Peking: 31 Tote im Pflegeheim durch Überschwemmung

Mindestens 31 Menschen starben sind in einem Pflegeheim in Peking aufgrund einer Überschwemmung ums Leben gekommen.
Fast die Hälfte der mindestens 70 Menschen, die bei den extremen Unwettern in der chinesischen Hauptstadt und den benachbarten Provinzen ums Leben gekommen sind, starben in Pflegeheimen.
Wie Behörden am Donnerstag mitteilten, starben 31 Menschen im Taishitun Town Pflegeheim im Pekinger Bezirk Miyun, das zu den am stärksten von den Unwettern betroffenen Gebieten gehörte, die innerhalb weniger Tage fast die Regenmenge eines ganzen Jahres erlitt.
"Das Seniorenzentrum befand sich lange Zeit im Zentrum der Stadt und war sicher, so dass es nicht in den Bereitschaftsplänen enthalten war. Das bedeutet, dass unsere vorbereiteten Pläne nicht genug waren", erklärte der Parteisekretär von Miyun, Yu Weiguo, und nannte den Vorfall eine "bittere Lektion".
In dem Pflegeheim waren 69 Bewohner untergebracht, darunter 55 Behinderte.
Die Einrichtung befand sich auf einem niedrig gelegenen Gelände in der Nähe eines Flusses, der nach den ungewöhnlich starken Regenfällen über die Ufer getreten war, wie die lokale Medienagentur Caixin berichtete.
Später gab die Stadt bekannt, dass im Bezirk Miyun 28 Menschen ums Leben gekommen waren, gab aber die Identität der Opfer nicht bekannt.