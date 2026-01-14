Die größte existenzielle Bedrohung für den Iran und die Islamische Republik ist nie von außen gekommen, sondern immer von innen. Im Mittelpunkt dieser Bedrohung steht eine seit langem betriebene Politik der Unterteilung der Bürger in "Insider" und "Outsider", eine Strategie, die der iranische Staat mit beträchtlichem Erfolg verfolgt.

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Die erste Gruppe besteht aus den Systemtreuen: Einzelpersonen und Netzwerke, die wirtschaftlich vom Staat abhängig sind, sich als Hüter des Islam und der religiösen Werte präsentieren und der Gesellschaft eine antiimperialistische und antidemokratische Ideologie aufgezwungen haben.

Sie stellen sich ein Land vor, das von "reinen islamischen Werten" regiert wird, wie sie es nennen. Diese Gruppe stellt zwar nicht mehr die Mehrheit dar, vor allem nicht in der iranischen Generation Z, aber sie hat weiterhin das Machtmonopol.

Die zweite Gruppe setzt sich aus marginalisierten Bürgern zusammen. Sie sind nicht unbedingt religions- oder islamfeindlich, aber sie streben nach einem würdigen, normalen und freien Leben, in dem ihre Individualität und Menschlichkeit nicht unter ständiger staatlicher Überwachung stehen, in dem sie mit der Außenwelt interagieren können und in dem ihre persönlichen Freiheiten nicht systematisch beschnitten werden.

In der Islamischen Republik werden solche Bestrebungen oft als "Luxus" abgetan oder als westlich und damit illegitim gebrandmarkt.

Iraner nehmen an einer Anti-Regierungs-Demonstration in Teheran teil, 9. Januar, 2026 AP Photo

Diejenigen, die sich jetzt überall im Iran erheben, gehören überwiegend zu dieser zweiten Gruppe. Es handelt sich um Bürger, die lange Zeit unterdrückt wurden und denen es heute oft nicht einmal an wirtschaftlicher Sicherheit mangelt. Sie wissen, dass die Zukunft nach der Islamischen Republik ungewiss sein mag, aber nach fast einem halben Jahrhundert, in dem ihre Stimme zum Schweigen gebracht wurde, schreckt sie diese Ungewissheit nicht mehr ab.

Viele aus dieser Gruppe hatten sich in der Vergangenheit stillschweigend auf die Seite des Staates gestellt, wenn der Iran mit israelischen oder amerikanischen Angriffen konfrontiert war, und betrachteten solche Momente als Verteidigung der nationalen Souveränität. Diese Einstellung hat sich weitgehend verflüchtigt.

Leere Mägen und unterdrückte Hoffnungen sind an die Stelle patriotischer Reflexe getreten. Und die weit verbreitete Korruption, in die hohe Beamte verwickelt sind oder die von denjenigen geduldet wird, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihr entgegenzutreten, ist zu einem bestimmenden Merkmal dessen geworden, was Kritiker als Irans "venezolanisierte" Wirtschaft beschreiben. Die westlichen Sanktionen haben die iranische Wirtschaft zweifellos gelähmt, aber sie dienten auch als bequeme Rechtfertigung für chronisches Missmanagement und systemisches Versagen.

Auf dem Höhepunkt der israelischen und US-amerikanischen Angriffe ergriff die iranische Führung kurzzeitig die Gelegenheit, den persischen Nationalismus mit der islamischen Identität zu verschmelzen, um ihre Legitimität zu erhalten. Doch als die Spannungen nachließen, kehrte der Staat schnell zu seiner Standardhaltung zurück: Repression, Einschüchterung und Zwang.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Geheimdienste wie der israelische Mossad und der US-amerikanische Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) jetzt aktiv im Iran operieren und versuchen, die Unruhen auszunutzen und von innen heraus das zu erreichen, was jahrelanger Druck von außen nicht vermochte: das Land zu lähmen und schließlich das System zu stürzen.

