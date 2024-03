Menschen, die einen Weg finden, KI mit ihren einzigartigen menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften zu verbinden, könnten nach Ansicht des NYU-Professors Arun Sundararanjan einen Vorteil gegenüber Menschen haben, die KI gänzlich meiden.

Sundararajan, der an der Stern School of Business Unternehmertum und digitale Technologien lehrt, sagte gegenüber Euronews Business: "Ich denke, dass Menschen, die es verstehen, die Vorteile der KI zu nutzen, um ihre Menschlichkeit zu ergänzen, eine leichtere Zeit haben werden als Menschen, die versuchen, die Ki zu umgehen, weil sie wissen, dass die generative KI irgendwann eine sehr hohe Chance hat, alles oder einen Teil von dem, was sie tun, zu replizieren.

"Ein wichtiger erster Schritt, um herauszufinden, wie ich zu dem übergehe, was ich als Nächstes tun werde, besteht darin, die KI gut zu nutzen, so dass man sich zumindest darüber informiert, was sie gut kann. Wie gut wird sie in ein paar Jahren sein? Und was sind die Nischen, die ich als Mensch verfolgen kann, damit ich immer noch relevant arbeiten kann?

Wie können Unternehmer KI nutzen, um ihre menschlichen Fähigkeiten zu ergänzen?

Sundararajan zufolge kann KI dort am nützlichsten sein, wo sie die meisten Routine- oder zeitaufwändigen Aufgaben übernimmt, z. B. das Beantworten von E-Mails, das Erstellen von Präsentationen, das Schreiben endloser Codezeilen und so weiter.

Dadurch können sich die Unternehmer um die kreativeren oder heikleren Aufgaben wie die Ideenfindung kümmern. Dazu gehören die Entwicklung neuer Produkte, die Suche nach neuen Zielmärkten sowie neue Wege zur Verbesserung und Umgestaltung bestehender Produkte.

Indem sie das Beste aus KI und menschlichen Fähigkeiten kombinieren, können Unternehmer ihren Kunden effizientere und hochwertigere Produkte anbieten, die dennoch eine menschliche Note haben.

Sundararanjan sagte: "Für mich besteht eines der größten Versprechen der KI und insbesondere der generativen KI darin, dass sie den Menschen Fähigkeiten verleiht, die sie bisher nicht hatten, und eine völlig neue Generation von Kleinstunternehmern hervorbringt, die einen winzigen Teil der Wirtschaft besitzen.

"Neue Mitarbeiter im Gesundheitswesen, neue Finanzanalysten, neue Pädagogen, neue juristische Hilfskräfte, neue Kreative - sie alle haben vielleicht die Motivation und die Ideen, aber nicht die technischen oder kreativen Fähigkeiten oder das Know-how, um diese unternehmerische Vision in die Realität umzusetzen."

Er hebt auch hervor, dass in einigen Fällen sogar Menschen, die nicht die Absicht haben, Unternehmer zu werden, aufgrund der Möglichkeiten, die die generative KI bietet, sich in diese Richtung orientieren werden können.

In ähnlicher Weise können im Bildungsbereich sowohl Unternehmer als auch Pädagogen KI nutzen, um benachteiligten Gemeinschaften oder weniger entwickelten Ländern, die nicht immer die gleichen Möglichkeiten haben, eine hochwertige Bildung zu bieten.

Grenzen zwischen KI und Humankapital entscheidend

Unabhängig von den Fortschritten, die KI an den Arbeitsplätzen bewirken könnte, muss es jedoch eine Grenze zwischen Technologie und Humankapital geben, um das Unternehmertum zu fördern und Arbeitsplätze zu schützen.

Sundararajan wies auf einige der Gefahren hin, die der Einsatz von KI in Arbeitsprozessen mit sich bringt: "Ich glaube, dass viele Unternehmen KI für ihre besten Mitarbeiter personalisieren werden, um zu erfassen, wie sie ihre Arbeit erledigen, wie sie erfolgreiche Geschäftsvorschläge schreiben, wie sie gute Marketinginhalte verfassen".

"Und ich denke, dass genau hier die Gefahr für die Mitarbeiter wächst, denn wenn Ihre Fähigkeiten in einem KI-System nachgebildet werden, das vielleicht ursprünglich entwickelt wurde, um Ihnen bei der Arbeit zu helfen, was passiert dann, wenn Sie das Unternehmen verlassen?

"Ihr KI-Assistent, Ihr digitaler Zwilling, könnte zurückbleiben, und jemand, der nur halb so viel verdient wie Sie, könnte am Ende fast so produktiv sein wie Sie, weil er Ihr intellektuelles Kapital hat."

Kurzfristig könnte die KI zwar dazu beitragen, einen Teil der Arbeitsbelastung der Beschäftigten zu verringern, sie könnte aber auch leistungsstarke Beschäftigte davon abhalten, ihr Bestes zu geben, weil sie befürchten, leicht durch KI ersetzt zu werden. Auf diese Weise könnten sie einen Teil ihres Kapitals behalten wollen, um bei der nächsten Stelle weiterhin ein attraktiver Kandidat zu sein.

Langfristig könnte dies dazu führen, dass mehrere Arbeitnehmer unterbezahlt werden und weltweit mehr Arbeitsplätze verloren gehen, da die KI menschliche Arbeit immer besser nachahmen kann.