Im Gazastreifen hat sich eine neue palästinensische Miliz gebildet. Mit rund 300 Mitgliedern will die Gruppierung das Gebiet von der Hamas befreien - und hat angeblich die Unterstützung Israels.

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Die Gruppe bezeichnet sich selbst als Popular Forces, zu deutsch: Volkskräfte. Sie operiert im östlichen Rafah unter der Führung von Yasser Abu Shabab, einem Beduinen in den Dreißigern. Dieser saß wegen krimineller Aktivitäten jahrelang in Hamas-Haft, bevor er durch die Anschläge vom 7. Oktober aus dem Gefängnis kam.

Nach Angaben, die Euronews exklusiv vorliegen, hat sich die Gruppe von Abu Shabab - nicht zu verwechseln mit den islamistischen Extremisten in Somalia, Al-Shabaab - erstmals im Juni 2024 zusammengeschlossen.

Exklusiv: Wer sind die Popular Forces in Gaza?

Die Popular Forces, die sich auch Anti-Terror-Dienst nennen, beschreiben sich selbst als "Freiwillige aus dem Volk", die humanitäre Hilfe vor "Plünderung, Korruption und organisiertem Diebstahl" durch Hamas-nahe Gruppen schützen.

"Wir sind keine professionellen Kämpfer und auch keine Miliz, da wir keine Guerillakampftaktiken anwenden", so die Gruppe in einer Erklärung gegenüber Euronews.

Die Hamas hat mit direkten Attentaten auf Mitglieder der Volkskräfte reagiert und trotz monatelanger israelischer Militärschläge eine Machtdemonstration gegen mögliche rivalisierende Organisationen durchgeführt.

"Die Hamas hat über 50 unserer Freiwilligen getötet, darunter auch Mitglieder der Familie von Kommandant Yasser, während wir Hilfskonvois bewachten", sagte der Sprecher der Volkskräfte.

Mitglieder der al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas in Deir al-Balah teil, 19. Januar 2025 AP Photo

Zuvor hatte die Hamas den Vorwurf der Kriegsprofite und des Diebstahls von humanitärer Hilfe entschieden zurückgeweisen. Auch Israel hatte diese Vorwürfe gemacht. Nach Angaben der Volkskräfte geschieht dies allerdings immer noch.

Popular Forces: Zusammenarbeit mit Israel?

Unterdessen hat Yasser Abu Shabab selbst enthüllt, dass seine Gruppe mit der israelischen Armee in Rafah "koordiniert".

In einem Interview mit dem arabischsprachigen Radio des israelischen öffentlich-rechtlichen Senders KAN sagte Abu Shabab am Sonntag, dass seine Gruppe mit Israel bei "Unterstützung und Hilfe" zusammenarbeite, nicht aber bei "militärischen Aktionen". Diese würden, wie er erklärte, ausschließlich von seiner Gruppe durchgeführt.

Die Volkskräfte haben allerdings inzwischen dementiert, dass Abu Shabab das KAN-Interview überhaupt gegeben hat. Er war danach von Kritikern im Gazastreifen unter Beschuss geraten. Die Vereinbarung wäre jedoch Israels jüngster Versuch, lokale Partner zu kultivieren, die die Kontrolle der Hamas über den Gazastreifen in Frage stellen könnten.

Berichten zufolge ist eine breitere Koalition, zu der auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA gehören, an der Suche nach Alternativen zur Hamas-Herrschaft beteiligt.

Doch nicht jeder ist davon überzeugt, dass diese Strategie kugelsicher ist.

Kritik an den Popular Forces

"Diese Volkskräfte sind ein zweischneidiges Schwert", sagte Fleur Hassan-Nahoum, stellvertretende Bürgermeisterin von Jerusalem und Sonderbeauftragte des Außenministeriums, gegenüber Euronews.

"Wir reden hier nicht über friedliebende Demokraten. Wir sprechen von Banden, die genug von der größten Bande von allen haben, nämlich der Hamas."

Obwohl Hassan-Nahoum Abu Shabab gegenüber misstrauisch ist, räumt sie ein, dass Israel kaum eine Wahl hat. "Es gab zwei Gazas", erklärte sie. "Es gab das Gaza der Hamas ... und dann gab es das zweite Gaza der entrechteten Menschen, die nicht zur Hamas gehörten."

Und einige der Entrechteten haben einfach eine Bruchstelle erreicht, sagte Hassan-Nahoum. "Ich glaube, diese Banden sind an einem Punkt angelangt, an dem sie das Gefühl haben, dass die Hamas schwach ist, und offensichtlich haben sie die größte Katastrophe in der Geschichte des Gazastreifens verursacht."

