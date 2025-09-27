Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Berlin: 50.000 Menschen demonstrieren gegen den Krieg in Gaza

Berlin: 50.000 Menschen demonstrieren gegen den Krieg in Gaza
Von Euronews
Die Menschen forderten "Freiheit für Palästina" und Sanktionen gegen Israel. Die Regierung solle Rüstungslieferungen nach Israel stoppen, hieß es. In Kreuzberg wurde eine Pro-Palästina-Demo wegen israelfeindlicher Parolen aufgelöst.

Rund 50.000 Menschen sind in Berlin auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in Gaza zu protestieren. Sie starteten vom Alexanderplatz und zogen bis an die Siegessäule im Berliner Stadtteil Tiergarten. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 1.800 Einsatzkräften vor Ort.

Die Menschen forderten "Freiheit für Palästina" und Sanktionen gegen Israel. Die Regierung solle Rüstungslieferungen nach Israel stoppen, hieß es.

In Kreuzberg wurde eine Pro-Palästina-Demo wegen israelfeindlicher Parolen aufgelöst.

Rund 50 Organisationen und Verbände hatten zu der Demonstration aufgerufen. Darunter Amnesty International, sowie die Partei Die Linke.

