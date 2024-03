Konkret will die EU zwei Richtlinien ändern. Niedrigere und neue Expositionsgrenzwerte für Blei und Diisocyanate sollen Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsfunktionen vorbeugen und Atemwegserkrankungen verhindern.

Die Gefahren von Blei für die menschliche Gesundheit sind seit Jahrzehnten bekannt. Das Schwermetall wird zwar nicht mehr in Rohren und Benzin verwendet, ist aber weit verbreitet und ein wichtiger Bestandteil unserer modernen Welt.

"Blei wird aufgenommen und kann mehr als 30 Jahre im Körper verbleiben."

In dieser Real-Economy-Folge werfen wir in Belgien einen Blick auf die jüngsten Bemühungen auf EU-Ebene, Arbeitnehmer vor gefährlichen Stoffen, einschließlich Blei, zu schützen. Was bedeuten die neuen Grenzwerte für die öffentliche Gesundheit, warum wurden sie aktualisiert und gehen sie weit genug?

Autobatterien, Dacheindeckungen, Hochspannungskabel - Europa verbraucht jedes Jahr Millionen Tonnen Blei. Aber was passiert, wenn die Produkte, die es enthalten, das Ende ihrer Lebensdauer erreichen? Dann kommen Unternehmen wie Campine ins Spiel. Als einer der größten Bleirecycler Europas gewinnt das Unternehmen in seinem Hauptwerk in Belgien und an Standorten in Frankreich große Mengen des Metalls zurück und bereitet es wieder auf.

"Wir recyceln etwa 90 bis 95.000 Tonnen bleihaltigen Schrott. Der größte Teil davon sind Autobatterien. In dieser Anlage recyceln wir etwa 10.000 Autobatterien pro Tag", erzählt Campine-Geschäftsführer Willem De Vos.

Campine-Geschäftsführer Willem De Vos euronews

Auf die Frage, warum solche Anlagen so wichtig sind, sagt De Vos: "Wenn wir diese Batterien nicht recyceln würden, würden sie irgendwo auf einer Mülldeponie landen, was natürlich nicht so gut ist. Außerdem braucht die Industrie Blei, was bedeutet, dass wir Blei aus Minen entweder in Europa oder wahrscheinlich außerhalb Europas kaufen müssten, was wiederum nicht so gut für die Umwelt ist."

Verringerung des Abfallbergs durch Recycling

Campine spielt also eine wichtige Rolle bei der Verringerung unseres Abfallbergs. Aber Blei ist auch hochgefährlich. Aus diesem Grund nimmt das Unternehmen den Schutz seiner Mitarbeiter sehr ernst. Es gibt strenge Sicherheitsprotokolle, einschließlich regelmäßiger Bluttests für die Mitarbeiter. Die Grenzwerte für die Bleiexposition des Unternehmens liegen weit unter den derzeitigen EU-Normen, aber die neuen Vorschriften bedeuten, dass das Unternehmen noch mehr tun muss:

"Wir waren uns dieser neuen Vorschriften sehr wohl bewusst und arbeiten schon lange in diese Richtung. Natürlich müssen wir noch daran arbeiten, aber wir werden es schaffen", weiß die Campine-Direktorin für Nachhaltigkeit Hilde Goovaerts.

Campine-Direktorin für Nachhaltigkeit Hilde Goovaerts euronews

Die neuen Vorschriften für Blei aktualisieren die früheren EU-Beschränkungen von 1982.

Neue EU-Grenzwerte

Der biologische Grenzwert sinkt von 70 auf 15 Mikrogramm pro 100 Milliliter Blut. Aber warum diese Änderung und warum jetzt? Darauf antwortet Professor Lode Godderis, Arbeitsmediziner und Toxikologie, KU Leuven-IDEWE:

"Die Auswirkungen von Blei auf die Gesundheit sind seit langem bekannt. Aber jetzt haben wir mehr Daten, die zeigen, dass diese gesundheitlichen Auswirkungen auch bei niedrigeren Expositionswerten auftreten. Daher müssen wir diese Werte senken, um chronischen Krankheiten wie Krebs vorzubeugen."

Professor Lode Godderis, Arbeitsmediziner und Toxikologie, KU Leuven-IDEWE euronews

Neben dem erhöhten Krebsrisiko gibt es Hinweise auf ein zusätzliches Risiko für weibliche Beschäftigte, da Blei schwangere Frauen und den sich entwickelnden Fötus schädigen kann.

Neue Grenzwerte müssen in der gesamten EU umgesetzt werden

Arbeitnehmervertreter begrüßen die neuen Regelungen, bestehen aber darauf, dass sie in der gesamten Europäischen Union durchgesetzt werden. Claes-Mikael Ståhl, stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes:

"Unsere Erfahrung zeigt, dass es große Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie diese Regeln an den Arbeitsplätzen durchgesetzt werden. Und hier kommen die Richtlinien ins Spiel, die Regeln und die Gewerkschaftsvertreter, die Arbeitsaufsichtsbehörden. Es ist eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass diese Regeln überall in Europa gleich angewandt werden."

