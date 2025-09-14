WERBUNG

Die militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela sind am Wochenende weiter eskaliert. Fünf US-Kampfjets des Typs F-35 landeten am Samstag auf dem ehemaligen Stützpunkt Roosevelt Roads in Ceiba, Puerto Rico, als Teil des von Präsident Donald Trump angeordneten Einsatzes in der Karibik zur Verstärkung der Operationen gegen den Drogenhandel.

Der Umzug, der von Reuters aufgezeichnet wurde, folgt auf einen Überraschungsbesuch von Verteidigungsminister Pete Hegseth auf der Insel, inmitten der eskalierenden Reibereien mit Caracas. Hubschrauber, Ospreys und Militärpersonal wurden ebenfalls auf dem Stützpunkt gesichtet, was in der Region Proteste gegen die Militarisierung Puerto Ricos auslöste.

In Venezuela reagierte die Regierung von Nicolás Maduro unterdessen mit einem massiven Trainingstag in 312 Kasernen und Militäreinheiten. Tausende von Milizionären nahmen an den vom Plan Independencia 200 organisierten Manövern teil, mit der Botschaft eines "anhaltenden aktiven Widerstands" gegen die "Drohungen" Washingtons.

Caracas reagierte darauf, dass ein US-Zerstörer ein mit neun Fischern besetztes venezolanisches Schiff in der "Ausschließlichen Wirtschaftszone Venezuelas" abgefangen und acht Stunden lang besetzt hatte, wie Außenminister Yván Gil gegenüber "VTV" erklärte. Der Außenminister wies auch darauf hin, dass der Angriff von 18 bewaffneten Soldaten gegen "neun bescheidene Fischer" durchgeführt wurde, und die Regierung behauptete, dass es sich um einen Versuch handelte, "eine Eskalation des Krieges" in der Karibik zu rechtfertigen.

Die Spannungen hatten bereits zuvor zugenommen: Letzte Woche tötete das US-Militär bei einem Einsatz gegen ein venezolanisches Schiff, das des Drogenhandels beschuldigt wurde, in der Nähe von Trinidad und Tobago 11 Menschen, während Trump ankündigte, mehr Kampfjets in die Region zu schicken. Washington besteht darauf, dass es keinen "Regimewechsel" anstrebt, aber Caracas wirft den USA eine "brutale psychologische Übung" vor und warnt, dass es bereit ist, "sein Leben" für die Verteidigung des Landes zu geben.

Was ist der Plan Independence 200?

Maduro hat die Basis des Chavismo dazu aufgerufen, Strategien zu erörtern, um im Falle einer US-Aggression"zum bewaffneten Kampf überzugehen". Auf einer Vollversammlung der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas, die im staatlichen Fernsehen übertragen wurde, forderte er die Bevölkerung auf, sich strukturell auf ein solches Szenario vorzubereiten.

Der Präsident ordnete diese Debatten in den Rahmen des Plans 200 für die Unabhängigkeit ein, der die Beteiligung der Streitkräfte, Kampfverbände und Milizen an mehr als 280 Fronten vorsieht, um die "Unabhängigkeit und den Frieden" des Landes zu gewährleisten. Der Einsatz erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die USA acht Militärschiffe und ein atomgetriebenes U-Boot vor der venezolanischen Küste stationieren und F-35-Kampfjets nach Puerto Rico schicken.

Washington beschuldigt Maduro, das so genannte Sonnenkartell anzuführen, dem Verbindungen zum Drogenhandel nachgesagt werden, und hat die Belohnung für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, auf 50 Millionen Dollar (mehr als 42,5 Millionen Euro) erhöht.