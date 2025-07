3I/Atlas: Interstellares Objekt fliegt durch unser Sonnensystem

WERBUNG

Mit rund 210.000 Kilometern pro Stunde ist ein interstellares Objekt durch unser Sonnensystem geflogen. Das Objekt trägt den Namen 3I/Atlas und ist erst das dritte dieser besonderen Art, das unser Sonnensystem durchquert, so die Weltraumbehörde NASA.

Anfang des Monats wurde das rasante Objekt zum ersten Mal mit einem Atlas-Teleskop in Chile gesichtet. Die Weltraumbehörde bestätigte, dass es sich um einen Kometen aus einem anderen Sternensystem handelt.

3i/Atlas: Interstellares Objekt hat Sonnensystem durchquert

"Diese Dinger brauchen Millionen von Jahren, um von einem Sternsystem zum anderen zu gelangen", sagte Paul Chodas, Direktor des NASA-Zentrums für erdnahe Objekte, am Donnerstag. "Also ist dieses Ding wahrscheinlich seit Hunderten von Millionen Jahren oder sogar Milliarden von Jahren durch den Weltraum gereist". Von welchem Stern der fremde Flugkörper stammt, lasse sich nicht sagen.

Nach seiner Helligkeit zu urteilen, scheint der Komet größer zu sein als die ersten beiden interstellaren Eindringlinge, möglicherweise mehrere Kilometer groß, so Chodas. Er kommt auch schneller und aus einer anderen Richtung, und obwohl sein Heimatstern unbekannt ist, vermuten die Wissenschaftler, dass er sich näher am Zentrum unserer Milchstraße befindet.

Dem European Southern Observatory (ESO) gelang es, mit einem speziellen Teleskop atemberaubende Foto- und Videoaufnahmen zu machen.

Seine stark exzentrische hyperbolische Umlaufbahn, die sich von der Umlaufbahn von Objekten im Sonnensystem unterscheidet, hat seinen interstellaren Ursprung verraten, so das ESO. Der jüngste Besucher ist 670 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt und bewegt sich mit einer immensen Geschwindigkeit auf den Jupiter zu.

Nach Angaben der NASA wird sich der Komet Ende Oktober der Sonne am stärksten nähern und dabei zwischen die Umlaufbahnen von Mars und Erde geraten - allerdings näher an den roten Planeten heran als an uns, in einer sicheren Entfernung von 240 Millionen Kilometern.

Astronomen auf der ganzen Welt beobachten den eisigen Schneeball, der offiziell als 3I/Atlas bezeichnet wird, um seine Größe und Form zu bestimmen. Chodas sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass seit seiner Entdeckung am 1. Juli mehr als 100 Beobachtungen gemacht wurden. Erste Berichte liegen über einen Schweif und eine Gas- und Staubwolke um den Kometenkern vor.

Die Laufbahn des Kometen 3I/Atlas ermöglicht eine lange Phase der Sichtbarkeit durch besondere Teleskope. NASA/JPL-Caltech/AP

Der Komet sollte bis September mit dem Teleskop sichtbar sein, bevor er der Sonne zu nahe kommt, und im Dezember auf der anderen Seite der Sonne wieder auftauchen.

Oumuamua: erster Komet im Sonnensystem der Erde

Der erste interstellare Besucher, der von der Erde aus beobachtet wurde, hieß Oumuamua, hawaiianisch für Späher, zu Ehren des Observatoriums auf Hawaii, das ihn 2017 entdeckte. Zunächst als Asteroid klassifiziert, hat der längliche Oumuamua inzwischen Anzeichen für einen Kometen gezeigt.

Das zweite Objekt, das sich nachweislich von einem anderen Sternensystem in unser eigenes verirrt hat - 21/Borisov - wurde 2019 von einem Amateurastronomen von der Krim entdeckt. Zu Ehren trägt das interstellare Objekt den Namen seines Beobachters. Auch hier wird angenommen, dass es sich um einen Kometen handelt.

„Wir erwarten seit Jahrzehnten, dass wir interstellare Objekte sehen, und endlich sehen wir sie“, sagte Chodas. Die Besucher aus einem anderen Sonnensystem seien für ihn "sehr aufregend".