Der Syrer Ahmed al-Sharaa, der unter dem Decknamen Abu Mohammad al-Jolani vom Anführer einer Al-Qaida-Mitgliedsorganisation und gesuchten Terroristen zu einem legitimen politischen Führer des Landes wurde, sei ein Beispiel dafür, dass die 180-Grad-Wende trotz Skepsis funktionieren könne, fügte Hassan-Nahoum hinzu.

"Al-Jolani hat in Syrien auch eine Bande geführt (...) und siehe da, er ist aufgestiegen. Man weiß also nicht, wer aus diesen Banden aufsteigen könnte."

Gründer von GazaPress: Abu Shabab keine Alternative zu Hamas

Rami Abou Jamous, ein in Gaza lebender Journalist, der früher für France 24 arbeitete, bevor er GazaPress gründete, widerspricht dem vehement. Seiner Meinung nach ist Abu Shabab kein al-Sharaa - und im Kontext des Gazastreifens sollten die Behauptungen des Milizenführers mit Vorsicht genossen werden.

Trotz seiner eigenen scharfen Kritik an der Hamas sieht Abou Jamous den Anführer der Volkskräfte nicht als lebensfähige oder glaubwürdige Alternative.

"Stellen Sie sich vor, Pablo Escobar würde Präsident von Kolumbien. Das ist genau das, was es ist: ein Drogenhändler, der mit einer Besatzungsarmee gegen sein eigenes Volk kollaboriert", sagte Abou Jamous gegenüber Euronews.

Yasser Abu Shabab sieht sich seit langem mit Anschuldigungen von Mitgliedern seiner eigenen Familie konfrontiert. Ihm wird von ehemaligen Gruppenmitgliedern vorgeworfen, dass er vor dem Krieg am Schmuggel von Zigaretten und Drogen aus Ägypten und Israel über die Grenzübergänge und Tunnel nach Gaza beteiligt war.

Er war am 7. Oktober wegen Schmuggels inhaftiert worden, wurde aber zusammen mit den meisten anderen Häftlingen freigelassen, als der Krieg im Oktober 2023 begann, so ein anonymer Verwandter gegenüber internationalen Medien.

Yasser Abu Shabab in einer Werbung auf der Facebook-Seite der Volkskräfte Courtesy of the Popular Forces

Während Abu Shabab sich nun als Anführer einer immer größer werdenden Gruppe präsentiert, die im Interesse der einfachen Palästinenser arbeiten würde, ist Abou Jamous der Meinung, dass man sie nicht wirklich als eine 'Kraft' bezeichnen sollte.

"Es handelt sich um ein paar Dutzend Leute aus einem Clan namens Asalamu Alaykum, die ursprünglich an der Umleitung von humanitärer Hilfe beteiligt waren", erklärt er.

"Er behauptet, (Hilfs-)Lastwagen oder die UNO zu beschützen, aber das ist so, als würde jemand in seinem eigenen Haus filmen und sagen, er beschütze seinen Hund - wenn der Hund weggeht, kann er nichts tun."

"Was er jetzt macht, ist Propaganda - eine Seifenblase, die für den internationalen Konsum geschaffen wurde", schloss Abou Jamous, der vor kurzem für seine Berichterstattung aus Gaza mit drei Preisen beim renommierten Bayeux-Calvados-Normandie-Preis ausgezeichnet wurde.

Historiker: Israels Intervention im Libanon solle Fehler lehren

Israelische Militär- und Geheimdienstveteranen äußerten scharfe Kritik an der Strategie, die bisher stärkere Gegner hervorgebracht hat.

Guy Aviad, ein ehemaliger IDF-Militärhistoriker und Hamas-Experte, verwies auf Israels Unterstützung für christliche Milizen im Libanon. Diese gingen nach hinten los und führten zu einer 18-jährigen israelischen Militärintervention im Süden des Landes.

"Wir haben ihnen im Libanon viel gegen die PLO geholfen. Aber sie haben uns in ihr eigenes Land hineingezogen", sagte er gegenüber Euronews und beschrieb die Zeit von 1982 bis 2000 als geprägt von "viel Blutvergießen in der Libanonregion".

Dann war da noch die stillschweigende Unterstützung Israels für die Muslimbruderschaft in Gaza in den 1980er Jahren. Diese war als Gegengewicht zur Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gedacht - deren militanter Flügel verübte allerdings damals Gewalttaten gegen die israelische Armee und Zivilisten. Daraus ging schließlich die Hamas selbst hervor.

