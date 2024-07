Fast jeder zweite Krebstod ist einer neuen US-Studie zufolge auf vermeidbare Faktoren wie einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen. Rauchen, Alkoholkonsum und Übergewicht führen die Liste der Risikofaktoren an.

Eine neue Studie der American Cancer Society (ACS) hat ergeben, dass ein großer Teil der Krebsfälle und -todesfälle bei Erwachsenen über 30 Jahren auf vermeidbare Faktoren wie Zigarettenrauchen und ungesunde Ernährung zurückzuführen ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass 40 Prozent aller Krebsfälle und etwa die Hälfte aller Krebstodesfälle in den USA auf Faktoren zurückzuführen sind, die kontrolliert werden könnten.

Die Forschenden analysierten bei 30 Krebsarten die Häufigkeit und Sterblichkeit im Zusammenhang mit 18 beeinflussbaren Risikofaktoren.

"Ein großer Teil der Krebsfälle und -todesfälle in den USA ist auf potenziell beeinflussbare Risikofaktoren zurückzuführen, was darauf hindeutet, dass die Krebsbelastung durch eine breit angelegte und gerechte Umsetzung von Präventionsinitiativen erheblich reduziert werden könnte", sagte Dr. Farhad Islami, der Hauptautor der Studie, gegenüber Euronews Health.

Die in der Studie berücksichtigten Faktoren reichten von Zigarettenrauchen, Übergewicht und Alkoholkonsum über den Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch bis hin zu einer geringen Aufnahme von Obst und Gemüse, Ballaststoffen und Kalzium in der Ernährung.

Weitere Faktoren waren körperliche Inaktivität, ultraviolette Strahlung (UV) und krebserregende Infektionen wie das humane Papillomavirus (HPV).

Als wichtigster Risikofaktor wurde das Zigarettenrauchen identifiziert, das in den USA für 20 Prozent aller Krebsfälle und 30 Prozent aller Krebstodesfälle verantwortlich war.

Es folgen Übergewicht und Alkoholkonsum.

Bei den Krebsfällen waren UV-Strahlung, Bewegungsmangel, HPV-Infektion, geringer Obst- und Gemüseverzehr und der Verzehr von verarbeitetem Fleisch die wichtigsten Faktoren.

Bei den Krebstodesfällen waren die kritischen Faktoren in der Reihenfolge ihrer Bedeutung Bewegungsmangel, geringer Verzehr von Obst und Gemüse, UV-Strahlung, HPV-Infektion und Verzehr von verarbeitetem Fleisch.

Islami erklärte auch, dass selbst wenn ein Faktor stark krebserregend ist, wenn er selten auftritt, er insgesamt nur wenige Krebsfälle verursacht.

Ein häufig auftretender Faktor mit schwächerer Wirkung kann jedoch zu einer höheren Zahl von Krebsfällen führen.

Verringerung des Krebsrisikos durch veränderbare Faktoren

Das Wissen um die Zahl der Krebsfälle und Todesfälle, die durch vermeidbare Faktoren verursacht werden, ist laut Islami nützlich, um bessere Initiativen zur Krebsprävention zu ergreifen und die Öffentlichkeit stärker für Risikofaktoren zu sensibilisieren.

Zur Verringerung des Krebsrisikos schlägt er vor, dass der Einzelne Maßnahmen ergreifen kann, indem er die Aussetzung gegenüber diesen Risikofaktoren vermeidet oder verringert.

Darüber hinaus könnten ein gerechterer Zugang zur Gesundheitsvorsorge und eine Sensibilisierung für Präventionsmethoden auf breiterer Ebene hilfreich sein.

"Im Falle des Rauchens beispielsweise können derzeitige Raucher ihre Gesundheitsrisiken verringern, indem sie mit dem Rauchen aufhören. Gesundheitsdienstleister können auch bei der Raucherentwöhnung helfen", sagte er.

Zu den Empfehlungen gehören der Verzicht auf alle Arten von Tabakprodukten und das Aufgeben des Rauchens.

Weitere Maßnahmen sind die Einhaltung von Ernährungsempfehlungen, körperliche Aktivität, ein gesundes Körpergewicht und die Vermeidung übermäßiger Sonnenexposition.

Auch Impfungen, z.B. gegen Hepatitis B-Virus (HBV) und HPV, wurden empfohlen.

"Eine Impfung zum empfohlenen Zeitpunkt kann das Risiko einer chronischen Infektion und damit von Krebserkrankungen, die mit diesen Viren in Verbindung gebracht werden, deutlich senken", so Dr. Ahmedin Jemal, Hauptautor der Studie, in einer Erklärung.