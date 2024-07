Wo sind Alkohol und Tabak am billigsten?

Von Servet Yanatma

Das Preisniveau in der EU ist sehr unterschiedlich, wobei die höchsten Preise 2,4-mal so hoch sind wie die niedrigsten. Dabei spielen Faktoren wie Steuern und Arbeitskosten eine Rolle.

Ist Ihr Land teurer als andere europäische Länder? Welche Waren und Dienstleistungen sind in Ihrem Land billiger als im EU-Durchschnitt? Preisniveauindizes (PNI) sollen solche Vergleiche ermöglichen. Sie messen und vergleichen die Preise von Waren und Dienstleistungen zwischen verschiedenen Ländern.

Im Wesentlichen geben die PNI an, wie viel teurer oder billiger Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Land im Vergleich zu einem anderen Land oder einer Gruppe von Ländern wie der EU oder Europa sind.

Der "Gesamtindikator" sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte, die die direkten Ausgaben der gebietsansässigen Haushalte umfassen. Dieser Indikator spiegelt die Gesamtausgaben für Waren und Dienstleistungen wider.

Laut Eurostat, dem offiziellen statistischen Amt der EU, variierte das Preisniveau der Konsumausgaben der privaten Haushalte im Jahr 2023 innerhalb der EU erheblich. Dänemark wies mit 143 % des EU-Durchschnitts das höchste Preisniveau auf, gefolgt von Irland mit 142 % und Luxemburg mit 135 %. Umgekehrt weisen Bulgarien und Rumänien mit jeweils 60 % und Polen mit 66 % die niedrigsten Preisniveaus auf.

Das bedeutet, dass ein bestimmter Korb mit identischen Waren und Dienstleistungen in Dänemark 143 €, in Luxemburg 135 €, in Polen 66 € und in Bulgarien und Rumänien 60 € kostet. Man würde demnach in Dänemark mehr als das Doppelte als in Bulgarien für den gleichen Warenkorb bezahlen.

Da der EU-Durchschnitt auf 100 festgelegt ist, ist ein Land im Vergleich zur EU relativ teuer, wenn der Preisniveauindex des Landes über 100 liegt. Liegt der Preisniveauindex unter 100, so ist das Land relativ preiswert oder billig.

Die Schweiz führt die Liste mit 174 % des EU-Durchschnitts an, gefolgt von Island mit 156 % und Dänemark mit 143 %.

Das niedrigste Preisniveau wiesen die Türkei mit 42 %, Nordmazedonien mit 52 % und Bosnien und Herzegowina mit 58 % auf.

Diese signifikanten Kontraste verdeutlichen die unterschiedlichen Wirtschaftslandschaften in Europa, in denen die Kosten für Waren und Dienstleistungen von Land zu Land stark variieren können.

Alkohol und Tabak sind in Irland mehr als dreimal so teuer wie in Bulgarien

Unter den Hauptgruppen von Verbrauchsgütern und Dienstleistungen wurden 2023 die größten Preisunterschiede in der EU in der Kategorie Alkohol und Tabak beobachtet. In dieser Kategorie war das Preisniveau im teuersten Land etwa 3,2-mal so hoch wie im billigsten Land. In Irland (211 % des EU-Durchschnitts) waren die Preise am höchsten, in Bulgarien (66 %) am niedrigsten.

"Diese großen Preisunterschiede sind hauptsächlich auf die unterschiedliche Besteuerung dieser Produkte zurückzuführen", erklärte Eurostat.

Das Preisniveau war in den Balkanländern vergleichsweise niedriger und in den nordischen Ländern höher. Die letzte verfügbare Zahl für Großbritannien stammt aus dem Jahr 2020, was einen direkten Vergleich erschwert, aber sie lag bei 165 %, was auf die hohen Kosten dieser Waren im Vereinigten Königreich hinweist.

Deutschland (99 %) lag leicht unter dem EU-Durchschnitt, während die Preise für Alkohol und Tabak in Frankreich 32 % über dem EU-Durchschnitt lagen.

Restaurants und Hotels wiesen die zweitgrößten Preisunterschiede auf, wobei die höchsten Preise fast dreimal so hoch waren wie die niedrigsten. Die niedrigsten Preise wurden in Bulgarien (52 % des EU-Durchschnitts), gefolgt von Rumänien (65 %) und Ungarn (72 %) verzeichnet. Am höchsten waren die Preise in Dänemark (152 %), gefolgt von Finnland (129 %) und Irland (128 %).

Die Preisunterschiede sind nicht in erster Linie auf Steuern zurückzuführen. Sie lassen sich auf andere Gründe zurückführen, wie z. B. unterschiedliche Arbeitskosten und Unterschiede in den lokalen wirtschaftlichen Bedingungen.

In anderen Kategorien sind die Preisniveau-Unterschiede weniger ausgeprägt als bei Alkohol und Tabak sowie Restaurants und Hotels.

Bekleidung wies die drittgrößten Preisunterschiede auf, mit einer Differenz von 1,6 zwischen dem billigsten und dem teuersten Produkt. Am billigsten war Bekleidung in Spanien (81 %), Bulgarien (82 %) und Ungarn (88 %). Am teuersten war Bekleidung in Dänemark (131 %), der Tschechischen Republik (126 %) und Estland (118 %).

Eine Ausnahme bildete die Türkei, wo die Preise für Bekleidung nur 30 % des EU-Durchschnitts betrugen.

Preisunterschiede wurden auch bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken beobachtet, die zwischen 74 % des EU-Durchschnitts in Rumänien und 119 % in Luxemburg lagen. Die Preise für private Verkehrsmittel lagen zwischen 90 % in der Slowakei und 129 % in Dänemark.

Die Preise für Unterhaltungselektronik reichten von 92 % in Italien bis 113 % in Frankreich.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden die größten Preisunterschiede in Restaurants und Hotels beobachtet, während Alkohol und Tabakwaren an zweiter Stelle lagen.