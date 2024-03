Kann Katalonien lernen, mit der Dürre zu leben?

Wie passt sich die spanische Region Katalonien der Dürre an? Das Hauptreservoir, das Barcelona speist, ist fast leer und die Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen sind voll ausgelastet. Inzwischen bemühen sich private Unternehmen, Wasser zu sparen und zu recyceln. Ist das genug?

„Wir werden uns ändern, weil es für uns keine andere Möglichkeit gibt“, sagt der Wissenschaftler Vicenç Acuña und deutet auf den fast leeren Sau-Stausee in Katalonien. Eigentlich sollten wir auf einen riesigen künstlichen See blicken, doch stattdessen ragt die kahle Betonmauer des Staudamms über das Tal und das verbleibende braune Wasser Dutzende von Metern darunter. Seit fast vier Jahren hat es in dieser Region nicht mehr genug geregnet, und dieser Stausee, der eine der wichtigsten Versorgungsquellen für die Region Barcelona ist, hat eine Kapazität von weniger als 15 %.

Hier im Hinterland von Katalonien, in der Nähe der Stadt Vic, waren die Hügel früher für ihre Wasserfälle bekannt. Heute sind sie ein Anziehungspunkt für Tourist:innen und Journalisten, die ein einst überflutetes Tal fotografieren wollen, das sich in eine riesige Staubwüste verwandelt hat.

Anfang Februar wurde in der Region der offizielle Dürre-Notstand ausgerufen, der den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, in der Industrie und für private Zwecke – wie das Auffüllen von Swimmingpools – einschränkt.

Wärmster Februar seit Beginn der Aufzeichnungen

Wir hatten den wärmsten Februar seit Beginn der Aufzeichnungen. Daten des Copernicus-Diensts zur Überwachung des Klimawandels euronews

Unser Besuch in Katalonien findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem der Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels berichtet, dass der Februar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war und die Temperatur um 0,8 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991 bis 2020 lag.

Wir haben jetzt schon neun Monate in Folge rekordverdächtig warme Temperaturen für die jeweilige Jahreszeit erlebt.

In Europa gab es in vielen Ländern große Wärmeanomalien. Daten des Copernicus-Diensts zur Überwachung des Klimawandels. euronews

In Europa gab es in vielen Ländern große Wärmeanomalien. In Rumänien lagen die Temperaturen 6,8 Grad über dem Durchschnitt des Monats Februar, in der Schweiz 4,6 Grad und in England 2,9 Grad über dem Monatsdurchschnitt.

Auch die Oberflächentemperatur der Ozeane außerhalb der Polarregionen erreichte mit durchschnittlich 21,06 Grad Celsius im Februar einen neuen absoluten Rekord.

Die Oberflächentemperatur des Ozeans außerhalb der Polarregionen hat einen neuen absoluten Rekord aufgestellt. Daten des Copernicus-Diensts zur Überwachung des Klimawandels. euronews

Wie passt sich Katalonien an?

Heute wächst der Druck, die Anpassungsbemühungen in Katalonien zu beschleunigen – einer Region, in der Dürre kein Fremdwort ist. Viele der jetzt vorhandenen Anlagen wurden als Reaktion auf eine lange Periode ohne nennenswerten Regen in den späten 2000er Jahren gebaut.

Die Region ist aber auch nicht die einzige, die unter dem Regenmangel leidet. Lang anhaltende, überdurchschnittliche Temperaturen, Wärmeperioden und geringe Niederschläge haben derzeit im gesamten Mittelmeerraum zu schweren Dürreperioden geführt, von denen zahlreiche Gebiete in Süditalien, Südspanien, Malta, Marokko, Algerien und Tunesien betroffen sind.

Was bedeutet die Anpassung an die Dürre wirklich? Acuña, Wissenschaftler am Katalanischen Institut für Wasserforschung, sagte, dass der erste Schritt darin bestehe, „die Aktivitäten zu überdenken, die man durchführt, und bei denjenigen, die man aus welchen Gründen auch immer nicht ändern will, Wasser effizienter nutzen muss“.

„Man muss weniger Wasser für denselben Zweck verbrauchen oder Wasser lokal wiederverwenden, um nicht so sehr auf natürliches Wasser aus den Flüssen angewiesen zu sein“, fügte er hinzu.

Viele der Anpassungsinitiativen in der Region gehen von privaten Unternehmen aus. Das Hotel Samba im beliebten Badeort Lloret de Mar wird oft als Beispiel für fortschrittliches Wassermanagement angeführt. Vor 25 Jahren wurde damit begonnen, Wasser aus Duschen und Waschbecken für die Toilettenanlagen des Hotels zu recyceln. Laut der Nachhaltigkeitsmanagerin Laura Pérez Flores wurden im Jahr 2023 über 10.000 m³ Wasser eingespart.