Iraner nehmen an einer Anti-Regierungs-Demonstration in Teheran teil, 8. Januar, 2026 AP Photo

Paradoxerweise könnte kurzfristig die einzige Entwicklung, die die Islamische Republik vorübergehend aus ihrer derzeitigen misslichen Lage befreien könnte, ein begrenzter Angriff der USA oder Israels auf den Iran sein. Ein solcher Angriff würde es dem Staat wahrscheinlich ermöglichen, die Repression unter dem Banner der Bekämpfung von "Verrätern" und "Terroristen" zu verschärfen und möglicherweise Teile der unentschlossenen oder politisch ergrauten Teile der Gesellschaft zumindest vorübergehend zu mobilisieren.

US-Präsident Donald Trump hat jedoch öffentlich gewarnt, dass die Vereinigten Staaten mit gleicher Münze zurückschlagen werden, wenn die iranischen Behörden auf die Demonstranten schießen, und erklärte am Dienstag, dass "Hilfe auf dem Weg ist".

Wenn Washington und Tel Aviv nicht zuschlagen, ist nicht auszuschließen, dass Teheran selbst Feindseligkeiten auslöst.

Iranische Beamte erklären nun, sie seien sowohl zu Verhandlungen als auch zu einem Krieg bereit, und sprechen erstmals offen von Präventivschlägen, falls sie zu dem Schluss kommen, dass ein Angriff auf den Iran unmittelbar bevorsteht.

Entgegen weit verbreiteter Annahmen würde die Ermordung des Obersten Führers Ali Chamenei, die von der Hoffnung in Washington oder Tel Aviv angetrieben wird, dass sie den Zusammenbruch des Regimes auslösen würde, wahrscheinlich nicht zu einem solchen Ergebnis führen.

Stattdessen würde sie mit ziemlicher Sicherheit als Vorwand für massive Vergeltungsmaßnahmen und Blutvergießen dienen und den Iran möglicherweise in eine Implosion nach syrischem Vorbild treiben. Aus Sicht der US-amerikanischen und israelischen Geheimdienste wird die Absetzung Chameneis entweder als ein riskantes Spiel mit dem Zusammenbruch des Regimes oder als ein Mittel zur Schwächung des Systems, zur Einsetzung einer anderen Figur, zur Durchsetzung von Forderungen an Teheran und zur Demontage dessen, was sie als letzte Säule der "Achse des Widerstands" bezeichnen, betrachtet.

Das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome fängt Raketen während eines iranischen Angriffs auf Tel Aviv ab, 18. Juni 2025 AP Photo

Die Geschichte bietet eine mahnende Lektion: Ruhollah Chomeini starb und Ali Chamenei löste ihn ab. Das System könnte Chamenei erneut durch eine andere Person, einen kollektiven Führungsrat, ein neues institutionelles Arrangement oder sogar durch eine Verfassungsänderung ersetzen.

In einem extremen Szenario könnte die Rolle des Obersten Führers ganz wegfallen und die formale Autorität der derzeitigen Regierung unter Präsident Massud Peseschkian übertragen werden, einer Figur, die weithin als machtlos gilt und den Sicherheitsinstitutionen untergeordnet ist. Keines dieser Szenarien ist undenkbar, sollte sich die Lage weiter verschlechtern.

Unwahrscheinlich ist eine vollständige Kapitulation des Irans oder ein reibungsloser Abschluss der Verhandlungen mit Washington. Da die Islamische Republik keine nennenswerte Unterstützung von ihren weitgehend passiven Verbündeten Russland und China erhält, liegt ihr wichtigstes Druckmittel in ihren Atom- und Raketenfähigkeiten. Im Falle eines Angriffs könnte Teheran über konventionelle Raketenangriffe hinaus eskalieren und zum ersten Mal mit einer so genannten "schmutzigen Bombe" zur Abschreckung drohen oder bluffen.

Eine Bodeninvasion im Iran bleibt höchst unwahrscheinlich, außer vielleicht im Rahmen einer verdeckten Operation zur Ermordung von Chamenei. Im Falle von Luftangriffen wären jedoch die Schließung der Straße von Hormus und iranische Raketenangriffe auf US-Marineeinrichtungen und -Stützpunkte im Persischen Golf diesmal ein höchst plausibles Szenario.

