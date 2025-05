WERBUNG

In der Welt der Mode ist in Europa derzeit viel in Bewegung. Der georgische Designer Demna Gvasalia löst bei Gucci Sabato di Sarno ab. Pierpaolo Piccioli wechselt von Valentino zu Balenciaga - nach dem Abgang von Donatella Versace, die die historische Marke an die Prada-Gruppe verkauft hat. Und an diesem Donnerstag kommt die überraschende Nachricht, dass Maria Grazia Chiuri ihren Chefposten bei Dior an den Nagel hängt.

Die künstlerische Leiterin aus Italien kehrt dem französischen LVMH-Konzern nach neun Jahren den Rücken. "Nach neun Jahren verlasse ich Dior. Ich freue mich sehr, dass mir diese außergewöhnliche Chance gegeben wurde. Gemeinsam haben wir Großes geleistet , auf das ich sehr stolz bin", schrieb Chiuri in einer am Feiertag Christi Himmelfahrt veröffentlichten Mitteilung. Die Designerin hatte ihre neueste Kollektion am Dienstag in Rom in den Gärten der Villa Albani vorgestellt. Die Modenschau wurde mit stehenden Ovationen gefeiert und von der Presse hoch gelobt.

"Feministische Perspektive"

"Ich danke Maria Grazia Chiuri von ganzem Herzen, die seit ihrer Ankunft bei Dior eine außergewöhnliche Arbeit geleistet hat - mit einer anregenden feministischen Perspektive und einer außergewöhnlichen Kreativität, die vom Geist von Monsieur Dior durchdrungen ist und die es ihr ermöglicht hat, Kollektionen von großem Prestige zu entwerfen. Sie hat ein Schlüsselkapitel in der Geschichte von Christian Dior geschrieben, indem sie maßgeblich zu außerordentlichem Wachstum beigetragen hat und die erste Frau war, die die Kreation der Frauenkollektionen leitete", schrieb Delphine Arnault, Präsidentin und CEO von Christian Dior Couture, auf dem X-Konto des Modehauses.

Es wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, wer Chiuri an der Spitze der Marke ablösen wird. Aber es gilt als wahrscheinlich, dass es Jonathan Anderson sein wird. Er hat im vergangenen April Kim Jones an der Spitze von Dior Homme abgelöst und könnte der erste Modemacher werden, der sowohl die Herren- als auch die Damenkollektionen des Pariser Modehauses leitet.