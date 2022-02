Rendez-vous: Es riecht nach Bob Marley

In der Saatchi-Gallery in London steht Bob Marley im Mittelpunkt einer interaktiven Ausstellung, der One Love Experience, bei der Besucher auch die Gerüche und Geräusche Jamaikas wahrnehmen sollen. Marley-Fans sollten sich die One Love Experience nicht entgehen lassen. Auch Bob Marley besondere Beziehung zu England wird auch behandelt. Marley-Tochter Cedella Marley sagt, eine seiner vieler Locken gehöre ganz klar England. Die One Love Experience geht bis zum 18. April 2022.

Joaquin Sorolla

Die Kindheit in der Kunst von Joaquin Sorolla - das ist das Thema der Ausstellung "La Edad dichosa - das glückliche Alter" im Sorolla-Museum in Madrid. Meer, Sonne, Kind - das sind die Elemente, die der spanische Impressionist in diesen Bildern bearbeitet. Diese Ausstellung wird bis zum 19. Juni 2022 gezeigt.

Pandemie-Kunst

In Stockholm im Liljevalchs Museum wird ganz aktuell "Pandemie-Kunst" gezeigt - im Frühjahrssalon, Kunst, beeinflusst von Home Office und Zoomkonferenzen.