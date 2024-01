Im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris gehen wir der Frage nach, ob die sportlichen Großereignisse der gastgebenden Stadt und dem Land wirklich einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen, oder ob sie mehr kosten als sie wert sind.

Viele Pariserinnen und Pariser sind nicht wirklich glücklich darüber, dass ihre Stadt die diesjährigen Olympischen Sommerspiele ausrichtet.

Trotz des Wunsches von Präsident Emmanuel Macron, die Veranstaltung in ein "Volksfest" zu verwandeln, könnten die Eintrittskarten für die Eröffnungsfeier, die mindestens 2 700 Euro kosten, und die Kosten von je mehreren Hundert Euro, um fast alle Veranstaltungen zu besuchen, den Französinnen und Franzosen ausnahmsweise mal einen guten Grund zur Klage geben.

Dennoch haben viele auf die alte Weisheit verwiesen, dass die Olympischen Spiele der französischen Wirtschaft in Zeiten von Inflation und Lebenshaltungskostenkrise einen dringend benötigten Aufschwung bringen werden, da Touristen und Investoren in die Hauptstadt strömen.

Da die Prognosen über den wirtschaftlichen Nutzen der Spiele jedoch alles andere als sicher sind, hat Euronews Business untersucht, ob die Spiele tatsächlich eine gute finanzielle Investition für Paris und Frankreich als Ganzes sein werden.

Schlechte Rentabilität der Investition

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Olympischen Spiele in den meisten Fällen ein finanzielles Fiasko darstellen.

"Das liegt daran, dass viele Gastgeber am Ende viel Geld für spezielle Infrastrukturen ausgeben, die nach der Veranstaltung nur von begrenztem Nutzen sind", so Martin Müller, Professor für Geografie und Nachhaltigkeit an der Universität Lausanne, gegenüber Euronews Business.

Er fand heraus, dass die fortgesetzte Instandhaltung der Infrastruktur der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi seither eine Belastung von über 1 Milliarde Dollar (920 Millionen Euro) pro Jahr darstellt.

Was Müller als "Unterschätzung der Kosten und Überschätzung des Nutzens" bezeichnet, führt dazu, dass die Gastgeberstädte selten die Gewinnzone erreichen. Gewinne sind in der modernen Geschichte der Olympischen Spiele nachweislich möglich, stehen aber in keinem Verhältnis zur Bedeutung der Defizite.

Der Rekordgewinn von Los Angeles im Jahr 1984 kam unter besonderen Umständen zustande: Die kalifornische Stadt war der einzige Bewerber und konnte daher vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) weniger strenge Auflagen erhalten, darunter das Recht, bereits vorhandene Infrastrukturen zu nutzen, anstatt neue zu bauen.

Ein ähnliches Szenario spielte sich vor kurzem ab, als Paris und LA die einzigen Städte waren, die sich um die Spiele bewarben.

"Um eine Wiederholung der Situation von 1984 zu vermeiden, vergab es [das IOC] die beiden Olympischen Spiele gleichzeitig", so Müller, wobei Paris den Zuschlag für die Spiele 2024 und LA für die Spiele 2028 erhielt.

Der tatsächlich erstaunliche Preis für die Ausrichtung der Olympischen Spiele hält viele Städte davon ab, sich zu bewerben, zumal sich schon die Bewerbung selbst als teuer erweist.

"Tokio hat für seine gescheiterte Bewerbung 2016 150 Millionen Dollar ausgegeben, für seine erfolgreiche Bewerbung für 2020 etwa halb so viel", erklären James McBride und Melissa Manno vom Council on Foreign Relations (CFR). "Toronto hat entschieden, dass es sich die 60 Millionen Dollar, die es für eine Bewerbung für 2024 gebraucht hätte, nicht leisten kann", fügten sie hinzu.

Ein übermächtiges IOC?

Einige Experten verweisen auf die übermäßig vorteilhafte Position des IOC, das die Macht hat, unter den sich bewerbenden Städten auszuwählen und Bedingungen in Bezug auf die Infrastruktur oder den Kartenverkauf aufzuerlegen, die der Gastgeber einhalten und bezahlen muss - und das alles, während das IOC nur wenig oder gar nichts von den finanziellen Risiken der Städte mittragen muss.

"Das IOC könnte einen größeren Teil der internationalen Gelder sowie der Fernseh- und Top-Sponsorengelder aufteilen", so Professor Andrew Zimbalist, Autor von Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup.

Das IOC nimmt dank seiner Olympic Broadcasting Services (OBS), die ein Monopol auf die olympischen Übertragungsstandards haben und anderen Medien ihre Bedingungen diktieren können, tatsächlich einen erheblichen Betrag ein. Diese Einnahmen werden jedoch nicht mit dem Organisationskomitee der Gastgeberstadt geteilt, das stattdessen eine milliardenschwere Rechnung erhält.

