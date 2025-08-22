Israels Verteidigungsminister droht mit Zerstörung von Gaza-Stadt

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat am Freitag in einem Beitrag auf X gewarnt, dass Gaza-Stadt zerstört werden könnte, wenn die Hamas die israelischen Bedingungen für die Beendigung des Krieges nicht akzeptiert.

Dies geschah nur einen Tag nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt hatte, er werde die endgültige Genehmigung für die Besetzung von Gaza-Stadt erteilen und gleichzeitig Verhandlungen mit der Hamas aufnehmen, die auf die Rückgabe der Geiseln und die Beendigung des fast zweijährigen Krieges abzielen, aber nur "zu Bedingungen, die für Israel akzeptabel sind".

Anfang dieser Woche hatte die Hamas einem Waffenstillstandsvorschlag zugestimmt, der von Vermittlern aus Ägypten und Katar ausgearbeitet worden war. Ägyptische Beamte und Vertreter der Terrororganisation Hamas erklärten, der Vorschlag sei fast identisch mit dem, den Israel akzeptiert hatte, bevor die Gespräche im letzten Monat ins Stocken gerieten.

Netanjahu: Isreal wird Krieg nur zu eigenen Bedingungen beenden

Besagter Vorschlag würde die Freilassung von zehn lebenden Geiseln im Austausch gegen von Israel inhaftierte Palästinenser, einen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Gaza und Verhandlungen über einen dauerhafteren Waffenstillstand beinhalten.

Bei einem Treffen in der Gaza-Militärdivision im Süden Israels erklärte Netanjahu jedoch am Donnerstag gegenüber Militärvertretern, Israel werde den Krieg nur zu seinen eigenen Bedingungen beenden.

Israelische Soldaten arbeiten an ihrem Panzer, der in einem Bereitstellungsraum nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza geparkt ist, 21. August 2025 AP Photo/Maya Levin

In der Zwischenzeit hat Israel nicht angedeutet, dass es beabsichtigt, die Ausweitung seiner Offensive zu verlangsamen. Das israelische Militär hat damit begonnen, medizinisches Personal und internationale Organisationen im Norden des Streifens zu einer Evakuierung in den Süden aufzurufen.

Außerdem mobilisierte das Militär 60.000 zusätzliche Reservisten und verlängerte den Dienst von 20.000 bereits aktiven Soldaten.

Israelische Truppen sind bereits in den Stadtvierteln Zeitoun und Jabaliya in Gaza-Stadt angekommen, um den Boden für die erweiterte Operation zu bereiten.

Das Militär hat erklärt, dass sie dort stationiert werden, wo die IDF bisher noch nicht operiert haben und wo sie glauben, dass die Hamas noch aktiv ist.

Illegales Siedlungsprojekt im Westjordanland

Am Mittwoch genehmigte Israel auch ein illegales Siedlungsprojekt im besetzten Westjordanland, durch das das Gebiet faktisch in zwei Hälften teilen würde, was die Aussichten auf eine palästinensische Eigenstaatlichkeit erheblich beeinträchtigen würde.

Der Siedlungsbau in E1, einem offenen Landstrich östlich von Jerusalem, wird seit mehr als zwei Jahrzehnten erwogen, wurde jedoch auf Druck der USA während der vorangegangenen Regierungen eingefroren.

Die Trennmauer neben dem arabischen Viertel Al-Eizariya in der Nähe des Ortes, an dem für das E1-Projekt Wohnhäuser gebaut werden sollen, 21. August 2025 AP Photo

Die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete ist nach internationalem Recht illegal.

Im vergangenen Jahr erklärte der Internationale Gerichtshof in einem Grundsatzurteil, dass Israel die Siedlungstätigkeit im Westjordanland und in Ostjerusalem einstellen und die Besetzung dieser Gebiete so bald wie möglich beenden müsse.

Proteste in Israel und Gaza

Am Donnerstag versammelten sich Demonstranten in Tel Aviv, um die Rückkehr der Geiseln zu fordern. Sie hielten Schilder mit der Aufschrift "Das Volk wird die Geiseln zurückbringen" und "Wie viel Blut wird vergossen werden?"

Die Demonstranten äußerten sich besorgt über Netanjahus Plan, die Offensive auszuweiten, da sie glauben, dass dies das Leben der verbleibenden Geiseln weiter gefährden würde. Von den 50 Geiseln, die derzeit noch in Gaza festgehalten werden, sind nach israelischer Einschätzung etwa nur noch 20 am Leben.

Demonstranten fordern die sofortige Freilassung der Geiseln und das Ende des Krieges im Gazastreifen in Tel Aviv, 21. August 2025 AP Photo/Mahmoud Illean

Hunderte von Menschen versammelten sich in auch Gaza zu einer seltenen Protestaktion gegen den Krieg und Israels Plan zur Massenumsiedlung von Palästinensern in andere Länder.

"Wir wollen, dass der Krieg gegen Gaza aufhört. Wir wollen nicht umgesiedelt werden. Zweiundzwanzig Monate ... es ist genug. Genug Tod. Genug der Zerstörung", sagte Bisan Ghazal, eine Frau, die aus Gaza-Stadt vertrieben wurde.

Die Pläne für die erweiterte Militäroffensive lösten international große Empörung aus und viele der engsten Verbündeten Israels, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, forderten ein Ende des Krieges.

Menschenrechtsgruppen haben wiederholt vor einer Verschärfung der humanitären Krise im Gazastreifen gewarnt, wo die meisten Bewohner vertrieben wurden, weite Stadtviertel in Trümmern liegen und die Hungersnot immer massiver wird hat.

Palästinenser nehmen an einer Protestkundgebung in einem Zeltlager für Vertriebene in Gaza-Stadt teil, bei der sie ein Ende des Krieges in Gaza fordern, 21. August 2025 AP Photo/Abdel Kareem Hana

Am Donnerstag wurden im gesamten Gazastreifen mindestens 36 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet, darunter 14 Menschen, die auf der Suche nach humanitärer Hilfe waren, wie lokale Krankenhäuser berichteten.

Israelische Luftangriffe zerstörten auch ein Zeltlager in Deir al-Balah, dessen Bewohner vom israelischen Militär aufgefordert worden waren, zu fliehen. Es wurden keine Verletzten gemeldet, aber der Angriff zerstörte rund 100 Zelte, in denen Familien untergebracht waren, die bereits durch Kämpfe in anderen Gebieten vertrieben worden waren.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas begann, als militante Kämpfer unter Führung der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angriffen und dabei etwa 1.200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, töteten und 251 Menschen als Geiseln nahmen.

Die israelische Offensive hat nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mindestens 62.192 Palästinenser getötet, wobei diese Zahlen nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheiden.