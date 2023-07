Solarzellen für 100 Jahre: Riesiger Mineralienfund in Norwegen

In Norwegen sind große Vorkommen an Phosphor entdeckt worden. Der Fund hat große Auswirkungen auf die Produktion von Solarzellen und Dünger.

Riesige Vorkommen von Phosphaten, die im Südwesten Norwegens entdeckt wurden, könnten möglicherweise den Nachschub von Elektrofahrzeugen, Solarzellen und Dünger für bis zu 100 Jahre sicherstellen.

Das wertvolle Erz wurde 2018 von Norge Mining entdeckt, die im Mai bekannt gaben, dass sie 70 Milliarden Tonnen des Materials gefunden hätten.

Phosphat ist reich an Phosphor, der ein wichtiger Bestandteil vieler grüner Technologien sowie von Düngemitteln ist. Der Fund kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Europa mit Versorgungsproblemen zu kämpfen hat.

EU warnt vor Phosphatknappheit

Im Jahr 2012 warnte Den Haag in einem Bericht vor einer bevorstehenden Phosphatknappheit. Russland verfügt über die größten Vorkommen der chemischen Verbindung, doch seit dem Einmarsch in die Ukraine sind die Einfuhren eingeschränkt.

Marokko, China, Iran und Syrien verfügen ebenfalls über große Vorkommen des Stoffes, doch der Angriffskrieg hatte dennoch Auswirkungen, die sich in steigenden Düngemittelkosten niederschlugen.

Anfang des Jahres warnten Wissenschaftler vor einem "Phosphogeddon". Man müsse "viel klüger mit Phosphor umgehen", sagte Professor Phil Haygarth von der Lancaster University der britischen Zeitung The Guardian. "Wenn wir das nicht tun, droht uns eine Katastrophe". Professorin Penny Johnes von der Universität Bristol drückte es noch deutlicher aus: "Ohne Phosphor gibt es kein Leben auf der Erde".

Phosphatdünger ist für die Sicherung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion unerlässlich geworden. Doch sein Abfluss produziert auch Algenblüten, die die Fischbestände bedrohen und Methan produzieren, das für den Klimawandel verantwortlich ist.

Ein Elektroauto auf dem 84. Internationalen Automobilsalon in Genf AP/Photo

Norwegen hat genug Phosphor für ein ganzes Jahrhundert

Die in Skandinavien entdeckten neuen Vorkommen könnten theoretisch den weltweiten Bedarf an Batterien und Solarzellen für bis zu 100 Jahre decken, bestätigte Norge Mining.

Nach der Entdeckung des Gesteins sagte der norwegische Minister für Handel und Industrie, Jan Christian Vestre, Norwegen habe die "Verpflichtung", "die nachhaltigste Mineralienindustrie der Welt" zu entwickeln.

Die Weltwirtschaft verbraucht jedes Jahr 45 Millionen Tonnen Phosphor. Nach dem Abbau kann das Erz zu Phosphorsäure verarbeitet werden und bietet eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten, darunter Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien sowie Tierfutter.

Eine "bedeutende" Entdeckung

"Wenn man etwas in dieser Größenordnung in Europa findet, das größer ist als alle anderen uns bekannten Quellen, ist das bedeutend", sagte der Gründer und stellvertretende CEO von Norge Mining, Michael Wurmser, gegenüber der Nachrichten-Website Euractiv. "Wir glauben, dass der Phosphor, den wir produzieren können, für den Westen wichtig sein wird - er bietet Autonomie", fuhr er fort.

Die Raffinierung von Phosphor war in der Vergangenheit jedoch sehr kohlenstoffintensiv, was teilweise der Grund dafür ist, dass in den vergangenen Jahren in Europa nur wenig produziert wurde.

Norge Mining plant den Einsatz von Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, um die Umweltauswirkungen der Produktion auszugleichen, obwohl die Wirksamkeit dieser Technologien immer wieder kritisiert wird.

Am Standort wurde nicht nur Phosphat entdeckt. Auch große Vorkommen der wichtigen Rohstoffe Titan, das häufig als Gelenkersatz oder im Flugzeugbau verwendet wird, und Vanadium, das zur Verstärkung von Stahl eingesetzt wird, waren vorhanden.