AstraZeneca verkündet neues Medikament gegen Fettleibigkeit und Gewinn

Der Aktienkurs von AstraZeneca ist gestiegen, nachdem das Unternehmen einen milliardenschweren Vertrag mit dem chinesischen Biopharmaunternehmen Eccogene zur Herstellung eines neuen Medikaments gegen Diabetes und Fettleibigkeit bekannt gegeben hat.

WERBUNG

In einem Update für Investoren meldete der multinationale Pharmakonzern außerdem einen Gesamtumsatz von 33,8 Mrd. USD für die ersten neun Monate des Jahres 2023, was einem Anstieg von 5 % entspricht, trotz eines starken Rückgangs der Covid-19-Impfstoffverkäufe.

AstraZeneca, das während der Covid-19-Pandemie zu einem Begriff wurde, als es einen der ersten auf dem Markt zugelassenen Impfstoffe herstellte, sagte jedoch, dass die Umsätze mit diesem Impfstoff seit Anfang Januar bis Ende September um fast 2,9 Mrd. USD zurückgegangen seien, da die Nachfrage nach diesem Impfstoff gesunken sei.

Dank starker Ergebnisse in anderen Kategorien konnte das schwedisch-britische Unternehmen im dritten Quartal dennoch ein positives Wachstum verzeichnen, wobei der Gesamtumsatz mit Medikamenten, die nicht zu Covid-19 gehören, im Vergleich zum Vorjahr um 13 % stieg.

"Angesichts der Dynamik im bisherigen Jahresverlauf haben wir unsere Prognose für den Gesamtjahresumsatz ohne Covid-Medikamente sowie für den Kerngewinn je Aktie erhöht", sagte Pascal Soriot, Chief Executive Officer von AstraZeneca, in einer Erklärung.

AstraZeneca kündigte außerdem an, weiter in die Forschung und Entwicklung (F&E) ihrer Krebsmedikamente investieren zu wollen.

"Unser Portfolio von Bispecifics hat das Potenzial, die Checkpoint-Inhibitoren der ersten Generation bei einer Reihe von Krebsarten zu ersetzen", betonte Soriot weiter.

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen im dritten Quartal eine Phase-3-Studie mit vielversprechenden Molekülen gestartet hat, die dazu führen könnte, dass bald ein neues Krebsmedikament auf dem Markt zugelassen wird.

Soriot wies auch auf die mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Eccogene unterzeichnete Vereinbarung zur Entwicklung eines Medikaments mit einem spezifischen Molekül hin, das "sowohl als Monotherapie als auch in Kombination einen wichtigen Fortschritt für die geschätzte eine Milliarde Menschen, die mit kardiometabolischen Krankheiten wie Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit leben, darstellen könnte".

Neues Medikament gegen Fettleibigkeit und Diabetes

AstraZeneca zahlt seinem neuen chinesischen Partner 185 Millionen Dollar im Voraus, da die Vereinbarung den Weg für weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für ein neues, einmal täglich oral einzunehmendes Medikament ebnet.

Das kleine Molekül, um das es bei dem Deal geht, trägt die Bezeichnung ECC5004. Es wirkt als Rezeptor-Agonist und löst eine biologische Reaktion im Gehirn oder in den Zellen aus. Die Entwicklung eines oralen Medikaments wäre ein entscheidender Fortschritt, da es bisher nur in Form von Injektionen erhältlich ist.

Die am Donnerstag bekannt gegebene Vereinbarung sieht vor, dass AstraZeneca 1,825 Mrd. USD an Eccogene "in Form von zukünftigen klinischen, regulatorischen und kommerziellen Meilensteinen" zahlen wird.