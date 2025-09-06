Nachdem die Nationalitäten der 16 tödlich verunglückten Personen der Glíria-Seilbahn in Lissabon am Mittwoch bestätigt wurden, erhalten die Zahlen allmählich Namen und Gesichter. Der erste Name, der am Tag des Unglücks veröffentlicht wurde, war der des Bremsers der Seilbahn, André Marques, 40 Jahre alt, aus der Stadt Oleiros (Castelo Branco), wo er am Samstag nach einer Zeremonie in der Estrela-Basilika in Lissabon beigesetzt wurde. Marques hatte 15 Jahre lang für Carris gearbeitet und wurde von allen als engagierter und freundlicher Mitarbeiter beschrieben. Im Jahr 2023 interviewte ihn der Fernsehsender SIC.

André Marques 'war das erste bekannte Opfer

Insgesamt verloren fünf Portugiesen bei der Katastrophe ihr Leben. Die übrigen vier waren allesamt Angestellte oder Mitarbeiter der Santa Casa da Misericórdia, deren Hauptsitz sich am Largo Trindade Coelho befindet, dem Ankunftspunkt der Seilbahn. Der Elevador da Glória ist das bevorzugte Verkehrsmittel vieler Angestellter der Santa Casa da Miserórdia, um zwischen ihrem Arbeitsplatz und der Metrostation Restauradores zu pendeln. Auch diese vier Personen waren keine Ausnahme und kamen beim Verlassen ihres Arbeitsplatzes zu Tode.

Pedro Trindade, 61 Jahre alt, arbeitete nicht nur in Santa Casa, sondern war auch Lehrer an der Schule für Gastgewerbe und Tourismus sowie Volleyball-Schiedsrichter und Direktor des portugiesischen Verbandes für diese Sportart.

Alda Matias (Juristin), Ana Paula Lopes und Sandra Coelho (Angestellte), deren Alter nicht bekannt ist, arbeiteten ebenfalls für die Einrichtung und kamen bei dem Unfall ums Leben. Am Freitag fand in Lissabon eine Messe für die vier SCM-Opfer statt, an der auch der Präsident der Republik Marcelo Rebelo de Sousa teilnahm.

Alda Matias, Pedro Trindade und Ana Paula Lopes

Sandra Coelho

Blandine Daux war das einzige französische Opfer der Katastrophe. Sie stammte ursprünglich aus dem Departement Vosges und lebte seit über 20 Jahren in Quebec, Kanada. Daux und ihr Ehemann, der Kanadier André Bergeron (Alter ungenannt), kamen beide am Mittwoch ums Leben. Nach Angaben des Magazins Paris-Match war die Reise nach Lissabon das Geschenk, das Bergeron von ihren Kollegen anlässlich ihrer Pensionierung erhielt.

Blandine Daux André Bergeron

Auch ein britisches Paar kam bei dem Unfall ums Leben: Kayleigh Smith und Will Nelson waren beide am Theater tätig. Sie war eine preisgekrönte Regisseurin und Schauspielerin und arbeitete für das MADS-Theater in Macclesfield, wo sie eine Regieposition innehatte. Ihr Ehemann war Dozent an der Arden Theatre School in Manchester.

Nelsons Leiche wurde zunächst (vorläufig) als die eines deutschen Staatsbürgers identifiziert, des Vaters eines dreijährigen Kindes, der die Katastrophe überlebt hat und dessen Frau ebenfalls in einem schweren Zustand im Krankenhaus liegt. Die Geschichte der deutschen Familie wurde in der portugiesischen Presse breitgetreten, das Institut für Gerichtsmedizin korrigierte jedoch später den Irrtum und stellte fest, dass der Mann in der Tat in einem schweren Zustand im Krankenhaus lag. Die Eltern des betreffenden Mannes reisten von Hamburg nach Lissabon, um die Leiche zu erkennen, und stellten fest, dass es sich um eine andere Person handelte.

Kayleigh Smith und Will Nelson

Das Paar hatte noch Minuten vor dem tödlichen Unfall Fotos von seiner Reise nach Lissabon in den sozialen Medien gepostet.

Neben diesen Namen ist bekannt, dass ein weiterer Bürger aus Kanada, ein weiterer aus dem Vereinigten Königreich, zwei aus Südkorea, eine Person aus der Ukraine und eine weitere aus den Vereinigten Staaten ums Leben gekommen sind.

Einwohner und Touristen von Lissabon gedenken der Opfer

Seit Mittwoch reißen die Gedenkfeiern auf der Praça dos Restauradores nicht ab. Hunderte von Menschen legen Blumensträuße und Kerzen am Beginn des Elevador da Glória ab und beten für die Opfer.

Ein Gedenken an die Opfer folgt auf das andere Armando Franca/AP

Auch Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa hinterließ sein Beileid an der Unfallstelle, nachdem er am Donnerstag an der Messe in der Kirche São Domingos teilgenommen hatte, die nur wenige Dutzend Meter vom Unglücksort entfernt liegt.

Gedenkfeiern für die Opfer reihen sich aneinander Armando Franca/AP

Ehemaliger Oppositionsführer fordert den Rücktritt von Moedas

Die Stimmen, die den Rücktritt des Lissabonner Bürgermeisters Carlos Moedas fordern, werden immer lauter. Der Bürgermeister (PSD), der sich am 12. Oktober zur Wahl stellt und dessen Position auf dem Spiel steht, hat sich bisher geweigert, zurückzutreten. Zuletzt forderte der ehemalige Generalsekretär der Sozialistischen Partei und bis vor kurzem Oppositionsführer Pedro Nuno Santos den Kopf von Moedas.

Carlos Moedas auf dem Web-Gipfel AP Photo

Die Stadtverwaltung von Lissabon, die für Carris, das öffentliche Verkehrsunternehmen der portugiesischen Hauptstadt, zuständig ist, geriet in die Kritik, weil sie angeblich vier Millionen Euro aus dem Budget des Unternehmens abgezogen hat, die für den Web Summit vorgesehen waren. Obwohl Moedas diese Kürzung der Mittel bestätigt, versichert er, dass die Mittel von Carris nicht nur nicht gekürzt, sondern durch andere Mittel sogar aufgestockt worden seien.

Carris wird heftig dafür kritisiert, dass es die Wartung der Anlagen an Dritte übertragen und die Wartung der Seilbahn von 24 Stunden pro Tag auf eine tägliche Inspektion von etwa 30 Minuten reduziert hat, die auch am Morgen des Unfalls durchgeführt wurde.