Paris, Venedig, Berlin: Rendez-vous zeigt ihnen Kunst vom Feinsten

Das künstlerische Schaffen von Simon Hantaï steht im Mittelpunkt einer Ausstellung in Paris. Der gebürtige Ungar starb 2008, am 7. Dezember dieses Jahres hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Mehr als 130 Werke sind zu sehen, von denen viele bisher nie in der Öffentlichkeit gezeigt worden sind. Hantai widmete sich im Laufe seines Lebens vielen verschiedenen Kunstrichtungen, in Paris sind vor allem großflächige abstrakte Werke zu sehen.

„Die Milch der Träume"

Die Kunstbiennale in Venedig gibt es seit 1895. Das diesjährige Programm wurde unter den Titel „Die Milch der Träume" gestellt. Insgesamt 213 Kunstschaffende aus 58 Ländern sind an der Veranstaltung beteiligt. 180 von ihnen zeigen Auszüge ihres Schaffens erstmals auf internationaler Ebene. Die Kunstbiennale in Venedig endet am 27. November.

Berlin musikalisch

Unter der künstlerischen Leitung von Winrich Hopp findet das Musikfest Berlin statt. Die Veranstaltung sieht sich selbst als ein Forum für die künstlerische Arbeit im Bereich der klassischen und modernen Musik. Veranstaltungsorte des Musikfestes sind der Große Saal und der Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, das Haus der Berliner Festspiele, die Kirche Am Hohenzollernplatz sowie das Konzerthaus am Gendarmenmarkt.