Die polnischen Behörden haben einen russischen Staatsangehörigen in Abwesenheit angeklagt, ein Sabotage- und Spionagenetz in Polen im Auftrag des russischen Geheimdienstes, FSB, geleitet zu haben.

Mikhail M.wird beschuldigt, eine organisierte kriminelle Gruppe von mindestens 30 Personen angeführt zu haben, die auf Geheiß des russischen Geheimdienstes, FSB, Sabotageakte auf polnischem Boden verübten, so die Staatsanwaltschaft in einer Erklärung vom Dienstag.

Während seines Aufenthalts in Russland soll der 28-Jährige "Spionage-, Sabotage-, Subversions- und Propagandaaktivitäten im Auftrag des genannten Geheimdienstes" überwacht haben, so die Staatsanwaltschaft.

Er nutzte die Messaging-App Telegram, um die Gruppe zu steuern, und sein Fachwissen über Kryptowährungen, um ihre Aktivitäten in Polen zu finanzieren, so die Beamten.

Menschen spazieren über den Roten Platz mit dem Kreml im Hintergrund in Moskau, 17. Oktober 2025 AP Photo

Gegen M. - der als Mathematiker in einer Stadt in der Region Moskau leben soll - wurden fünf Anklagen erhoben, darunter die Organisation und Führung einer kriminellen Gruppe, Brandanschläge, die Anordnung von Drohungen gegen Ukrainer in Polen und die Finanzierung von Verbrechen mit Kryptowährung.

Die polnische Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe die Suche nach dem Verdächtigen mit einem Haftbefehl eingeleitet und Schritte unternommen, um eine internationale Fahndung über eine Interpol-Red Notice einzuleiten.

Im Jahr 2023 wurden 16 Mitglieder von seinem Netzwerk verhaftet, darunter ein Dutzend Ukrainer, drei Weißrussen und ein russischer Staatsbürger, wie die polnische Agentur für innere Sicherheit (ABW) mitteilte. Sie wurden zu Haftstrafen zwischen 13 Monaten und sechs Jahren verurteilt.

Der Versuch der Gruppe, im Jahr 2023 Züge mit Waffen und humanitärer Hilfe für die Ukraine die durch Polen fuhren, entgleisen zu lassen, wurde nach Angaben der Behörden vereitelt.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurden acht weitere Personen - drei Weißrussen, ein Ukrainer, ein Litauer, ein polnischer Staatsbürger und zwei Russen, darunter M. - ebenfalls angeklagt, so die ABW. Sechs von ihnen befinden sich außerhalb Polens.

Nach Angaben der ABW werden derzeit weitere Anstrengungen unternommen, um mindestens sechs weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe zu identifizieren.

Die Entwicklung kommt einen Monat nach einer Explosion auf einer Bahnstrecke in Polen, für die Warschau ukrainische Staatsangehörige verantwortlich machte, die als Agenten für den russischen Geheimdienst arbeiten.

Nach Angaben polnischer Beamter ist Polen das Ziel von Spionageangriffen und Angriffen des hybriden Krieges, die von Moskau initiiert wurden und sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 verschärft haben.

Seitdem hat Polen Dutzende von Personen wegen mutmaßlicher Sabotage und Spionage auf seinem Hoheitsgebiet im Auftrag Russlands oder Weißrusslands festgenommen.

Sicherheitsbehörden in ganz Europa haben Russland beschuldigt, Dutzende von Anschlägen und anderen Sabotageakten auf dem Kontinent zu inszenieren und dabei häufig Personen mit anderen als russischen Pässen zu benutzen, etwa bulgarische, moldauische oder ukrainische.

Moskau hat diese Anschuldigungen wiederholt bestritten, obwohl eine Reihe von Beweisen und Gerichtsverfahren das Gegenteil beweisen.