"Falsche und verleumderische Inhalte": Trump klagt gegen die New York Times

Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weißen Hauses, Montag, 15. September 2025, in Washington.
Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weißen Hauses, Montag, 15. September 2025, in Washington. Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Tamsin Paternoster & AP
Zuerst veröffentlicht am
US-Präsident Donald Trump hat eine 15-Milliarden-Dollar-Verleumdungsklage gegen die New York Times eingereicht. Er wirft der Zeitung vor, „falsche und verleumderische Inhalte“ über ihn verbreitet zu haben. Dies ist Teil einer Reihe von Klagen Trumps gegen große US-Medien.

US-Präsident Donald Trump hat am Montag eine Verleumdungsklage über 15 Milliarden US-Dollar (13,8 Milliarden Euro) gegen die New York Times und vier ihrer Journalisten eingereicht. Zuvor hatte er bereits rechtliche Schritte gegen das Wall Street Journal ergriffen.

Trump bezeichnete die New York Times als „virtuelles Sprachrohr“ der „linksradikalen Demokratischen Partei“. Zudem wirft er der Zeitung vor, „falsche und verleumderische Inhalte“ über ihn, seine Familie und sein Unternehmen zu verbreiten.

Die Klage, die im republikanisch geführten Bundesstaat Florida eingereicht wurde, beinhaltet mehrere Artikel und ein Buch. Beides wurde von zwei Journalisten der New York Times verfasst und vor der Wahl 2024 veröffentlicht.

In der Klage heißt es die Veröffentlichungen seien "Teil eines jahrzehntelangen Musters der New York Times, das auf vorsätzliche und böswillige Verleumdung von Präsident Trump abzielt".

Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social betonte Trump die Unterstützung der New York Times für seine demokratische Gegnerin Kamala Harris bei den letzten Präsidentschaftswahlen.Trump schrieb, dass diese Unterstützung auf der Titelseite der Times besonders hervorgehoben worden sei, ein Vorgehen, das es seiner Aussage nach zuvor noch nie gegeben habe.

DATEI - Auf diesem Dateifoto vom 21. April 2009 ist der Hauptsitz der New York Times in New York zu sehen.
DATEI - Auf diesem Dateifoto vom 21. April 2009 ist der Hauptsitz der New York Times in New York zu sehen. AP Photo

Die Klage kommt nur wenige Tage, nachdem die New York Times einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem berichtet wurde, dass das Weiße Haus rechtliche Schritte gegen die Zeitung angedroht habe. Hintergrund war ein Notizzettel, den Trump dem verurteilten Finanzier Jeffrey Epstein zu dessen 50. Geburtstag geschenkt haben soll. Trump bestreitet jedoch, dass die anzügliche Zeichnung und seine Unterschrift auf der Notiz von ihm stammen.

Trump hat in der Vergangenheit bereits mehrere Klagen gegen große Medienunternehmen eingereicht.

Im Juli verklagte er das Wall Street Journal und Medienmogul Rupert Murdoch wegen Berichten über die Epstein-Notiz.

Außerdem klagte er gegen den Fernsehsender ABC News, Moderator George Stephanopoulos und den Medienkonzern Paramount, nachdem ein Interview mit Kamala Harris vor den Wahlen ausgestrahlt worden war.

Die Fälle wurden gegen eine Entschädigung von 15 Millionen Dollar (13,8 Millionen Euro) bzw. 16 Millionen Dollar (14,7 Millionen Euro) beigelegt.