"Israel dachte damals, dass der Hauptgegner im Gazastreifen natürlich die PLO sei, also versuchte man, die Kraft der Muslimbruderschaft zu stärken", erklärte Aviad. "Aber natürlich sehen wir im Nachhinein, dass das ein großer Fehler war."

Welche Rolle werden die Popular Forces spielen?

"Ich glaube, die Sicherheitsdienste und auch die israelische Regierung kannten die Militärgeschichte nicht gut genug", sagte Aviad. "Ich denke, dass die Abu Shabab-Bande im südlichen Gazastreifen kein entscheidender Faktor im Krieg zwischen Israel und Hamas sein wird."

Michael Milshtein, ehemaliger Direktor für palästinensische Angelegenheiten im israelischen Geheimdienst, war da schon direkter. Die Volkskräfte repräsentieren "die Bande des Abu Shabab-Clans", die vor dem 7. Oktober "in kriminelle Fälle, Schmuggel, Raub, jeden negativen Aspekt" verwickelt war, sagte er Euronews.

"Ich bin sehr kritisch gegenüber dieser Politik oder diesem Schritt", sagte Milshtein. "Wir ignorieren die grundlegende DNA, die grundlegende Natur einer solchen Bande. Sie wissen, dass sie Diebe sind."

Einfach ausgedrückt: Israel wiederholt die gleichen Fehler noch einmal, warnte er. "Ich habe den Eindruck, dass wir nichts aus der Geschichte gelernt haben", schloss Milshtein.

Israelische Soldaten stehen neben dem Eingang eines Tunnels unter dem Europäischen Krankenhaus in Khan Younis, 8. Juni 2025 AP Photo

Im Gegenzug verteidigten einige israelische Vertreter die Vereinbarung als notwendig, da es in Gaza keine wirksamen Alternativen zu den Behörden gebe.

Freie Machtpositionen werden zwangsläufig gefüllt, argumentierte Hassan-Nahoum. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es nie ein Machtvakuum gibt", sagte sie. "Wenn ein Loch entsteht, kommt jemand und füllt es auf. Und genau das passiert jetzt."

Da das aggressive Vorgehen der Hamas nach hinten losgegangen sei und die Gruppe in das Visier der israelischen Streitkräfte gerückt sei, würden die Banden ihr Vorgehen möglicherweise überdenken, argumentierte sie. "Versuchen wir es mit Plan B, kommen wir mit Israel zusammen und vielleicht sind wir dann besser dran.

Ein ehemaliges hochrangiges Mitglied der Anti-Terror-Einheit des Mossad, das mit Euronews unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Arbeit der israelischen Regierung nicht zu beeinträchtigen, räumte die kriminelle Natur der Gruppe ein, meinte aber, dass die Unterstützung für sie eine pragmatische Notwendigkeit sei.

"Das sind keine Leute, die ich langfristig als Alternative in Gaza sehe, ich meine, das sind Gangster, aber manchmal muss man mit Gangstern zusammenarbeiten, um die Hamas zu stürzen", sagten sie Euronews.

Geheimdienstquellen, die mit Euronews sprachen, beschrieben die israelische Unterstützung als "kurzfristige taktische Maßnahme", wobei diese Gruppen nicht als "Ersatz für einen langfristigen strategischen Plan" dienen können.

Selbstorganisierte Gruppen wollen Hilfslieferungen schützen

In der Zwischenzeit könnte sich die anhaltende humanitäre Krise, die etwa zwei Millionen Palästinenser in die Gefahr des Verhungerns gebracht hat, zu einem wichtigen politischen, ideologischen und bewaffneten Schlachtfeld in Gaza entwickeln.

In den letzten Wochen haben sich weitere selbstorganisierte Gruppen, die weder mit der Hamas noch mit Abu Shabab in Verbindung stehen, gemeldet, um Hilfslieferungen im Gazastreifen bewaffnet zu schützen.

Ende Juni gab eine Gruppe einflussreicher Bewohner des Gazastreifens bekannt, dass sie eine unabhängige Initiative zum Schutz von Hilfskonvois vor Plünderungen gestartet habe.

"Wir haben uns an diesem Ort versammelt, um mit einem lauten Schrei und einer lauten Stimme zu verkünden, dass diese Lastwagen, die nach Gaza, der belagerten Stadt, kommen ... die Familien dort und die Bedürftigen erreichen müssen", sagte die Nationale Versammlung der palästinensischen Stämme, Clans und Familien in einer Videoerklärung, die Euronews vorliegt.