Das Hotel arbeitet nun mit Wissenschaftler:innen zusammen, um Wasser aus Duschen und Waschbecken für die Pflanzenzucht wiederzuverwenden. „Es gibt eine Reihe von essbaren Gemüsesorten, mit denen wir experimentieren, um zu sehen, ob sie mit diesem grauen Wasser bewässert werden können“, erklärt Pérez Flores.

Eine weitere private Initiative zum Wassersparen, die von der katalanischen Wasserpartnerschaft unterstützt wird, findet sich bei dem fleischverarbeitenden Unternehmen Grup Viñas. Zuerst investierte das Unternehmen in eine eigene Wasseraufbereitungsanlage, um die Gebühren für die örtliche Wasserversorgung zu senken – doch inzwischen wird das Wasser in den Einrichtungen zur Reinigung wiederverwendet.

Dennoch ist die Geschäftsleitung frustriert über die Einschränkungen, die die spanische Gesetzgebung ihrer Wasserwiederverwendung auferlegt. Derzeit dürfen sie nur 10 % des aufbereiteten Wassers verwenden. Nachhaltigkeitsmanagerin Nuria Romero sagte Euronews: „Sie fordern uns auf, den Verbrauch zu senken, und wir leiten sauberes Wasser in das Abwassersystem, obwohl dieses Wasser für andere Zwecke verwendet werden könnte.“

Heute stammt weniger als die Hälfte des im Großraum Barcelona verbrauchten Wassers aus konventionellen Quellen wie Stauseen. Mindestens 25 % des Bedarfs werden durch die Entsalzungsanlage in El Prat de Llobregat in der Nähe des Flughafens gedeckt. Die riesige Anlage ist 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zu 100 % ausgelastet. Sie saugt Meerwasser aus dem rund 2 km vor der Küste gelegenen Mittelmeer und wandelt es in Trinkwasser für die Bevölkerung um.

Die in öffentlichem Besitz befindliche Anlage wird mit erneuerbarer Energie betrieben. Trotz der Kosten ist die katalanische Regierung entschlossen, diese Art von Entsalzungsanlage, die eher im Nahen Osten und in Teilen Asiens zu finden ist, auszubauen.

„Das Verfahren zur Entfernung von Salz aus Meerwasser ist immer teuer. Sie erfordert einen hohen Energieaufwand, und das erhöht die Produktionskosten. Aber es geht nicht mehr um höhere oder niedrigere Kosten, sondern um die Verfügbarkeit von Wasser für die Bevölkerung“, erklärt Bauleiter Carlos Miguel.

Nebenan befindet sich eine kostengünstigere Wasseraufbereitungsanlage, die ebenfalls voll ausgelastet ist. Sie entnimmt das Wasser aus der Kläranlage und bereitet es durch eine Reihe von Membranen und Filtersystemen auf. Dabei werden 180.000 m³ Wasser pro Tag aufbereitet und weitere 25 % des Bedarfs gedeckt.

Aufgrund der europäischen Rechtsvorschriften kann das aufbereitete Wasser nicht einfach in die öffentliche Wasserversorgung gepumpt werden. Es wird daher etwa 16 km flussaufwärts transportiert, um wieder in den Llobregat eingeleitet zu werden. Das wiederaufbereitete Wasser vermischt sich mit dem natürlichen Flusswasser, bevor es einige Kilometer flussabwärts wieder entnommen, gefiltert und in das Trinkwassernetz eingespeist wird. Dieses in Europa seltene Verfahren hat den zusätzlichen Vorteil, dass es die natürlichen Ökosysteme in den Unterläufen des Flusses unterstützt.

Mit Blick auf die Zukunft wird davon ausgegangen, dass solche künstlichen Kreisläufe die einzige Möglichkeit sind, die Region Barcelona nachhaltig mit den Bedürfnissen der 6 Millionen Einwohner:innen und der Millionen von Tourist:innen, die sie jedes Jahr besuchen, zu versorgen. Die lokalen Behörden planen, 407 Millionen Euro in Projekte zu investieren, um das Ziel der Wiederverwendung von 70 % des Wassers in Katalonien bis 2040 zu erreichen.

Acuña ist jedoch besorgt über die nahe Zukunft. Mit Blick auf den leeren Staudamm von Sau warnt er vor einer „Katastrophe in einigen Monaten dieses Sommers“, wenn es keine nennenswerten Regenfälle gibt. Er schätzt, dass Katalonien in diesem Frühjahr etwa 550 mm Regen benötigt, um das Problem der Dürre zu lösen.

„Wir brauchen die Regierungen, um die Gesellschaft durch steuerliche Anreize oder verschiedene Maßnahmen, neue Gesetze, wirklich dazu zu bringen, den Übergang zu einer wassersparenden Gesellschaft zu fördern“, schloss er.

Zusätzliche Quellen: Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels, umgesetzt vom ECMWF, Associated Press. Besonderer Dank an die katalanische Wasserpartnerschaf