Claes-Mikael Ståhl, stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes euronews

Neben Blei hat Europa zum ersten Mal auch die Exposition gegenüber einer Klasse von chemischen Verbindungen, den Diisocyanaten, begrenzt.

Sie werden zur Herstellung von Polymeren, z. B. in Windkraftanlagen, verwendet und können Atemwegserkrankungen wie Asthma hervorrufen.

Zum Schutz der Arbeitnehmer in der sogenannten grünen Industrie wird der neue Grenzwert auf sechs Milligramm pro Kubikmeter bei einem achtstündigen Arbeitstag festgelegt.

Strengere EU-Grenzwerte für Schadstoffe wie Blei treten bald in Kraft.

Derzeit sind schätzungsweise 100.000 Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz dem Metall ausgesetzt. Blei ist hochgiftig und kann unter anderem Krebs auslösen, das Nervensystem schädigen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen sowie Nieren, Herz und Blut schädigen.

Jedes Jahr treten in Europa etwa 300 Krankheitsfälle auf, die auf eine Bleibelastung zurückzuführen sind.

Die neuen Vorschriften sollen die Arbeitnehmer besser schützen, indem der Grenzwert auf weniger als ein Viertel des derzeitigen Wertes gesenkt wird. Zum ersten Mal legt die EU auch Grenzwerte für Diisocyanate fest.

Diese in der Industrie weit verbreiteten Chemikalien können Reizungen der Atemwege und Asthma auslösen. Derzeit sind schätzungsweise 4,2 Millionen Arbeitnehmer in der EU diesen Stoffen ausgesetzt.

Interview mit dem Europa-Abgeordneten Nikolaj Villumsen

Euronews: "Nikolaj Villumsen, vielen Dank für das Interview mit Euronews. Wie wichtig sind diese neuen Grenzwerte für den Schutz der Arbeitnehmer?"

Nikolaj Villumsen, Mitglied des Europäischen Parlaments: "Sie sind sehr wichtig. Wir sprechen über die Rettung von Menschenleben. Weniger Arbeiter werden krank werden, wenn sie zur Arbeit gehen. Weniger Arbeitnehmer werden sterben. Zum ersten Mal seit 40 Jahren überarbeiten wir den Grenzwert für Blei. Aber wir führen auch zum ersten Mal einen Grenzwert für Diisocyanate ein. Das bedeutet, dass Metallarbeiter, Industriearbeiter, diejenigen, die Windturbinen und Batterien herstellen, diejenigen, die an der Spitze des grünen Wandels stehen, durch diese Gesetzgebung besser geschützt werden."

Euronews: "Sind die Grenzwerte niedrig genug?"

Nikolaj Villumsen:"Nicht, wenn Sie mich fragen, und auch nicht, wenn Sie die Mehrheit hier im Parlament fragen. Aber es sind immer noch wichtige Verbesserungen für die Arbeitnehmer. Ein großer Sieg in diesen Verhandlungen ist auch, dass es eine Überprüfungsklausel gibt, innerhalb von fünf Jahren wird es eine erneute Bewertung geben, das heißt, wir müssen nicht weitere 40 Jahre auf eine Verbesserung warten."

Euronews:"Werden diese Regeln dann schnell überarbeitet werden?"

Nikolaj Villumsen: _"Das ist natürlich wichtig, weil es immer neue Technologien gibt, immer neue Dinge auftauchen, die zeigen, dass diese schädlichen Substanzen mehr Schaden anrichten, als man denkt. Tatsache ist einfach, dass wir jetzt einen wichtigen Schritt machen und sicherstellen müssen, dass wir nicht wieder Jahrzehnte warten müssen, bevor weitere Schritte unternommen werden." _

Europa-Abgeordneter Nikolaj Villumsen euronews

Euronews: "Wie zuversichtlich sind Sie, dass diese neuen Grenzwerte in der gesamten Europäischen Union durchgesetzt werden?"

Nikolaj Villumsen: "Wir sprechen hier über ein strenges Gesetz. Wir sprechen über EU-Recht, an das sich die Arbeitgeber halten müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen die Behörden dafür sorgen, dass sie die Konsequenzen tragen."

Euronews:"Werden nicht, egal was wir tun, immer mehr Beschäftigte durch den ökologischen Wandel diesen Stoffen ausgesetzt sein?"

Nikolaj Villumsen: "Ja, durch den grünen Wandel werden mehr Arbeitnehmer diesen gefährlichen Stoffen ausgesetzt sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Arbeiter besser geschützt werden, dass diejenigen, die den grünen Wandel machen, die Arbeiter, die ihn vor Ort machen, nicht wegen ihrer Arbeit ihr Leben verlieren oder krank werden."

Sobald die neue Chemikaliengesetzgebung in Kraft tritt, müssen die europäischen Mitgliedsstaaten sie innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umsetzen.