Diese Realität unterstreicht das zentrale Dilemma Washingtons. Der Iran, der im Herzen des Nahen Ostens liegt, hat einen Großteil seines regionalen Einflusses verloren. Die Hisbollah im Libanon ist stark geschwächt, und Baschar al-Assad in Syrien ist gestürzt. Dennoch bleibt der Iran ein potenzielles Epizentrum der Instabilität. Ein lang anhaltender interner Konflikt könnte ein weit verbreitetes Chaos auslösen, von dem die Nachbarstaaten, insbesondere die arabischen Golfstaaten, unweigerlich betroffen wären. Diese Gefahr ist eines der größten Hindernisse für ein militärisches Eingreifen der USA.

Weder die Vereinigten Staaten noch Europa wollen einen Nahen Osten, der noch unbeständiger ist, als er ohnehin schon ist. Dies mag erklären, warum Trump bisher davon abgesehen hat, Reza Pahlavi zu unterstützen oder sich mit ihm zu treffen. Dessen Name wird von den Demonstranten immer häufiger genannt, ähnlich wie Trump einst zögerte, Juan Guaidó in Venezuela zu unterstützen. Im Moment scheint Washington abzuwarten, wie sich das interne Machtgleichgewicht im Iran entwickelt.

US-Präsident Donald Trump spricht vor dem Detroit Economic Club, 13. Januar 2026 AP Photo

Derzeit unterdrücken die Basidsch-Miliz und das IRGC die Proteste aktiv, doch die Durchsetzung an vorderster Front erfolgt größtenteils durch reguläre Soldaten und Polizeibeamte, von denen viele soziologisch gesehen derselben Randgruppe angehören wie die Demonstranten, aber dennoch an Befehle gebunden sind.

Das IRGC hat noch nicht seine ganze Macht entfaltet; es sind weder Panzer auf die Straßen gerollt, noch wurde das Kriegsrecht oder eine landesweite Ausgangssperre verhängt.

Diese Proteste könnten sich letztlich als die tödlichsten in der Geschichte der Islamischen Republik erweisen. Eine entscheidende Wende würde eintreten, wenn die nationale Armee sich weigerte einzugreifen oder wenn Polizei und Sicherheitskräfte mit dem Staat brechen würden.

Bislang gibt es keine eindeutigen Anzeichen für einen solchen Bruch.

Die Politikwissenschaft warnt vor endgültigen Vorhersagen angesichts der sich schnell verändernden Variablen. Es ist unmöglich zu sagen, ob sich dieser Aufstand zu einer Revolution ähnlich der von 1979 entwickeln und das derzeitige System zu Fall bringen wird.

Mitglieder der paramilitärischen iranischen Basidsch-Miliz bei einer Truppenparade in Teheran, 10. Januar 2025 AP Photo

Festzuhalten ist, dass Trump zunehmend zu einem energischeren, möglicherweise militärischen Vorgehen zu neigen scheint. Sein persönlicher Stil bevorzugt dramatische Ergebnisse, und er könnte es durchaus vorziehen, Chamenei entweder gefangen zu nehmen, wie Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro, oder ganz zu beseitigen. In beiden Fällen würde ein militärisches Vorgehen gegen den Iran oder die Beseitigung Chameneis dem IRGC eine schlagkräftige Rechtfertigung liefern, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und die nach Freiheit strebenden Stimmen im Iran zum Schweigen zu bringen.

Die Wut der Iraner, die durch Korruption, Ungleichheit, Unterdrückung und das, was viele als hohle antiimperialistische Rhetorik einer nicht rechenschaftspflichtigen herrschenden Elite empfinden, geschürt wird, ist nicht mehr so zyklisch wie früher.

Selbst wenn es dem System gelingt, die aktuellen Proteste unter Einsatz von Tausenden von Menschenleben zu unterdrücken, werden die Krisen im Iran ohne grundlegende Reformen und Zugeständnisse an die Forderungen der marginalisierten Bürger und Nationalisten ungelöst bleiben. Die Glut unter der Asche wird weiter schwelen und die iranische Gesellschaft wird sich höchstwahrscheinlich weiter polarisieren.