"Seien Sie nicht Teil einer Gruppe, die von den Räubern und Schmugglern in die Irre geführt wird. Sie verkaufen (Hilfsgüter) auf den Märkten zu hohen Preisen", sagte die Gruppe.

"Wir müssen dieses üble Phänomen ausrotten und die Schmuggler daran hindern, die Lastwagen zu übernehmen, und die Lastwagen sicher in die Lagerhäuser fahren lassen, bis sie an alle verteilt werden und jeder seinen Anteil erhält", so die Gruppe abschließend.

Eine selbstorganisierte Gruppe von Bewohnern des Gazastreifens schützt einen Hilfskonvoi, 25. Juni 2025 Courtesy of Said Jaras

Diese Initiativen beschränken sich jedoch auf einzelne Gebiete im Gazastreifen, und ob sie die eiserne Herrschaft der Hamas über den Gazastreifen in Frage stellen können, bleibt nach Ansicht von Experten zweifelhaft.

Auch ie 300 Kämpfer der Volkskräfte stellen nur einen Bruchteil der Bevölkerung des Gazastreifens dar und verfügen nicht über die nötige Infrastruktur, um sich in nennenswerter Weise an der Verwaltung zu beteiligen. Sie schneiden insbesondere im Vergleich mit den gut organisierten und robusten Mechanismen der Hamas schlecht ab, was nichts Gutes für die Abu Shabab verheißt.

"Die Hamas weiß, wie man Volksaufstände oder Organisationen, die versuchen, sie herauszufordern, unterdrückt", sagte Aviad. "Die Hamas verfügt über einen sehr ausgeklügelten, sehr effizienten Sicherheitsapparat, der weiß, wie man diejenigen findet, die mit Israel kollaboriert haben."

Hamas kontrolliert Gaza seit mehr als 18 Jahren

Die größte Herausforderung für jeden Newcomer ist es, die Herzen und Köpfe der Palästinenser zu gewinnen, da die Hamas den Gazastreifen seit 2007, also seit fast zwei Jahrzehnten, kontrolliert.

"Der größte Teil der Bevölkerung kennt nur die Hamas-Bewegung. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens ist unter 18 Jahre alt", erklärte Aviad. "Der größte Teil der Bevölkerung wurde also durch das Hamas-System erzogen; das ist es, womit sie vertraut sind."

Und die Zusammenarbeit von Abu Shabab mit Israel könnte sich als kontraproduktiv erweisen, da die Verwüstungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas die anti-israelische Stimmung im Gazastreifen noch verstärkt haben.

"Nach einem sehr, sehr blutigen Krieg in Gaza gibt es keinen einzigen Menschen in Gaza, der nicht jemanden aus seiner Familie oder einen Freund verloren hat", so Aviad. "Keiner von ihnen wird das israelische Regime mehr mögen."

Panoramablick auf den Gazastreifen in der Nähe von Rafah, 25. Juni 2025 Courtesy of Said Jaras

Und in Gaza ist es ohnehin schwierig, Kandidaten zu finden. Die israelische Regierung hat der Palästinensischen Autonomiebehörde - die nach wie vor die anerkannten politischen Vertreter des besetzten Westjordanlandes sind - die Rückkehr in den Gazastreifen verweigert, während sich keine glaubwürdige Alternative abzeichnete.

"Es gibt zwei große Blöcke in der palästinensischen Gesellschaft: den säkularen Block, der von der Fatah oder der Palästinensischen Autonomiebehörde angeführt wird, und den religiösen Block, der von der Hamas und dem Islamischen Dschihad beherrscht wird", so Aviad. "Es gibt keine dritte Alternative."

In der Zwischenzeit ist der Einfluss der Palästinensischen Autonomiebehörde weiter in Frage gestellt worden. Eine Gruppe von Scheichs im Westjordanland hat am Wochenende ihr Interesse angekündigt, ein Emirat in Hebron auszurufen und sich den israelischen Abraham-Abkommen anzuschließen. Ihrer Meinung nach würde dies einen Versuch darstellen, endlich Frieden in der Region zu erreichen.

Im Gazastreifen stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die Unterstützung krimineller Banden einen Weg zu einer Post-Hamas-Regierung bieten kann. "Wir wollen, dass jemand kommt und sagt: Wir sind die lebensfähigen Machthaber", erklärte Hassan-Nahoum.

"Und andererseits, wenn sie ideologisch immer noch auf der gleichen Seite wie die Hamas stehen, was haben wir dann erreicht?"