Wie die französische Zeitung Le Monde im Januar berichtete, erwirkte das mächtige OBS sogar ein vorübergehendes Dekret, das es ihm ermöglichte, den 8 000 Mitarbeitern, die an der Übertragung der Olympischen Spiele in Paris arbeiten sollen, keinen wöchentlichen Urlaubstag zu gewähren, wie es normalerweise in Frankreich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Experten haben verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, um die Macht des IOC und seine Abneigung gegen eine Aufteilung der finanziellen Risiken zu verringern.

"Die interessantere Lösung wäre ein ständiger Austragungsort für die Sommerspiele und einer für die Winterspiele", so Zimbalist.

Aber würde eine so große Veränderung auf Begeisterung stoßen? Viele sehen die Olympischen Spiele als eine Möglichkeit, "Soft Power" zu erlangen und zu nutzen, und als ein Ereignis, das der Regierung des Gastgeberlandes hilft, ihr nationales Image zu verbessern.

Begrenzte Arbeitsmöglichkeiten

Wenn Politiker:innen für die Ausrichtung der Olympischen Spiele werben, verweisen sie häufig auf die Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere im Bau- und Gastgewerbe.

Das Organisationskomitee Paris 2024 behauptet, dass die Veranstaltung dank der "Mobilisierung von mehr als 181 000 Arbeitsplätzen" ein "Hebel zur Ankurbelung von Aktivität und Beschäftigung" sein wird. Diese Zahl umfasst sowohl Arbeitsplätze, die speziell für die Veranstaltung geschaffen werden, als auch Arbeitsplätze, die in irgendeiner Weise mit den Olympischen Spielen zu tun haben, aber bereits bestehen.

Das bedeutet jedoch, dass der erhoffte "Trickle-Down-Effekt" nicht für alle spürbar sein wird.

"Die Löhne der Hotelangestellten und Zimmerreiniger werden wahrscheinlich in etwa gleich bleiben", erklärten Robert Baade und Victor Matheson in ihrer 2016 veröffentlichten Studie "Going for the Gold: The Economics of the Olympics".

Da "Hotels (ebenso wie Restaurantketten, Autovermietungen, Fluggesellschaften und ähnliche Unternehmen) in vielen Fällen in nationalem oder internationalem Besitz sind, bleibt dieser Anstieg der Unternehmensgewinne nicht in der Gastgeberstadt, sondern verlässt die Region", erklärten sie.

Um optimale Bedingungen zu schaffen, sind die olympischen Komitees auch in hohem Maße auf Freiwillige angewiesen - 45 000 in diesem Sommer in Paris -, die per definitionem nicht bezahlt werden.

Die Freiwilligentätigkeit kann einige Vorteile mit sich bringen, wie z.B. kostenlose Karten für einige Wettkämpfe. Allerdings bedeutet das Fehlen eines Gehalts, dass es nicht einfach sein wird, in Paris oder den angrenzenden Vororten eine Unterkunft zu finden, wenn man dort nicht wohnt, zumal die Preise für Pensionen und Hotelzimmer in dieser Zeit in die Höhe schießen.

Beeinträchtigung des täglichen Lebens

Angesichts der vorübergehenden Anhebung der Fahrpreise für die Metro auf 4 Euro (normalerweise kostet sie 2,15 €) und der Empfehlung der Präsidentin der Region Paris, Valérie Pécresse, während der Olympischen Spiele von zu Hause aus zu arbeiten, beabsichtigen viele, einen Teil ihres fünfwöchigen bezahlten Urlaubs zu nutzen und Paris im Juli und August zu verlassen.

Für diejenigen, die der französischen Hauptstadt nicht entfliehen können, könnten die zwei Wochen, in denen die Olympischen Spiele stattfinden, gefolgt von zwei weiteren Wochen für die Paralympics, zu einem Albtraum werden.

Während der Neujahrsfeierlichkeiten in Paris am 31. Dezember 2023, wird ein Video auf den Arc de Triomphe projiziert, um den Eintritt in das olympische Jahr zu feiern. Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Was die Auswirkungen auf den allgemeinen Tourismus betrifft, so ist der Konsens gemischt.

"London, Peking und Salt Lake City verzeichneten alle einen Rückgang des Tourismus in den Jahren ihrer Olympiade", erklären McBride und Manno vom CFR.

Andererseits erlebten andere Städte nach den Olympischen Spielen einen Aufschwung des Tourismus, wie etwa Barcelona in den frühen 1990er Jahren. Damals konnte die katalanische Stadt jedoch nicht mit der heutigen Attraktivität von Paris als Hauptstadt des meistbesuchten Landes der Welt mithalten.

"Die olympischen Touristen werden weitgehend andere Touristen ersetzen, die ohnehin gekommen wären", sagte Professor Müller über Paris. Er schätzt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Olympischen Spiele auf die französische Hauptstadt wahrscheinlich vernachlässigbar sein werden.

"In London zum Beispiel haben Studien ergeben, dass während der Olympischen Spiele 2012 weniger Touristen in der Stadt waren als in früheren Sommern", sagte er.

Die Austragung der Spiele ist also vielleicht nicht ganz das olympische Gold, für das man es hält.