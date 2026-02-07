Olympia: "Angelt" Deutschland Gold für das hässlichste Outfit?

Deutschland - das Land von Hugo Boss und Claudia Schiffer - sorgt mit seinen Outfits bei der Eröffnungszeremonie der Winterspiele in Mailand Cortina 2026 für Spott.

Als die Fahnenträger Leon Draisaitl und Katharina Schmid die Delegation anführen, ist zunächst nicht erkennbar, ob es sich bei dem farbenfrohen Poncho, den sie tragen, um eine Tagesdecke oder eine riesen Luftmatratze handelt. Eiskunstläuferin Katarina Witt äußerte sich beim ARD.

Poncho oder Matratze?

"Das deutsche Anglerteam", nannte es Bobpilot Adam Ammour und bezog sich auf den Hut, den die deutschen Teilnehmer in Kombination mit dem Poncho trugen.

Doch wer steckt hinter diesem Fashion-Flopp? Niemand Geringeres als Adidas.

Team Deutschland nimmt es mit Humor. Auf Instagram kommentiert es: "Wir lieben unsere Ponchos!" und weiter: "Jetzt angeln wir Medaillen."

Harald Glööckler ist "entsetzt"

Modeschöpfer Harald Glööckler hingegen vernichtete das deutsche Outfit noch vor den Spielen. "Ich würde gerne sagen, ich bin entsetzt. Aber das ist leider nicht der Fall, denn es ist so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen", sagte Glööckler laut FOCUS unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur.

Auf Social Media können sich viele das Lachen nicht verkneifen:

"Wer denkt sich so ein beschi***es Outfit für die deutsche Mannschaft aus? Ach ja, Adidas. Und das im Modeland Italien. Peinlich. Ich würde mich weigern", kommentiert jemand auf X.

"Gratulation an Adidas zum erneut peinlichsten Outfit. (...) Schade für die Athleten," schreibt ein weiterer.

"Was geht da mit dem deutschen Olympia-Outfit?? Wusste gar nicht, dass Angeln jetzt olympisch ist?!", fügt jemand hinzu.

"Man denkt auch, der Anglerhut und das Cape sind hässlich beim deutschen Olympia-Outfit. Und dann sieht man die Schuhe", heißt es weiter auf X.

Outfits wurden offenbar im Austausch mit Athlet*innen entwickelt

Dabei wurden die Outfits im engen Austausch mit den Athlet*innen ausgearbeitet, schreibt Vogue. Farblich spiegelt das Design die klassischen Farben Schwarz, Rot und Gold wider.

Die Kollektion basiere auf der Terrex-Produktlinie von Adidas. Sie wurde mit "modernen Materialien und Technologien für die besonderen Anforderungen des Wintersports entwickelt", hieß es in der offiziellen Mitteilung zur "Team D Kollektion".

Crème de la Crème

Teams aus anderen Ländern scheinen bei der Wahl der Outfits deutlich mehr Glück zu haben. Das Team aus der Mongolei überzeugt mit traditionellen Outfits aus Cashmere.

"So repräsentierst du eine Kultur, ohne wie eine Werbeanzeige zu wirken", schreibt jemand auf X.

Gänsehaut bekommt man auch bei Haitis Outfits. "Haitis olympische Winteroutfits sind ein Kunstwerk", schreibt TNT Sports.

"Das Team Haiti hat vielleicht keine lange Schneegeschichte...aber es hat definitiv Stil", schreibt jemand auf X.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Motto des deutschen Teams "Jetzt angeln wir Medaillen", aufgeht.