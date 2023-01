Elvis-Tochter Lisa Marie Presley ist tot

Lisa Marie Presley, US-amerikanische Sängerin und einziges Kind der Rock'n Roll Legende Elvis Presley, ist tot. Das bestätigte ihre Mutter Priscilla Presley am Donnerstagabend. Lisa Marie Presley war zuvor in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden, nachdem sie einen Herzstillstand erlitten hatte.

Als ihr berühmter Vater 1977 starb, war sie gerade einmal 9 Jahre alt und trat als Sängerin und Schauspielerin in seine Fußstapfen. Sie war auch Verwalterin seines Erbes.

Insgesamt war sie viermal verheiratet - unter anderem mit dem Sänger Michael Jackson und dem Schauspieler Nicholas Cage. Sie hinterlässt ihre Mutter und drei Töchter, von denen die älteste ebenfalls Schauspielerin ist. Ihr Sohn Benjamin Keough nahm sich 2020 das Leben.