. Nach diesem Aufruf kündigte die PKK einen Waffenstillstand an, der am Samstag, dem 1. März, in Kraft treten sollte.

Seitdem wurde erwartet, dass die Organisation einen Auflösungskongress abhält. Der Vorsitzende der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), Devlet Bahçeli, einer der Wegbereiter dieses Prozesses, hatte Zeit und Ort für den Kongress vorgeschlagen.

Am 2. Mai erklärte der Sprecher der regierenden AK-Partei, Ömer Çelik: "Jeder positive Schritt, der sich in den kommenden Tagen in Richtung der Niederlegung der Waffen und der Auflösung der terroristischen Organisation entwickeln könnte, wird den nächsten positiven Schritt nach sich ziehen. Wir verfolgen jeden Schritt genau".

Die PKK hingegen hatte den Kongress an die Bedingung geknüpft, dass die Kommunikationskanäle mit Öcalan geöffnet und die Sicherheit gewährleistet werden.

Die Organisation teilte mit, dass der Kongress zwischen dem 5. und 7. Mai in den "Medienverteidigungsgebieten" stattfand. Es wurde bekannt gegeben, dass der Kongress parallel in zwei verschiedenen Gebieten abgehalten wurde. Andererseits wurde auch berichtet, dass auf der Grundlage von Öcalans Forderung nach "Auflösung" Entscheidungen von historischer Bedeutung getroffen wurden.

Friedliche Lösung der Kurdenfrage in der Türkei

Der sogenannte Lösungsprozess bezieht sich auf die Verhandlungen zwischen der PKK und dem türkischen Staat zwischen 2013 und 2015. Der Prozess wurde mit dem Ziel initiiert, das Kurdenproblem friedlich zu lösen.

Zu den Schlüsselelementen des Prozesses gehörten Entwaffnung, demokratische Reformen und die Ausweitung der Rechte für die kurdische Identität. PKK-Führer Öcalan war eine Schlüsselfigur in diesen Verhandlungen. Mit der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Jahr 2015 kam der Lösungsprozess jedoch de facto zu einem Ende. In dieser Zeit hat sich die politische Dynamik in der Türkei erheblich verändert.

Die PKK, die am 28. November 1978 im Bezirk Lice in Diyarbakır gegründet wurde, wird von der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, der Türkei und vielen anderen Staaten als terroristische Organisation betrachtet.

In fast 40 Jahren haben PKK-Kämpfer nach offiziellen Angaben fast 15.000 Menschen getötet.

PKK-Führer Öcalan sitzt seit 1999 im Imrali-Gefängnis im Marmarameer, wo er wegen Gründung und Führung einer terroristischen Vereinigung zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Der jüngste Prozess wird von der Regierung als "Türkei ohne Terrorismus" definiert.