Die EU will die „Wirtschaft in den Griff bekommen“, um den Recyclingkreislauf zu schließen

„Wir haben bereits viele politische Maßnahmen ergriffen, jetzt müssen wir nur noch die wirtschaftlichen Aspekte in den Griff bekommen“, sagte EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall gegenüber Euronews.

Roswall ist die Architektin des künftigen Gesetzes der EU-Kommission zur Kreislaufwirtschaft, das den vor fünf Jahren verabschiedeten Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP) ablösen soll.

Die Initiative sollte eine Aktualisierung der bestehenden Vorschriften beinhalten, um die „Kreislaufwettbewerbsfähigkeit“ zu fördern und die Recyclingquote in der EU zu erhöhen. Im Jahr 2022 stammten nur 12 % der verbrauchten Produkte aus dem Recycling.

Elektroschrott: Im Keller liegt Gold

Der Plan könnte eine Überarbeitung der WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment) beinhalten, die die Regeln und Ziele für die Sammlung und Behandlung von Elektroschrott - von kleinen Batterien bis hin zu Photovoltaik-Panels - festlegt.

In fast 20 Jahren hat die WEEE-Richtlinie zu einer Verzehnfachung der Menge an verwertetem und ordnungsgemäß behandeltem Elektroschrott in der EU geführt, aber nicht alle Mitgliedstaaten haben die gesetzten Ziele erreicht. Bestimmte Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden immer noch nicht gesammelt, unsachgemäß behandelt oder illegal exportiert.

Die EU will den Anteil der wiederverwerteten Materialien erhöhen, um den Anteil der für neue Elektro- und Elektronikgeräte importierten neuen Materialien zu verringern. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz soll sich auf die Rückgewinnung von kritischen Rohstoffen konzentrieren. Diese Strategie wird als Mittel zur Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit der EU vor dem Hintergrund der internationalen Handelsspannungen dargestellt.

„Die Zahlen zur Kreislaufwirtschaft sind zu niedrig. Diese geopolitische Situation muss der Zeitpunkt sein, an dem wir tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft aufbauen“, so EU-Kommissarin Roswall gegenüber Euronews.

CRM: der neue Goldrausch

Im Jahr 2024 verabschiedete die EU das Gesetz über kritische Rohstoffe (CRM-Gesetz), das die Versorgungssicherheit der EU für eine Reihe von Metallen und anderen Komponenten stärken soll, die für die grüne und digitale Transformation von entscheidender Bedeutung sind.

Die Europäische Union hat eine regelmäßig aktualisierte Liste von Materialien erstellt, die als „kritisch“ gelten, wie z. B. Seltene Erden, Kupfer oder Kobalt, und eine weitere Liste von Materialien, die als „strategisch“ gelten, wie z. B. Wismut und metallisches Magnesium.

Ziel der EU ist es, eine Recyclingquote von 25 % für kritische Rohstoffe zu erreichen, während sie heute bei etwa 1 % liegt. Dies erfordert Investitionen in die notwendige Infrastruktur im Rahmen des im vergangenen Jahr vorgestellten Clean Industrial Deal.

Ein gemeinsamer Markt für Abfälle

Die Kreislaufwirtschaft soll auch für andere Wirtschaftszweige gelten, z. B. für das Baugewerbe, die Textilindustrie und die Automobilindustrie. Das in Vorbereitung befindliche Gesetz soll die Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie vorsehen und die Schaffung eines „gemeinsamen Marktes für Abfälle“ fördern.

Trotz der Bemühungen um eine Harmonisierung wirft die bestehende Zersplitterung der nationalen Anforderungen, wie im Fall der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR), Fragen des Wettbewerbs und der Kosten auf. Ein EU-interner Abfallmarkt ist das Ziel Brüssels, das im Gegenzug kürzlich die Regeln für die Ausfuhr von Abfällen aus der EU verschärft hat.

„Wir müssen unsere Denkweise ändern und Abfall als Wert ansehen“, fügte Roswall hinzu, die auch Wasser als Abfall betrachtet. Die EU hat kürzlich ihre Rechtsvorschriften für kommunales Abwasser verschärft. Sie plant, die Wiederverwendung von Wasser für die Bewässerung in den größten Kläranlagen des Kontinents zu optimieren.

Der Kampf gegen die Wegwerfkultur

Neben dem Recycling fördert die EU auch die Verlängerung der Produktlebensdauer. Die Verordnung über die umweltgerechte Gestaltung nachhaltiger Produkte (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) trat 2024 in Kraft und zielt darauf ab, wirtschaftliche Möglichkeiten für die Wiederaufbereitung, das Recycling oder die Reparatur zu schaffen.

Die Europäische Kommission hat das Konzept eines „Rechts auf Reparatur“ vorgeschlagen, und zwar in Form von Anreizen, die die Reparatur von Produkten erleichtern und attraktiver machen sollen, um die Abfallmenge zu verringern.

Außerdem wurde eine Richtlinie mit dem Ziel verabschiedet, „die Verbraucher für den grünen Übergang zu stärken“, um den Verbrauchern bessere Informationen über die Haltbarkeit von Produkten zu bieten.

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2020 gaben 77 % der Europäer an, dass sie ihre Produkte lieber reparieren würden, aber aufgrund des Mangels an Reparaturdiensten neue kaufen müssen.