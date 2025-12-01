Die Behörden in Indonesien gaben am Sonntag bekannt, dass die Zahl der Todesopfer der Überschwemmungen und Erdrutsche in Indonesien auf mindestens 442 gestiegen ist. Die Rettungsdienste versuchen weiterhin verzweifelt, Teile der am stärksten betroffenen Insel Sumatra zu erreichen, wo Tausende Menschen ohne lebenswichtige Güter ausharren.

Dank des besseren Wetters am Wochenende konnten die Rettungskräfte auf Sumatra mehr Leichen bergen. Mehrere andere Gebiete versuchten zu erreichen, die von Erdrutschen und Sturzfluten zerstört worden waren.

Nach Angaben der Nationalen Katastrophenschutzbehörde (BNPB) werden noch über 400 Personen vermisst. Die ersten Rettungsmaßnahmen wurden durch den Mangel an schwerem Gerät behindert.

"Man geht davon aus, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt, da viele noch immer vermisst werden und viele Orte nicht erreicht wurden", sagte Suharyanto, der Leiter der Katastrophenschutzbehörde der Regierung.

Teile Sumatras, das für seine üppigen Regenwälder, Vulkane und Gebirgsketten bekannt ist, waren durch beschädigte Straßen und zusammengebrochene Kommunikationsleitungen von der Außenwelt abgeschnitten und waren auf Transportflugzeuge angewiesen, um Hilfsgüter zu liefern.

Die Überschwemmungen waren die jüngste Naturkatastrophe in Indonesien, das aufgrund seiner Lage am "Ring of Fire", einem Bogen von Vulkanen und Verwerfungen im Pazifikbecken, häufig von Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Tsunamis heimgesucht wird.

Monsunregen ließ Flüsse über die Ufer treten

Die verheerenden Überschwemmungen und Erdrutsche ereigneten sich, nachdem Monsunregen in der vergangenen Woche die Flüsse über die Ufer treten ließ.

Die Flut wütete in den drei Provinzen Nordsumatra, Westsumatra und Aceh in den Bergdörfern, riss Menschen mit sich und überschwemmte Tausende von Häusern und Gebäuden.

Die Zahl der Todesopfer in Nordsumatra stieg auf 166, während in Westsumatra 90 Menschen starben. Auch in Aceh bargen Rettungskräfte 47 Leichen, sagte Suharyanto, Leiter der nationalen Katastrophenschutzbehörde. Etwa 59 660 vertriebene Familien flüchteten in Notunterkünfte der Regierung.

Die Behörden setzten das so genannte Cloud Seeding ein, bei dem Partikel in die Wolken gestreut werden, um Niederschlag zu erzeugen, und lenkten so die Regenfälle von den Gebieten ab, in denen die Such- und Rettungsarbeiten liefen, sagte Suharyanto, der wie viele Indonesier nur einen Namen trägt.

Rettungskräfte bergen die Leiche eines Überschwemmungsopfers in Padang Panjang, West-Sumatra, Indonesien, am Montag, 1. Dezember 2025. (AP Photo/Ali Nayaka) Ali Nayaka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Im Bezirk Agam in der Provinz West-Sumatra wurden in drei Dörfern fast 80 Menschen vermisst, die unter Tonnen von Schlamm und Steinen begraben waren. Es wurde dringend schweres Gerät benötigt, um mögliche Überlebende zu erreichen. Angehörige weinten, als sie beobachteten, wie Rettungskräfte Leichen aus einem verschütteten Haus im Dorf Salareh Aia zogen.

Bilder zeigten auch riesige Stapel von Baumstämmen, die am Strand von Air Tawar in West-Sumatra angeschwemmt wurden, was in der Öffentlichkeit Besorgnis über möglichen illegalen Holzeinschlag auslöste, der zu der Katastrophe beigetragen haben könnte.

In der Provinz Aceh, an der Nordspitze Sumatras, hatten die Behörden Schwierigkeiten, Traktoren und anderes schweres Gerät einzusetzen. Hunderte von Polizisten, Soldaten und Anwohnern gruben sich mit bloßen Händen, Schaufeln und Hacken durch die Trümmer, während heftige Regenfälle die Region niedergingen.

Die Regierungsbehörden in der Region verhängten bis zum 11. Dezember den Ausnahmezustand, und Gouverneur Muzakir Manaf sagte: "Es gibt viele Herausforderungen".

"Wir müssen in naher Zukunft viele Dinge tun, aber die Umstände hindern uns daran."

Lokale Medien berichteten, dass Sturzfluten im Bezirk Bireuen in Aceh eine Brücke zum Einsturz brachten, den Verkehr zwischen der Stadt Medan in Nordsumatra und Banda Aceh in beide Richtungen lahmlegten und die Bewohner zwangen, den Fluss von Dorf zu Dorf mit dem Boot zu überqueren.

In Indonesien, einem Archipel von 17.000 Inseln, auf dem Millionen von Menschen in Bergregionen oder in der Nähe reicher Flussebenen leben, führen saisonale Regenfälle häufig zu Überschwemmungen und Erdrutschen.