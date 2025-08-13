WERBUNG

Das israelische Militär hat Pläne für eine erweiterte Operation im Gazastreifen genehmigt. Das verkündete ein IDF-Sprecher am Mittwoch.

"Das Hauptgerüst für den Operationsplan der IDF im Gazastreifen" wurde von Generalstabschef Eyal Zamir genehmigt, so der Sprecher. "Das zentrale Konzept des Plans für die nächsten Etappen im Gazastreifen wurde vorgestellt und genehmigt, in Übereinstimmung mit der Direktive der politischen Ebene".

Bisher wurden keine weiteren Einzelheiten über das geplante Vorgehen oder ein konkreter Zeitplan bekannt gegeben.

Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage, nachdem das israelische Sicherheitskabinett nach einer nächtlichen Sitzung Pläne für die Übernahme von Gaza gebilligt hat.

Die neue Operation sieht vor, dass die IDF in Gebiete vordringen, in denen die Hamas nach israelischer Auffassung die noch lebenden Geiseln festhält.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht bei der Eröffnungszeremonie des Knesset-Museums im alten Gebäude des israelischen Parlaments am 11. August 2025 AP Photo

In einer Erklärung legte Netanjahu "fünf Prinzipien" fest, um ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen herbeizuführen.

"Erstens: Entwaffnung der Hamas. Zweitens, alle Geiseln werden freigelassen. Drittens: Gaza wird entmilitarisiert. Viertens: Israel hat die oberste Sicherheitskontrolle", sagte er.

"Und fünftens, eine nicht-israelische, friedliche Zivilverwaltung - damit meine ich eine Zivilverwaltung, die ihre Kinder nicht für den Terror erzieht, die keine Terroristen bezahlt und keine Terroranschläge gegen Israel verübt", erklärte Netanjahu.

Opposition gegen den Plan

Die Idee einer verstärkten militärischen Kontrolle des Gazastreifens hat jedoch eine Kluft zwischen den IDF und der Regierung gerissen. Generalstabschef Zamir warnte, dass der Plan das Leben der Geiseln gefährden und das Militär weiter belasten könnte.

Zamir war in der Vergangenheit bereits wiederholt mit dem Sicherheitskabinett aneinandergeraten, vor allem wegen des Gaza-Vorschlags. Dies veranlasste Netanjahu, in einem Beitrag auf X zu sagen, dass er zurücktreten könne, wenn er die Pläne ablehne.

"Wir befassen uns nicht mit der Theorie, sondern mit Fragen von Leben und Tod, mit der Verteidigung des Staates, und wir tun dies, während wir unseren Soldaten und den Bürgern des Landes direkt in die Augen schauen", sagte Zamir, der behauptete, die IDF nähere sich "jetzt den letzten Phasen" des Krieges gegen die Hamas.

Eine Eskalation der militärischen Aktivitäten im Gazastreifen wird auch von den Familien der verbleibenden Geiseln und von Menschenrechtsgruppen abgelehnt, die sagen, dass weitere Kämpfe das Leben der Gefangenen gefährden würden.

IDF-Bodenoperationen im Gazastreifen, 2. November 2023 AP/AP

Hilfesuchende getötet

Unterdessen wurden mindestens 25 Palästinenser, die Hilfe suchten, durch israelische Schüsse getötet, wie Krankenhausmitarbeiter am Mittwoch mitteilten.

Unter den Getöteten befanden sich 14 Palästinenser in der Gegend von Teina, etwa drei Kilometer von einer von der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) betriebenen Lebensmittelverteilungsstelle entfernt, wie das Personal des palästinensischen Nasser-Krankenhauses mitteilte.

Nach Angaben des Awda-Krankenhauses und von Zeugen wurden fünf weitere Palästinenser durch israelische Schüsse getötet, als sie versuchten, eine andere Verteilerstelle der GHF im Gebiet des Netzarim-Korridors zu erreichen.

Nach Angaben der GHF gab es am Mittwoch keine Zwischenfälle an oder in der Nähe ihrer Standorte.

Die USA und Israel unterstützen den GHF, einen US-amerikanischen Auftragnehmer, als Alternative zu den Hilfsprogrammen der Vereinten Nationen, die es ihrer Ansicht nach der Hamas ermöglichten, Hilfsgüter abzuschöpfen.

Die Vereinten Nationen, die seit Jahrzehnten Hilfsgüter in den Gazastreifen liefern, wenn die Bedingungen es zulassen, weisen ihrerseits die Vorwürfe zurück.